Elfeledett hollywoodi trükkök: ezek segítségével ragyogtak a sztárok a fekete-fehér filmekben is

Amikor filmeket nézünk, akkor gyakran eszünkbe juthat, hogy bárcsak úgy állna rajtunk egy ruha, ahogy a csinos színésznőkön. Azért, hogy kicsit megnyugtassunk, eláruljuk, hogy amit a filmekben látsz az nem a valóság. Valójában stábtagok és jelmeztervezők százai munkálkodnak azon, hogy egy-egy praktikus ruha lélegzetelállítóan álljon a színészeken. Olyan látványtervezői újításokat, forradalmi technikákat és rég elfeledett titkokat mesélünk el, amelyek segítségével nem csoda, hogy káprázatosan néztek ki a filmcsillagok.
Hollywoodi titkok és trükkök, amiket jelmeztervezőknek köszönhetünk
Gyere velünk és megmutatjuk, hogy a színfalak mögött milyen okos kis trükköket alkalmaztak a furfangos kosztümkészítők, hogy ragyogóan állhassanak a színészek a kamerák elé! Ezek nem csupán az old hollywoodi filmekben megjelenő újítások voltak, mivel akár évtizedekig is befolyásolhatták az akkori divatot. Emellett lefektették az alapvető elveket a jelenkori jelmeztervezők számára is. Nézzük a látványtervezői titkokat Hollywood aranykorából!
Kék szemüveg
Edith Head egy nyolcszoros Oscar-díjas amerikai jelmeztervező volt, aki mindig kékeszöld lencsékkel ellátott napszemüveget viselt. Hogy miért? A közönség évekig azt hitte, hogy csak a stílusa része, pedig valójában igen praktikus eszköz volt, amivel hatalmas előnyt szerzett a jelmezrészlegen.
A színes lencséken keresztül megfigyelhette, hogy a jelmezek hogyan fognak a mozivásznon kinézni fekete-fehérben.
Ő már az első felvétel előtt látta, ha valamelyik ruha mintája, színe vagy szabása nem illett a színpalettába.
Platform cipők
Mae West, amerikai színésznő alacsony mérete miatt ragaszkodott ahhoz, hogy platform cipőt viselhessen a kamerák előtt, még mielőtt az divatba jött volna. Ekkor ezek a magas sarkú cipők még nem voltak divatban, de a jelmeztervezők kénytelenek voltak figyelembe venni a kívánságát és a teljes ruhatárát a platformos cipőkhöz alakították.
Ezekben a lábbelikben biztonságosan mozoghattak a színésznők és magasabbnak is tűnhettek.
Olyannyira praktikus és kényelmes megoldásnak tűnt, hogy később divatba jött ez a trükk és mind a mai napig szívesen viselnek a nők milliónyi platformos cipőket.
Hangtalan, filmes anyagok
A némafilmek idején bármilyen ruhát viselhettek a színészek, hiszen nem hallatszódott és nem zavart. Ám, ahogy megjelentek a hangosfilmek a párbeszédekkel és a dalokkal, a jelmeztervezőknek újításokra volt szükségük az olyan ruhák terén, amik megzavarták a hangfelvétel tisztaságát.
Újragondolták a ruhák susogós anyagait, a kopogós cipőket és a csörgő kiegészítőket, majd pedig elhagyták őket és más alternatívákat kerestek.
Milo Anderson például úgy készített A Robin Hood kalandjai című filmhez fém páncélinget, hogy ezüstszínű festéket fújt kötelekre, ezzel pedig csökkentette a zajt.
Forradalmi válltömés
Adrian Adolph Greenberg jelmeztervező − aki az Óz, a csodák csodája kosztümjeit is készítette − Joan Crawford színésznő blúzát vállpárnákkal tömte ki, hogy az arányai minél harmonikusabbak legyenek a mozivásznon.
A széles vállaknak drámai hatása van, emellett a derék kis karcsúbbnak tűnik tőle.
Ez a forradalmi fejlesztés az akkori divatot is inspirálta. Egy új korszak kapui nyíltak meg és egyre inkább összefonódott a divat és a mozi kapcsolata.
A Három C rendszer
Edith Head jelmeztervező fejlesztette ki a „Three C” rendszert: cover-up, conceal, and camouflage, magyarul takarás, elrejtés és álcázás. Ez a módszer nemcsak azt jelentette, hogy eltakarják a hibákat, hanem azt is, hogy befolyásolták a néző tekintetét.
Derékszalagokkal, derékdíszítéssel és egyéb figyelemelterelő elemekkel megváltoztatták a ruhák arányait, vagyis csinosabbnak tűntek benne a színészek.
Színtrükkök a monokróm filmekhez
Eddig azt hitted, hogy a fekete-fehér filmekben mindegy volt, hogy milyen színeket választottak a tervezők, hiszen úgysem látszottak? Akkor nagy meglepetésként fog érni téged, hogy valójában elképesztő odafigyeléssel válogatták ki a megfelelő színkombinációkat, hogy azok látványos kontrasztot adjanak a monokróm színvilágban is.
Nemcsak a látványtervezőknek, hanem a sminkeseknek is figyelniük kellett arra, hogy egy-egy makeup hogyan néz ki fekete-fehérben, ezért különleges technikát alkalmaztak: kék és zöld festéket használtak, hogy kontrasztosabb legyen a színészek arca.
