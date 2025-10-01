Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda

Sallai Nóra elhunyt kisfiáról beszélt — A színésznő minden nap küzd a gondolataival

interjú Sallai Nóra balesete Sallai Nóra
2025.10.01.
A Borsnak nyilatkozott a Jóban Rosszban színésznője, akinek ötéves kisfia egy éve egy halálos autóbalesetben hunyt el. Sallai Nóra elmondta, hogy mi okozza neki a legnagyobb nehézséget a mindennapokban.

Egy évvel ezelőtti szenvedett szörnyű balesetet Sallai Nóra és akkor ötéves kisfia. A színésznő mostanáig nem nyilatkozott hosszabban a tragédiáról, amelyben elvesztette a gyermekét, Bendét. Most azonban válaszolt a Bors kérdéseire, elmondta, hol tart a felépülésben. 

Sallai Nóra színésznő életét egy autóbaleset változtatta meg
A Sallai Nóra balesete óta eltelt egy év a testi és lelki gyógyulás időszaka volt
Forrás: hot! magazin archívum

Sallai Nóra minden nap gondol Bendére

A Jóban Rosszban színésznője 2024. szeptember 27-én játszótérről vitte haza a kisfiát Alsónémediben, amikor a főútra kikanyarodva nagy sebességgel beléjük hajtott egy BMW. Sallai Nórát és ötéves kisfiát, Bendét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ám míg a színésznő életét meg tudták menteni az orvosok, a kis Bende napokkal később belehalt a sérüléseibe. Sallai Nórát az egész országot megrázó balesetéről és a felépüléséről kérdezte a Bors.

Sallai Nóra elmondta, hogy mivel kisfia halálakor kómában volt, sokkal később tudta meg a tragikus hírt, hogy elveszítette a gyermekét:

„Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt” — mondta el a színésznő, aki a balesetből semmire nem emlékszik, és ez talán még nehezebb teszi a feldolgozást. Arról, hogy mi okozza a legnagyobb nehézséget a mindennapokban, a színésznő elmondta:

„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. A legnagyobb nehézséget a kisfiam körüli mindennapi gondolataim jelentik”.

Sallai Nóra egyelőre nem tudja, meddig tart még a fizikai, de főleg a lelki felépülése, szeretne visszatérni a színpadra, de még nem tudja, ez mikor történhet meg.

„Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel” — mondta el, és azt is hozzátette, hogy a családja és a barátai adnak neki erőt, amiért örökre hálás lesz nekik. 

2024 szeptemberében szenvedett autóbalesetet a Jóban Rosszban színésznője Alsónémediben. Sallai Nóra kisfia is az autóban utazott, amikor megtörtént a tragédia, amelyet az ötéves Bende nem élt túl. Sajtóértesülések szerint előrelépés történt a nyomozásban, a balesetben részt vett gépjármű sofőrjét gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség.

