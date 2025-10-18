Louis Tomlinson egy évvel a tragédia után sem tudja elfogadni Liam Payne halálát

Nem múlik a gyász Louis Tomlinson számára. A nemrég újra összeállt One Direction énekese szívbemarkoló interjút adott a barátja és zenésztársa Liam Payne halálának első évfordulóján. A beszélgetés során a fiatal előadó elárulta, hogy több szerettét is elveszítette az elmúlt években, ezért azt hitte, hogy készen áll bármilyen gyász feldolgozására, de mégsem képes elfogadni azt, ami Liammel történt.

Louis Tomlinson és Liam Payne ápolta a legközelebbi kapcsolatot a bandatagok közül

Louis Tomlinson könnyek közt nyilatkozott Liam Payne-ről

A Mirror számolt be róla, hogy már eltelt egy év, azóta hogy 2024. október 16-án elveszítettük Liam Payne-t, miután lezuhant egy Buenos Aires-i hotelszoba erkélyéről. A tragédiával kapcsolatban a mai napig rengeteg a kérdőjel, egy dolog azonban biztos: Louis Tomlinson továbbra sem fogadja el, hogy elveszítette a legjobb barátját:

Naívan azt gondoltam, hogy mostanra jobban ismerem a gyászt, mint bárki a korombeliek közül. Gondoltam ez segít majd a gyász feldolgozásában, de nem. Liam halála olyasmi, amit soha nem fogok elfogadni. Nem hiszem, hogy valaha is fel fogom tudni dolgozni, hogy mi történt vele

- árulta el könnyes szemmel a lapnak a brit énekes. Louis arról is beszélt, hogy ők ketten a One Direction feloszlása után is támogatták egymást, és vendégszerepeltek egymás műsoraiban is, valamint több közös tervük volt a jövőre nézve is. Ez azonban sajnálatos módon már soha nem fog megvalósulni.

A lap beszámolt arról is, hogy Louis mindössze 5 évvel korábban veszítette el a szeretett kishúgát Félicitét, aki gyógyszertúladagolás következtében hunyt el. Rajta kívül a két gyermek édesanyja Joanna Deakin is néhány évvel ezelőtt hunyt el leukémiában, így valóban érthető, hogy miért gondolta úgy a One Direction énekese, hogy többet nem fogja megbetegíteni őt a gyász.

Louis ott volt Liam Payne temetésén is

Ahogy arról korábban lapunk beszámolt, a tragikusan fiatalon elhunyt sztár búcsúztatására részt vett a zenekar összes tagja, valamint Liam Payne barátnője Kate Cassidy, és még az exe Cheryl is. A temetésre kilátogatott továbbá Simon Cowell producer is, aki egy bowlingkészletet helyezett a virágok közé, utalva a kedvenc közös időtöltésükre.