3 bűnrossz film, amit mindenképp nézz meg, ha gyűlölöd magad

A rossz filmeknek is megvan a maga bája: például az, hogy csak egyszer kell magunkat végigszenvedni rajtuk.

Ezeken a borzalmasan rossz filmeken nem a meghatottság miatt fogsz sírni

Forrás: Shutterstock

3 hihetetlenül rossz film, amelynek a létezése felér egy büntetéssel

Nem tudjuk miért, de amint beüt a rossz idő, valami ellenállhatatlan késztetést kezdünk érezni, hogy megnézzük a világ legrosszabb filmjeit. Hiszen nem kell rajtuk gondolkodni, izgulni, viszont rengeteget lehet azon röhögni, ahogy a színészek az életükért küzdenek a filmvásznon, és közben próbálják hitelesen hozni a pocsék forgatókönyv által vázolt gyökkettes karaktereket.

Ha te is szeretnél jegyet váltani a katasztrófaturizmus vonatára, akkor tarts velünk: megmutatjuk azokat a filmeket, amelyek miatt hálás lehetsz, hogy mozijegy helyett valami teljesen mást vettél.

1. A szoba

Minden idők egyik legrosszabb filmjének választották ezt a 2003-as förmedvényt, amelyet Tommy Wiseau rendezett, írt és természetesen ő volt a producere és a főszereplője is a filmnek. Ez a sokoldalú tehetség több héten át fizetett a moziknak, hogy levetítsék az alkotását, hogy aztán nevezhesse az Oscarra.

Az eredetileg drámának szánt film a mai értelmezésében inkább a vígjátékok közé sorolandó: a sztori főszereplője egy Johnny nevű sikeres férfi, akinek látszólag minden összejön az életben: jó munka, gyönyörű menyasszony és rengeteg barát.

Az idill azonban összedőlni látszik, amikor menyasszonya egyik napról a másikra furán kezd el viselkedni. A film annyira borzasztó, hogy igazi kultusz övezi Amerikában: a mai napig vetítik a mozik, az előadás közben a közönség bekiabál, tárgyakat dobál a vászonra és alkoholt fogyaszt, szóval tökéletesen megadja a filmnek kijáró tiszteletet.

2. Cápavihar

A 2013-as sci-fi-vígjáték már a címével sem ígér túl sokat, és még kevesebbet ad: Tara Reid visszatérőfilmjében Los Angelesre egy hatalmas tornádó csap le, ami kiemeli a cápákat a tengerből és a városra dobja azokat, az embereknek pedig menekülniük kell a fenyegető égi csapás elől. A film annyira abszurd, hogy az már szinte (szinte!) jó, és nem tudjuk, mit fogyasztott a forgatókönyv írója munka előtt, de — ahogy mondani szokták — igazán megkínálhatott volna bennünket is.