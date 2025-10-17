Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
luxusingatlan

Őrült zaklatója miatt privát lakóparkot építtet Jennifer Aniston: retteg és megviselte az incidens

luxusingatlan zaklató Jennifer Aniston
Bár az is felmerült, elköltözik, a színésznő úgy döntött újraépíti a birodalmát. Jennifer Aniston számára most a legfontosabb a biztonsága.

Ahogy megírtuk, évek óta üzenetekkel bombázza Jennifer Anistont a 48 éves Jimmy Wayne. A férfit májusban csupán a színésznő testőrei tudták megállítani, és a fogdába vitték, mielőtt rátörhetett volna a színésznőre. Anistont megviselték a történtek, és mivel a rendőrség óvatlanul elárulta a lakcímét is, fontolóra vette, hogy maga mögött hagy mindent. Ám úgy tűnik, másképp döntött, és gigaberuházásba fogott. 

Jennifer Aniston privát, magas védelmi fokozatú lakóparkot alakíttat ki otthonának
Jennifer Aniston privát, magas védelmi fokozatú lakóparkot alakíttat ki otthonának
Forrás: Northfoto

Jennifer Aniston bővíti otthonát

A Radaronline információi szerint az 56 éves Jennifer Aniston 7,25 millió dollárért vásárolt még egy öt hálószobás és öt fürdőszobás ingatlant Bel-Airben, közvetlenül meglévő otthona mellett, és többmillió dolláros építkezésbe fogott Los Angeles luxusnegyedében. A terv egy privát, magas védelmi fokozatú lakópark kialakítása és a meglévő otthona teljes felújítása, ugyanis amióta májusban a zaklatója kis híján bejutott hozzá, nem érzi biztonságban magát. Jennifer Aniston 2011-ben 21 millió dollárért vásárolta meg a 8500 négyzetméteres Bel-Air-i ingatlant, amelyet A. Quincy Jones tervezett, és 1965-ben készült el. A színésznő 2015-ös Justin Theroux-val tartott esküvőjének is ez volt a helyszíne.

Jennifer Aniston és Justin Theroux ebben a házban házasodott össze 2015-ben
Forrás: Northfoto

A színésznőt megrázta az incidens

A Los Angeles megyei ügyészség szerint a férfi 2023 márciusa óta zaklatta üzenetekben Anistont, az utolsót akkor küldte, amikor megpróbált bejutni a színésznőhöz. Jólértesültek szerint szerint a sztárt rendkívül megrázta az incidens, és még az ingatlan eladását is fontolóra vette. „Jennifer többször is költözött, de ez álmai otthona. Mivel azonban a Los Angeles-i rendőrség jóvoltából mindenki tudja a címét, így sokáig hezitált, mit tegyen” – tette hozzá egy másik forrás. „Jen dühös a rendőrségre, amiért nyilvánosságra hozták a pontos lakhelyét, ezt követően ugyanis hívatlan látogatók kezdtek megjelenni a környéken. Az incidens óta a rajongók elözönlötték a környéket, abban a reményben, hogy megpillanthatják. A világ egyik legnagyobb hírességeként nagyobb védelmet várt a rendőrségtől” – fogalmazott.

Jennifer Aniston új videójától leesik az állad: kockahasat villantott a színésznő - Videó!

Azt eddig is tudtuk, hogy a Jóbarátok sztárja imád sportolni, de azt nem gondoltuk volna, hogy 56 éves korában éri el a csúcsformáját.

Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

Bár a lombikkezelések nem jártak sikerrel, az adoptáción el sem gondolkodott. Jennifer Anistonnak mindenképpen az volt a vágya, hogy ő legyen a vérszerinti édesanyja gyerekének.

Fájdalmas vallomást tett Jennifer Aniston: elárulta, hogy miért nincsenek gyerekei

A világhírű színésznő rengeteg támadást kapott az évek során, melyek szerint a munkamániája miatt nem vállalt soha gyereket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu