Katy Perry koncertet ad Budapesten: minden, amit tudni lehet róla – A szülinapos énekesnő show-ja nagyot fog szólni

Rohamosan közeledik Katy Perry koncertje Budapesten! A ma 41 éves énekesnő nem lassít: a koncertfelvételek bizonyítják, hogy kirobbanó formában van.

Katy Perry koncertje minden eddiginél látványosabb lesz.

Katy Perry koncertjéig már csak pár napot kell aludni

A csodálatos Katy Perry ma töltötte be a 41. életévét és most kivételesen mi is vele ünnepelhetünk: október 27-én ugyanis az MVM Dome-ban lép fel a világhírű énekesnő, aki cirka 15 éve járt kis hazánkban utoljára.

A grandiózus éjszaka az ősz egyik fénypontja lesz és Katy Perry karrierjének méltó megkoronázása: a szupersztár ugyanis életútjának legmeghatározóbb dalait adja elő a budapesti közönségnek egy grandiózus, látványos koncert keretében.

A The Lifetimes Tour névre keresztelt koncertsorozat április 23-án indult Mexikóvárosban, azóta pedig Chicagóban, Los Angelesben, Londonban, Párizsban, Prágában és Barcelónában is megtekinthették a szerencsések. A műsor 3 részre oszlik: a The Game of Lifetimes kezdőblokkban az énekesnő a friss albumáról, a 143-ról ad elő dalokat, majd a Woman's World keretében a legismertebb slágerei csendülnek fel, mint a Teenage Dream, a California Gurls, vagy a Roar.

A záró epizódban pedig, amit Surprise névre keresztelt az énekesnő, a közönség által választott két tetszőleges slágert ad elő.

Katy Perry budapesti koncertjére még korlátozott számban elérhetőek a jegyek, de azért érdemes minél hamarabb beszerezni őket, hiszen vészesen fogynak.