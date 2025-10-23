Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Elfeledett hollywoodi trükkök: ezek segítségével ragyogtak a sztárok a fekete-fehér filmekben is

látvány hollywoodi produkció filmforgatás jelmeztervező
Kővári F. Luca
2025.10.23.
Ugorjunk vissza egy kicsit az időben Hollywood aranykorába, amikor még csak a moziban nézhették az emberek a legújabb filmeket, ráadásul fekete-fehérben. Olyan kulisszatitkokat gyűjtöttünk össze filmforgatásokról, amik hatással voltak a divatra és megalapozták a mai jelmeztervezők munkáját is.

Amikor filmeket nézünk, akkor gyakran eszünkbe juthat, hogy bárcsak úgy állna rajtunk egy ruha, ahogy a csinos színésznőkön. Azért, hogy kicsit megnyugtassunk, eláruljuk, hogy amit a filmekben látsz az nem a valóság. Valójában stábtagok és jelmeztervezők százai munkálkodnak azon, hogy egy-egy praktikus ruha lélegzetelállítóan álljon a színészeken. Olyan látványtervezői újításokat, forradalmi technikákat és rég elfeledett titkokat mesélünk el, amelyek segítségével nem csoda, hogy káprázatosan néztek ki a filmcsillagok.

Edith Head jelmeztervező épp az utolsó simításokat végzi az elkészült ruhakölteményen.
Edith Head jelmeztervező épp az utolsó simításokat ellenőrzi az elkészült ruhakölteményen.
Forrás: Bettmann

Hollywoodi titkok és trükkök, amiket jelmeztervezőknek köszönhetünk

Gyere velünk és megmutatjuk, hogy a színfalak mögött milyen okos kis trükköket alkalmaztak a furfangos kosztümkészítők, hogy ragyogóan állhassanak a színészek a kamerák elé! Ezek nem csupán az old hollywoodi filmekben megjelenő újítások voltak, mivel akár évtizedekig is befolyásolhatták az akkori divatot. Emellett lefektették az alapvető elveket a jelenkori jelmeztervezők számára is. Nézzük a látványtervezői titkokat Hollywood aranykorából!

Kék szemüveg 

Edith Head egy nyolcszoros Oscar-díjas amerikai jelmeztervező volt, aki mindig kékeszöld lencsékkel ellátott napszemüveget viselt. Hogy miért? A közönség évekig azt hitte, hogy csak a stílusa része, pedig valójában igen praktikus eszköz volt, amivel hatalmas előnyt szerzett a jelmezrészlegen. 

A színes lencséken keresztül megfigyelhette, hogy a jelmezek hogyan fognak a mozivásznon kinézni fekete-fehérben.

 Ő már az első felvétel előtt látta, ha valamelyik ruha mintája, színe vagy szabása nem illett a színpalettába.

Edith Head látványtervező az Oscar-díjaival és kék szemüvegével.
Edith Head mindig kékeszöld lencsékkel ellátott napszemüveget viselt
Forrás: Archive Photos

Platform cipők 

Mae West, amerikai színésznő alacsony mérete miatt ragaszkodott ahhoz, hogy platform cipőt viselhessen a kamerák előtt, még mielőtt az divatba jött volna. Ekkor ezek a magas sarkú cipők még nem voltak divatban, de a jelmeztervezők kénytelenek voltak figyelembe venni a kívánságát és a teljes ruhatárát a platformos cipőkhöz alakították. 

Ezekben a lábbelikben biztonságosan mozoghattak a színésznők és magasabbnak is tűnhettek.

 Olyannyira praktikus és kényelmes megoldásnak tűnt, hogy később divatba jött ez a trükk és mind a mai napig szívesen viselnek a nők milliónyi platformos cipőket.

Mae West, az egyik legcsodálatosabb színésznő Hollywood aranykorában
Mae West, az egyik legcsodálatosabb színésznő volt Hollywood aranykorában
Forrás:  Getty Images

Hangtalan, filmes anyagok

A némafilmek idején bármilyen ruhát viselhettek a színészek, hiszen nem hallatszódott és nem zavart. Ám, ahogy megjelentek a hangosfilmek a párbeszédekkel és a dalokkal, a jelmeztervezőknek újításokra volt szükségük az olyan ruhák terén, amik megzavarták a hangfelvétel tisztaságát. 

Újragondolták a ruhák susogós anyagait, a kopogós cipőket és a csörgő kiegészítőket, majd pedig elhagyták őket és más alternatívákat kerestek. 

 Milo Anderson például úgy készített A Robin Hood kalandjai című filmhez fém páncélinget, hogy ezüstszínű festéket fújt kötelekre, ezzel pedig csökkentette a zajt.

A jelmeztervezőknek olyan anyagokkal kellett dolgozniuk, amik a hangosfilmek gyártásánál nem zavarták a hangfelvételt.
A jelmeztervezőknek olyan anyagokkal kellett dolgozniuk, amik a hangosfilmek gyártásánál nem zavarták a hangfelvételt
Forrás:  Profimedia

Forradalmi válltömés

Adrian Adolph Greenberg jelmeztervező − aki az Óz, a csodák csodája kosztümjeit is készítette − Joan Crawford színésznő blúzát vállpárnákkal tömte ki, hogy az arányai minél harmonikusabbak legyenek a mozivásznon.  

A széles vállaknak drámai hatása van, emellett a derék kis karcsúbbnak tűnik tőle.

 Ez a forradalmi fejlesztés az akkori divatot is inspirálta. Egy új korszak kapui nyíltak meg és egyre inkább összefonódott a divat és a mozi kapcsolata.

Adrian Adolph Greenberg Hollywood egyik leghíresebb jelmeztervezője.
Adrian Adolph Greenberg Hollywood egyik leghíresebb jelmeztervezője. Forrás:  Getty Images

A Három C rendszer

Edith Head jelmeztervező fejlesztette ki a „Three C” rendszert: cover-up, conceal, and camouflage, magyarul takarás, elrejtés és álcázás. Ez a módszer nemcsak azt jelentette, hogy eltakarják a hibákat, hanem azt is, hogy befolyásolták a néző tekintetét. 

Derékszalagokkal, derékdíszítéssel és egyéb figyelemelterelő elemekkel megváltoztatták a ruhák arányait, vagyis csinosabbnak tűntek benne a színészek.

Színtrükkök a monokróm filmekhez

Eddig azt hitted, hogy a fekete-fehér filmekben mindegy volt, hogy milyen színeket választottak a tervezők, hiszen úgysem látszottak? Akkor nagy meglepetésként fog érni téged, hogy valójában elképesztő odafigyeléssel válogatták ki a megfelelő színkombinációkat, hogy azok látványos kontrasztot adjanak a monokróm színvilágban is. 

Nemcsak a látványtervezőknek, hanem a sminkeseknek is figyelniük kellett arra, hogy egy-egy makeup hogyan néz ki fekete-fehérben, ezért különleges technikát alkalmaztak: kék és zöld festéket használtak, hogy kontrasztosabb legyen a színészek arca. 

Ha érdekel egy videó, amiben elkészítenek egy olyan sminket, amit fekete-fehér filmekben is alkalmazhattak, akkor kattints a videóra!

@jasminechiswell

1920s b&w movie makeup VS. 1920s tegular makeup!! 😲💄 I can’t BELIEVE HOW INSANE THIS IS!! 😲Plus it works so well!!! 😲

♬ original sound - Jasmine Chiswell

