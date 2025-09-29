Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kisbaba

Szoboszlai Dominik kislánya barátnőre talált: cuki képet posztolt a Liverpool focistájának felesége

kisbaba Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
Life.hu
2025.09.29.
Ritkán derül ki, mennyire vannak jóban a Liverpool játékosai. Nos, úgy tűnik, hogy Szoboszlai család szoros barátságot ápol Gravenberchékkel.

A holland középpályás, Ryan Gravenberch és a magyar válogatott csapatkapitánya is nemrég lett édesapa. Szoboszlai Dominik kislánya augusztus elején született meg, a kis Gravenberch érkezéséről pedig 5 hete számolt be az édesanyja. 

Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik kislánya majdnem egyidősek
Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik kislánya majdnem egyidősek

Szoboszlai Dominik kislánya barátnőt talált

A két család hasonló fotóval jelentette be a gyerekek érkezését: a szülők az újszülött babájuk kezét fogják. Ryan Gravenberch felesége, Cindy Petroli most hasonló képet posztolt, ám most a két kislány fogja egymás kezét. A posztban megjelölte Buzsik Borkát is, Szoboszlai Dominik feleségét. 

 

Úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch nem csak a focipályán barátok, a két család a magánéletben is összejár. 

Katalin hercegné igazi arca: így viselkedik, amikor kialszanak a reflektorok

A walesi hercegnő 2011-ben, Vilmos herceg feleségeként lett a királyi család tagja, és azóta az egyik legnépszerűbb szereplője a brit közéletnek. A 43 éves Katalin hercegné jótékonysági munkájával, visszafogott életmódjával és kifinomult stílusával rendre a címlapokra kerül – de kevesen láthatják, milyen valójában, amikor nincs körülötte kamera.

70 év után eltűnik a polcokról a hazai retró kedvenc – a ti fürdőszobátokban is ott volt

Egy korszak ér véget: többé nem találkozhatunk a boltok polcain a legendás Fa szappannal. A Henkel hivatalosan bejelentette, hogy csaknem hét évtized után megszünteti az ikonikus termék gyártását.

Kiderült, ki lesz a Super Bowl sztárfellépője 2026-ban

Hivatalos: a 2026-os Super Bowl félidei műsorának főfellépője Bad Bunny lesz. Az Apple Music Halftime Show február 8-án, a kaliforniai Santa Clara Levi’s Stadionjában várja majd a rajongókat – jelentették be vasárnap.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu