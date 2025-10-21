Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd

Sallai Nóra megtörte a csendet: „Minden napom nagyon nehéz”

2025.10.21.
Egy évvel a tragikus autóbaleset után megszólalt Sallai Nóra. A színésznő elmondta, hogy érzi magát, és mire emlékszik élete legszörnyűbb napjából.

2024 őszén Alsónémedinél egy tragikus autóbaleset örökre megváltoztatta Sallai Nóra életét. A Jóban Rosszban színésznőjének kisfia elhunyt, az édesanya életéért pedig hetekig küzdöttek az orvosok. 

A Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra megtörte a csendet.
Forrás: hot! magazin archívum

Sallai Nóra elmondta, hogy telnek mindennapjai

Sallai Nóra egy évvel tragikus balesete után törte meg a csendet, hétfőn pedig a Tények Plusz adásában közölték írásbeli nyilatkozatát. A színésznő többek között arról is beszélt, mire emlékszik a szörnyű balesetből.

Semmire. A kórházban ébredtem. Nagyon sok segítséget kapok, de ezt sosem fogom tudni feldolgozni. Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem közölte velem a tragédiát” – nyilatkozta a csatornának Nóra. 

Sallai Nóra kisfiát, Bendét kórházba szállították, ám pár nap múlva életét vesztette. A színésznő ekkor még kómában volt, felépülése pedig a mai napig zajlik.

„Köszönöm szépen, javulgatok. Fizikálisan gyógytornázom, napi 4 kilométert sétálgatok súlyzókkal a lábamon a Duna partján. Ez egyben kikapcsolódás, megnyugvás, túlélés számomra.

 Lelkileg soha nem tudom feldolgozni a történteket.

 Nagyon sok erőt kapok a családomtól és a barátaimtól” – mondta.

A színésznő a jövőben szeretne visszatérni szakmájába, erről így fogalmazott:

„Most még hagyok magamnak időt, mert minden napom nagyon nehéz, küzdök a gondolataimmal és az idővel. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő.”

