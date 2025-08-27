Katy Perry bejelentkezett a bíróságra: folytatódik a házukért folyó per

Folytatódik az évek óta tartó jogi per Katy Perry és Carl Westcott között. A felek azért perelik egymást kölcsönösen, mert a nyugdíjas férfi azt állította 2020-ban, hogy nem volt beszámítható elmeállapotban, amikor 15 millió dollárért (5 milliárd forintért) eladta a kaliforniai otthonát az énekesnőnek és az akkori párjának Orlando Bloomnak. Az azóta eltelt 5 évben a bíróság már a párosnak adott igazat, azonban rengeteg olyan költség merült fel az elhúzódó tárgyalás során, amelyet a férfi nem akar megtéríteni Perrynek. Az énekesnő azonban nem hagyta annyiban és viszontpert indított Carl ellen a jogi költségek, és a háznál felmerülő kiadások megtérítésére.

Katy Perry és Orlando Bloom még közösen vásárolta meg a 15 millió dolláros rezidenciát

Katy Perry évekig nem használhatta az ingatlanját

Az Unilad számolt be róla, hogy Carl Westcott azt állította, hogy amikor Katy Perry képviselője Bernie Gudvi aláíratta vele a ház adásvételi szerződését, akkor nem volt beszámítható állapotban egy agyi rendellenessége miatt. Azt akarta ezzel elérni a nyugdíjas férfi, hogy érvénytelenítsék a szerződést, amit ő már aláírt. A bírósági meghallgatás során az idős férfinél Huntington-kórt diagnosztizáltak, ami hatására az agyának idegsejtjei szépen lassan lebomlanak, és ez hatással van az idegrendszere működésére, a mozgására, valamint a mentális egészségére is. Ezenfelül azt is állította a férfi, hogy opiáttartalmú gyógyszereket szedett az aláírás előtt. 4 éven keresztül folyt a vita a ház tulajdonjogáért, azonban tavaly egy bíró Perryék javára döntött, és végre használatba vehették a 15 milliós házat. Az előtte lévő 4 évben azonban parlagon hevert az ingatlan, ami hatalmas bevétel kiesést eredményezett az énekesnőnek, ezt az összeget pedig most megpróbálja behajtani Westcotton. Augusztus 26-án kezdődött a bírósági meghallgatásuk, ahol Perry Zoomon keresztül jelentkezett be. Az énekesnő ügyvédje Andrew J. Thomas elárulta a lap számára, hogy miért fontos, hogy megnyerjék ezt a pert:

Csak igazságot akarunk szolgáltatni. Hatalmas összegekről van szó. Ha veszítünk, akkor az ügyvédi díjak, az elmaradt bérleti díjak, a ház állagromlása, és a perköltségei is a mi nyakunkba hullik, miközben a bíróság kimondta, hogy a ház az ügyfelem tulajdona.

- zárta sorait az ügyvéd.