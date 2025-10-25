Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Teljes átalakuláson ment át Balogh Rikárdó, a Megasztár felfedezettje – „Először úgy éreztem, bohócot akarnak belőlem csinálni”

Október 25-én indul a Megasztár első élő show-ja. Néhány versenyző teljes átalakuláson esett át, köztük Balogh Rikárdó is, aki kezdetben nem igazán érezte magánénak megváltozott külsejét.

Szombaton elrajtol a Megasztár első élő show-ja, ahol a 13 énekes közül három versenyző igazán látványos átalakuláson ment keresztül a középdöntők óta. Köztük van Balogh Rikárdó, akit a tehetségkutató stylist csapata teljesen átváltoztatott. 

Forrás: TV2/Megasztár

Balogh Rikárdót teljesen átalakította a Megasztár beauty- és stylistcsapata

Balogh Rikárdó, a fiatal rapper, elárulta, hogy eleinte egyáltalán nem örült annak, hogy megváltoztatják a megjelenését. Sőt kimondottan ellenezte.

Amikor megtudtam, hogy a hajamat is meg kell változtatni, egyáltalán nem örültem neki. Úgy voltam vele, hogy biztos bohócot akarnak belőlem csinálni

 – mesélte őszintén Riki.

A fiatal rapper eredetileg fekete, göndör haját előbb világosabb vörösre, majd tűzpirosra festették, amivel teljesen új, sztáros külsőt kapott. Bár az átváltozás elsőre nem nyerte el a tetszését, ma már megbarátkozott az új külsejével.

Eleinte nagyon nem tetszett, most sem érzem még olyan jónak, de beletörődtem, elvagyok vele

 – tette hozzá.
 
Rikárdó azt is elmondta, hogy a tévhitekkel ellentétben ő nem a külsejével, hanem a teljesítményével szeretne kitűnni a műsorban, így még inkább kevésbé foglalkozik a hajszínével. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az élő show-k során még változhat ez a piros stílus, de már előre látja, hogy valószínűleg egy buzz cut lesz a végső megoldás, amint véget ér a verseny.

Riki elárulta, a legnagyobb példaképe Tupac Shakur, akit nemcsak stílusában, hanem kisugárzásában is mélyen tisztel. Szóval a buzz cut, azaz a kopasz frizura nem is állna tőle olyan távol.

