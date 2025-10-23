Elfeledett hollywoodi trükkök: ezek segítségével ragyogtak a sztárok a fekete-fehér filmekben is

Amikor filmeket nézünk, akkor gyakran eszünkbe juthat, hogy bárcsak úgy állna rajtunk egy ruha, ahogy a csinos színésznőkön. Azért, hogy kicsit megnyugtassunk, eláruljuk, hogy amit a filmekben látsz az nem a valóság. Valójában stábtagok és jelmeztervezők százai munkálkodnak azon, hogy egy-egy praktikus ruha lélegzetelállítóan álljon a színészeken. Olyan látványtervezői újításokat, forradalmi technikákat és rég elfeledett titkokat mesélünk el, amelyek segítségével nem csoda, hogy káprázatosan néztek ki a filmcsillagok.

Edith Head jelmeztervező épp az utolsó simításokat ellenőrzi az elkészült ruhakölteményen.

Forrás: Bettmann

Hollywoodi titkok és trükkök, amiket jelmeztervezőknek köszönhetünk

Gyere velünk és megmutatjuk, hogy a színfalak mögött milyen okos kis trükköket alkalmaztak a furfangos kosztümkészítők, hogy ragyogóan állhassanak a színészek a kamerák elé! Ezek nem csupán az old hollywoodi filmekben megjelenő újítások voltak, mivel akár évtizedekig is befolyásolhatták az akkori divatot. Emellett lefektették az alapvető elveket a jelenkori jelmeztervezők számára is. Nézzük a látványtervezői titkokat Hollywood aranykorából!

Kék szemüveg

Edith Head egy nyolcszoros Oscar-díjas amerikai jelmeztervező volt, aki mindig kékeszöld lencsékkel ellátott napszemüveget viselt. Hogy miért? A közönség évekig azt hitte, hogy csak a stílusa része, pedig valójában igen praktikus eszköz volt, amivel hatalmas előnyt szerzett a jelmezrészlegen.

A színes lencséken keresztül megfigyelhette, hogy a jelmezek hogyan fognak a mozivásznon kinézni fekete-fehérben.

Ő már az első felvétel előtt látta, ha valamelyik ruha mintája, színe vagy szabása nem illett a színpalettába.

Edith Head mindig kékeszöld lencsékkel ellátott napszemüveget viselt

Forrás: Archive Photos

Platform cipők

Mae West, amerikai színésznő alacsony mérete miatt ragaszkodott ahhoz, hogy platform cipőt viselhessen a kamerák előtt, még mielőtt az divatba jött volna. Ekkor ezek a magas sarkú cipők még nem voltak divatban, de a jelmeztervezők kénytelenek voltak figyelembe venni a kívánságát és a teljes ruhatárát a platformos cipőkhöz alakították.

Ezekben a lábbelikben biztonságosan mozoghattak a színésznők és magasabbnak is tűnhettek.

Olyannyira praktikus és kényelmes megoldásnak tűnt, hogy később divatba jött ez a trükk és mind a mai napig szívesen viselnek a nők milliónyi platformos cipőket.