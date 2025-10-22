Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katy Perry koncertet ad Budapesten: minden, amit tudni lehet róla – A szülinapos énekesnő show-ja nagyot fog szólni

turné Katy Perry koncert
Nagy Kata
2025.10.22.
Végre-valahára Katy Perry koncertet ad Budapesten: mutatunk minden infót a varázslatos estéről!

Rohamosan közeledik Katy Perry koncertje Budapesten! A ma 41 éves énekesnő nem lassít: a koncertfelvételek bizonyítják, hogy kirobbanó formában van.

Katy Perry koncertje
Katy Perry koncertje minden eddiginél látványosabb lesz. 
Forrás: Getty Images AsiaPac

Katy Perry koncertjéig már csak pár napot kell aludni 

A csodálatos Katy Perry ma töltötte be a 41. életévét és most kivételesen mi is vele ünnepelhetünk: október 27-én ugyanis az MVM Dome-ban lép fel a világhírű énekesnő, aki cirka 15 éve járt kis hazánkban utoljára. 

A grandiózus éjszaka az ősz egyik fénypontja lesz és Katy Perry karrierjének méltó megkoronázása: a szupersztár ugyanis életútjának legmeghatározóbb dalait adja elő a budapesti közönségnek egy grandiózus, látványos koncert keretében. 

A The Lifetimes Tour névre keresztelt koncertsorozat április 23-án indult Mexikóvárosban, azóta pedig Chicagóban, Los Angelesben, Londonban, Párizsban, Prágában és Barcelónában is megtekinthették a szerencsések. A műsor 3 részre oszlik: a The Game of Lifetimes kezdőblokkban az énekesnő a friss albumáról, a 143-ról ad elő dalokat, majd a Woman's World keretében a legismertebb slágerei csendülnek fel, mint a Teenage Dream, a California Gurls, vagy a Roar. 

A záró epizódban pedig, amit Surprise névre keresztelt az énekesnő, a közönség által választott két tetszőleges slágert ad elő. 

@lovevinylmusicbaby Katy Perry - Roar live at The O2 Arena, London - Lifetimes Tour #katyperry #lifetimestour #theo2 ♬ original sound - lovevinylmusicbaby

Katy Perry budapesti koncertjére még korlátozott számban elérhetőek a jegyek, de azért érdemes minél hamarabb beszerezni őket, hiszen vészesen fogynak. 

A turnéról feltöltött TikTok-videók alapján pedig biztosak lehetünk benne, hogy minden eddiginél látványosabb és grandiózusabb előadást láthatunk és hogy hétfő este Katy Perry Budapest egyik legfényesebb csillaga lesz! 

@berni_sounds_ Katy Perry performs Dark Horse at her London show 🐴 #katyperry #thelifetimestour #lifetimestour #darkhorse ♬ sonido original - Berni Sounds

Justin Trudeau exfelesége le van sújtva, hogy volt férje Katy Perryvel jár

A napokban vállalta fel először új kapcsolatát a világhírű énekesnő. Katy Perry a luxusjachtján, kamerák előtt bonyolódott csókcsatába Justin Trudeauval, ezzel pedig hivatalossá tette a továbblépését.

Katy Perry visszavágott a gyűlölködőknek: nem hitték, hogy képes rá, de a popikon megtette, amire senki nem számított

Sokan egy lyukas garast sem adtak volna a popdíva terveinek megvalósításáért, de ő a fanyalgók nélkül és ellenére is megcsinálta. Bármennyire is gúnyolódtak rajta az irigyei, Katy Perry hozta, amit elvárt önmagától, és amit várt tőle a közönség.

Kiderült, mi volt az utolsó csepp Katy Perry poharában — Ezen bukott el a kapcsolata Orlando Bloommal

Szakítottak, vagy sem? Katy Perry és Orlando Bloom hiába jelenik meg egyre több hír a szakításukról, nem szólalnak meg, miközben az énekesnő a viselkedésével egyre inkább azt sugallja, hogy a kapcsolatnak vége. Egy bennfentes most elárulta, mit tett Orlando Bloom, ami miatt annyira megharagudott rá a menyasszonya, hogy az eljegyzési gyűrűjét is levette.

 

 

