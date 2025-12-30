Kylie Jenner korunk egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége. 2015-ben robbant be a köztudatba. Kylie ekkor kezdte el a plasztikai műtéteket is. Mutatjuk, hogyan nézett ki természetes adottságaival, és hogyan formáltatta át arcát az évtized alatt.

Kylie Jenner régen és most, 2025-ben.

Forrás: Getty Images

Kylie Jenner régen és most Kylie Jenner teljesen új arcot csináltatott magának 2025-re.

A fiatal modell és médiaszemélyiség 2015-ben kezdett el plasztikáztatni.

Mára már kezelések, feltöltések, botoxok és bonyolult plasztikai műtétek során van túl.

Miért néz ki idősebbnek Kylie Jenner a koránál?

Az idei évben Kylie Jener a TikTokon elárulta pontos mellműtétjének adatait, amely rengeteg pozitív kritikát kapott. A mai nagy sztároknál elképesztően fontos a transzparens kommunikáció. Kylie igazi trendteremtő, mindenki a haját, sminkjét és ruháit akarja újraalkotni, de ez nem volt mindig így. A nagy hírnév és plasztikai műtétek előtt, ő volt a Kardashian-Jenner klán tagjainak legkisebbike. Kylie Jenner többször is nyíltan számolt be az évek során elvégzett kozmetikai beavatkozásokról és arról, hogyan érezte magát a műtétek után. Minden 2015-ben kezdődött, amikor Kylie még tinédzserként feltöltötte az ajkait.

Nagyon kicsi ajkaim voltak, de soha nem gondoltam rá, amíg meg nem kaptam az első csókomat. Egy fiú azt mondta nekem: Istenem, olyan jól csókolsz, de olyan kicsi ajkaid vannak. Azóta úgy éreztem, hogy nem lehet engem megcsókolni

– magyarázta a Keeping Up with the Kardashians 2021-es találkozóján. „Egyszerűen nem éreztem magam vonzónak vagy csinosnak – mondta a Life of Kylie 2017-es epizódjában. Nagyon szerettem volna nagyobb ajkakat. Ajkakontúr ceruzával mindig túlhúztam az ajkaim kontúrját, csak hogy nagyobbnak tűnjenek. Végül rájöttem, hogy ez nem működik és megcsináltattam.." Itt kezdődött Kylie átalakulása és innen indult a ma már elképesztően sikeres sminkmárkája is. 2023-ban azt nyilatkozta, hogy az ajakfeltöltés volt élete egyik legjobb döntése, és soha nem bánta meg.

Kylie Jenner 2013-ban, 2015-ben, 2017-ben, 2020-ban és 2025-ben.

Forrás: Getty Image

Bár Kylie Jenner műtét előtt is gyönyörű volt, számára ez az önbizalomról szólt. A híresség minden más arcra vonatkozó plasztikát tagadott, pedig egyértelműen látszik a különbség. „Az emberek azt hiszik, hogy teljes plasztikai műtéten estem át, és teljesen átalakították az arcomat, ami nem igaz – nyilatkozta Jenner a PAPER Magazine-nak 2019-ben.

Rettegek tőle! Soha nem tennék ilyet. Az emberek nem értik, hogy egy jó haj, smink és a töltőanyagok milyen csodákat tudnak tenni az arcunkkal.

Jenner soha nem nyilatkozott a specifikus esztétikai beavatkozásairól, de a közösségi médiában rengeteg plasztikai sebész reagált a képeire. Valószínűsíthető, hogy Kylie töltött az arccsontjába, botoxxal megemelte a szemöldökét, és a homlokát, meghúzta a szemkörnyékét és zsírleszívást végeztetett az arcán és az állkapcsa vonalán. Ezek bár nem plasztikai műtétek, és nem kell hozzájuk arra a bizonyos műtőasztalra feküdni, de komoly változást érhetnek el. Ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy orrműtétje és face liftje is volt már.