Kylie Jenner korunk egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége. 2015-ben robbant be a köztudatba. Kylie ekkor kezdte el a plasztikai műtéteket is. Mutatjuk, hogyan nézett ki természetes adottságaival, és hogyan formáltatta át arcát az évtized alatt.
Kylie Jenner régen és most
- Kylie Jenner teljesen új arcot csináltatott magának 2025-re.
- A fiatal modell és médiaszemélyiség 2015-ben kezdett el plasztikáztatni.
- Mára már kezelések, feltöltések, botoxok és bonyolult plasztikai műtétek során van túl.
Miért néz ki idősebbnek Kylie Jenner a koránál?
Az idei évben Kylie Jener a TikTokon elárulta pontos mellműtétjének adatait, amely rengeteg pozitív kritikát kapott. A mai nagy sztároknál elképesztően fontos a transzparens kommunikáció. Kylie igazi trendteremtő, mindenki a haját, sminkjét és ruháit akarja újraalkotni, de ez nem volt mindig így. A nagy hírnév és plasztikai műtétek előtt, ő volt a Kardashian-Jenner klán tagjainak legkisebbike. Kylie Jenner többször is nyíltan számolt be az évek során elvégzett kozmetikai beavatkozásokról és arról, hogyan érezte magát a műtétek után. Minden 2015-ben kezdődött, amikor Kylie még tinédzserként feltöltötte az ajkait.
Nagyon kicsi ajkaim voltak, de soha nem gondoltam rá, amíg meg nem kaptam az első csókomat. Egy fiú azt mondta nekem: Istenem, olyan jól csókolsz, de olyan kicsi ajkaid vannak. Azóta úgy éreztem, hogy nem lehet engem megcsókolni
– magyarázta a Keeping Up with the Kardashians 2021-es találkozóján. „Egyszerűen nem éreztem magam vonzónak vagy csinosnak – mondta a Life of Kylie 2017-es epizódjában. Nagyon szerettem volna nagyobb ajkakat. Ajkakontúr ceruzával mindig túlhúztam az ajkaim kontúrját, csak hogy nagyobbnak tűnjenek. Végül rájöttem, hogy ez nem működik és megcsináltattam.." Itt kezdődött Kylie átalakulása és innen indult a ma már elképesztően sikeres sminkmárkája is. 2023-ban azt nyilatkozta, hogy az ajakfeltöltés volt élete egyik legjobb döntése, és soha nem bánta meg.
Bár Kylie Jenner műtét előtt is gyönyörű volt, számára ez az önbizalomról szólt. A híresség minden más arcra vonatkozó plasztikát tagadott, pedig egyértelműen látszik a különbség. „Az emberek azt hiszik, hogy teljes plasztikai műtéten estem át, és teljesen átalakították az arcomat, ami nem igaz – nyilatkozta Jenner a PAPER Magazine-nak 2019-ben.
Rettegek tőle! Soha nem tennék ilyet. Az emberek nem értik, hogy egy jó haj, smink és a töltőanyagok milyen csodákat tudnak tenni az arcunkkal.
Jenner soha nem nyilatkozott a specifikus esztétikai beavatkozásairól, de a közösségi médiában rengeteg plasztikai sebész reagált a képeire. Valószínűsíthető, hogy Kylie töltött az arccsontjába, botoxxal megemelte a szemöldökét, és a homlokát, meghúzta a szemkörnyékét és zsírleszívást végeztetett az arcán és az állkapcsa vonalán. Ezek bár nem plasztikai műtétek, és nem kell hozzájuk arra a bizonyos műtőasztalra feküdni, de komoly változást érhetnek el. Ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy orrműtétje és face liftje is volt már.
Kylie Jenner akkor és most
Ezen a két képen kifejezetten látszik az évtizednyi különbség. A bal oldali képen Kylie 16 éves a jobb oldali képen pedig 27. A jobb oldali kép 2024 nyarán felrobbantotta az internetet, mert hosszú idő óta ez volt az első kép, amelyen retusálás és szerkesztés nélkül láthattuk az arcát. Ezen a képen látszanak a feltöltések okozta elváltozások és a furcsa arcberendezés is.
2023-ban Kylie bevallotta, hogy a 19 évesen elvégeztetett mellműtétjét megbánta, és várt volna vele szülés utánig. Azóta a melleit újracsináltatta, egy természetesebb, kisebb modellre, amelynek méreteit megosztotta a közösségi médiában. „Természetesen nekem is van egy lányom. Összetörne a szívem, ha 19 évesen átalakítaná a testét” – mondta 2023-ban a The Kardashians című műsorban.
Ő a legszebb a világon. A legjobb anya és példakép akarok lenni számára, és bárcsak olyan lehetnék, mint ő, és mindent másképp csinálhatnék. Semmit sem változtatnék meg.
Nézd meg további plasztikai műtétekkel foglalkozó cikkeinket is: