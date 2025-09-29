Szoboszlai Dominik kislánya barátnőre talált: cuki képet posztolt a Liverpool focistájának felesége

A holland középpályás, Ryan Gravenberch és a magyar válogatott csapatkapitánya is nemrég lett édesapa. Szoboszlai Dominik kislánya augusztus elején született meg, a kis Gravenberch érkezéséről pedig 5 hete számolt be az édesanyja.

Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik kislánya majdnem egyidősek

Szoboszlai Dominik kislánya barátnőt talált

A két család hasonló fotóval jelentette be a gyerekek érkezését: a szülők az újszülött babájuk kezét fogják. Ryan Gravenberch felesége, Cindy Petroli most hasonló képet posztolt, ám most a két kislány fogja egymás kezét. A posztban megjelölte Buzsik Borkát is, Szoboszlai Dominik feleségét.

Úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch nem csak a focipályán barátok, a két család a magánéletben is összejár.