Szoboszlai Dominik kislánya barátnőre talált: cuki képet posztolt a Liverpool focistájának felesége

A holland középpályás, Ryan Gravenberch és a magyar válogatott csapatkapitánya is nemrég lett édesapa. Szoboszlai Dominik kislánya augusztus elején született meg, a kis Gravenberch érkezéséről pedig 5 hete számolt be az édesanyja.
A két család hasonló fotóval jelentette be a gyerekek érkezését: a szülők az újszülött babájuk kezét fogják. Ryan Gravenberch felesége, Cindy Petroli most hasonló képet posztolt, ám most a két kislány fogja egymás kezét. A posztban megjelölte Buzsik Borkát is, Szoboszlai Dominik feleségét.
Úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch nem csak a focipályán barátok, a két család a magánéletben is összejár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.