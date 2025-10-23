Jelenetek egy friss házasságból: Selena Gomez betekintést engedett a hétköznapjaikba - Fotók

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A szeptemberi kaliforniai esküvőjük után először jelentkezett az Instagramon az énekesnő. Selena Gomez új bejegyzése meghitt részleteket árult el a házasságukról és a közös otthonukról.

Selena Gomez bensőséges fotókon mutatta meg, hogyan él friss házasként Benny Blancóval. A 33 éves énekesnő és a producer szeptember 27-én házasodtak össze Kaliforniában.

Selena Gomez és Benny Blanco boldogabbak, mint valaha
Forrás: Northfoto

Selena Gomez és Benny Blanco már bekeretezték az esküvői fotókat

Meghitt képeket és hétköznapi pillanatokat osztott meg Selena Gomez a közösségi oldalán. A párról a fotók tanúsága szerint sugárzik a boldogság, mosolyogva szelfiznek, tévéznek, esznek... Ez utóbbit Blanco kommentálta is:  „A világ első számú pizzatekercs-fogyasztója” – írta a képhez. A fotósorozat egyik felvételéről pedig az is kiderült, hogy a pár már el is kezdte berendezni közös otthonát: egy polcon egy bekeretezett fekete-fehér esküvői fotó látható, amelyen Ralph Lauren menyasszonyi ruhát viselő Gomez éppen puszit ad férjének. 

Szuperül sikerült a nászút

 „Napokig ünnepelték az egybekelésüket, majd remekül érezték magukat a nászútjukon. Nagyon élvezték a lelassulást, a kirándulásokat, felfedezték a környéket és pihentek. Texasba is ellátogattak” – nyilatkozta egy bennfentes a  People magazinnak. Selena és Benny szeptemberi esküvőjén számos híresség is részt vett, köztük Gomez legjobb barátnője, Taylor Swift, aki kulisszák mögötti fotókat is megosztott a nagy napról. Ott volt továbbá Ed Sheeran, Blanco közeli barátja, valamint Martin Short és Steve Martin, akik Gomez partnerei Gyilkos a házban sorozatban. 

