Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

3 bűnrossz film, amit mindenképp nézz meg, ha gyűlölöd magad

Shutterstock - Krakenimages.com
mozi film vígjáték
Nagy Kata
2025.10.15.
Rengeteget beszélünk jó filmekről, amelyeket érdemes megnézni, de most kacsintsunk ki egy kicsit az igazán rossz filmekre, amelyeknek a megtekintését szigorúan csak saját felelősségre ajánljuk!

A rossz filmeknek is megvan a maga bája: például az, hogy csak egyszer kell magunkat végigszenvedni rajtuk. 

fiatal pár rossz filmet néz
Ezeken a borzalmasan rossz filmeken nem a meghatottság miatt fogsz sírni
Forrás: Shutterstock

3 hihetetlenül rossz film, amelynek a létezése felér egy büntetéssel

Nem tudjuk miért, de amint beüt a rossz idő, valami ellenállhatatlan késztetést kezdünk érezni, hogy megnézzük a világ legrosszabb filmjeit. Hiszen nem kell rajtuk gondolkodni, izgulni, viszont rengeteget lehet azon röhögni, ahogy a színészek az életükért küzdenek a filmvásznon, és közben próbálják hitelesen hozni a pocsék forgatókönyv által vázolt gyökkettes karaktereket. 

Ha te is szeretnél jegyet váltani a katasztrófaturizmus vonatára, akkor tarts velünk: megmutatjuk azokat a filmeket, amelyek miatt hálás lehetsz, hogy mozijegy helyett valami teljesen mást vettél. 

1. A szoba

Minden idők egyik legrosszabb filmjének választották ezt a 2003-as förmedvényt,  amelyet Tommy Wiseau rendezett, írt és természetesen ő volt a producere és a főszereplője is a filmnek. Ez a sokoldalú tehetség több héten át fizetett a moziknak, hogy levetítsék az alkotását, hogy aztán nevezhesse az Oscarra. 

Az eredetileg drámának szánt film a mai értelmezésében inkább a vígjátékok közé sorolandó: a sztori főszereplője egy Johnny nevű sikeres férfi, akinek látszólag minden összejön az életben: jó munka, gyönyörű menyasszony és rengeteg barát.

Az idill azonban összedőlni látszik, amikor menyasszonya egyik napról a másikra furán kezd el viselkedni. A film annyira borzasztó, hogy igazi kultusz övezi Amerikában: a mai napig vetítik a mozik, az előadás közben a közönség bekiabál, tárgyakat dobál a vászonra és alkoholt fogyaszt, szóval tökéletesen megadja a filmnek kijáró tiszteletet. 

2. Cápavihar

A 2013-as sci-fi-vígjáték már a címével sem ígér túl sokat, és még kevesebbet ad: Tara Reid visszatérőfilmjében Los Angelesre egy hatalmas tornádó csap le, ami kiemeli a cápákat a tengerből és a városra dobja azokat, az embereknek pedig menekülniük kell a fenyegető égi csapás elől. A film annyira abszurd, hogy az már szinte (szinte!) jó, és nem tudjuk, mit fogyasztott a forgatókönyv írója munka előtt, de — ahogy mondani szokták — igazán megkínálhatott volna bennünket is. 

3. Micimackó: Vér és méz 

Ebben a 2023-as horrorban A.A. Milne klasszikusát dolgozták át, de minek. Az eredeti mű meggyalázásában Róbert Gida egyetemre jár és annyira elfoglalja a suli, hogy nem szállít megfelelő mennyiségű ételt a Százholdas Pagony lakóinak, ezért Micimackó és Malacka felkerekedik, hogy elemózsiát szerezzen a jónépnek. Kiderül azonban, hogy Mackót már nem csak a méz vonzza, hanem a vér is, ami komoly fenyegetést nyújt az erdőben bóklászó turistákra nézve. Oh, és persze a dinamikus duó egy ponton úgy dönt, hogy magán Róbert Gidán is bosszút áll, amiért elhanyagolta őket. 

Harry Potter: mutatjuk, hogy fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében

Minden hónapban kiderül egy-egy újabb információmorzsa a készülő sorozatból. Az új Harry Potter sorozatban John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe.

5 film, amiért megéri moziba menni a következő hetekben

Az októberi mozikínálat szó szerint elkényeztet bennünket: bármelyik filmstílust kedveled is, egészen biztosan találsz olyat, ami pár órára kiszakít a hétköznapokból.

Humor, társadalomkritika és DiCaprio köntösben: megnéztük az Egyik csata a másik utánt – Kritika

Paul Thomas Anderson rendező és Leonardo DiCaprio neve egy filmben olyan, mint egy ütős koktél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu