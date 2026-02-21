A rákbeteg Károly királyt lemondásra kényszeríthetik − Súlyos válságba kerülhet a monarchia

A 77 éves uralkodó ismét a közéleti viták középpontjába került, miután a Thames Valley rendőrség megerősítette öccse őrizetbe vételét. A fejlemények nemcsak a királyi család megítélését, hanem a monarchia intézményének stabilitását is érinthetik. A britek egy része Károly király lemondását követelheti, ha kiderül, a Palota elhallgatott információkat Andrással kapcsolatban.
Károly királynak együtt kell működnie a hatóságokkal
Andrew Lownie, a királyi család életrajzírója szerint az uralkodónak nagyon világos és határozott álláspontot kell képviselnie. „Úgy gondolom, hogy Károly királynak egyértelművé kell tennie, hogy együttműködik a hatóságokkal, és engedélyezi munkatársainak, hogy vallomást tegyenek a rendőrségen, valamint átadja az összes belső levelezést, az összes anyagot, amire a rendőrségnek szüksége van a megfelelő nyomozás lefolytatásához” − fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mi történhet, ha András ellen nem indul eljárás, de palotai eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek felszínre, Lownie így válaszolt: „Nos, szerintem ez nagyon komoly ügy. Azt nem hiszem, hogy Vilmos bármilyen módon érintett lenne ebben a botrányban, de egyre többen követelik majd a király lemondását.”
Vilmos herceget egyáltalán nem hozzák kapcsolatba az üggyel.
Lownie szerint a 43 éves walesi herceget akkor sem vonnák felelősségre, ha kérdések merülnének fel a Palota magatartásával kapcsolatban, azokból az időkből, amikor András dolgozó családtag volt és a visszaéléseket elkövethette − írja a RadarOnline. Ráadásul Vilmos volt az, aki már ősszel szorgalmazta András a Royal Lodge-ból való kiköltöztetését is. „A háttérben Vilmos herceg és Katalin hercegné alakítja a család dinamikáját. Véleményem szerint ők a zéró tolerancia elkötelezett hívei. Jelenleg az a legfontosabb feladatuk, hogy kezeljék a botrányokat, és megvédjék a monarchia jövőjét. Ehhez pedig arra van szükség, hogy eltávolítsák az olyan elemeket, amelyek bármilyen módon veszélyeztetik a család jóhírét” − nyilatkozta akkor Hilary Fordwich a királyi család szakértője a Page Sixnek.
„A monarchia a közbizalomra épül”
Egy vezető alkotmányjogi szakértő szerint a helyzet rendkívül érzékeny. „Ha hiteles bizonyítékok merülnének fel arra vonatkozóan, hogy a Palota fontos és érzékeny információkat titkolt el, óriási nyomás nehezedne Károlyra, hogy idő előtt lemondjon a trónról. A lemondásról való diskurzus a mainstreambe kerülne. A monarchia a közbizalomra épül, ha ez meginog, alkotmányos válság is bekövetkezhet” − nyilatkozta.
Károly nyilatkozatot adott ki testvére őrizetbe vétele után
Károly király András letartóztatásának napján személyes nyilatkozatot adott ki, amelyben öccsét Andrew Mountbatten-Windsorként említette: “Mélységes aggodalommal értesültem az Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos hírekről és a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújáról.
Most egy teljes, tisztességes és megfelelő eljárás következik, amelynek keretében ezt a kérdést a megfelelő hatóságok a megfelelő módon kivizsgálják majd. Ebben, ahogy már korábban is elmondtam, teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik. Hadd mondjam ki egyértelműen: a törvénynek érvényesülnie kell. Mivel mindez még folyamatban van, nem lenne helyes, ha további kommenteket tennék közzé az ügyben.
Addig is családommal együtt továbbra is teljesítjük kötelességünket és szolgálatunkat mindannyiuk irányába. Charles R.”
András érzékeny információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel
A Thames Valley rendőrség megerősítette, hogy a hatóságok razziát tartottak a Sandringham-birtokon lévő Wood Farmon, majd Andrást közel 12 órán keresztül hallgatták ki. A volt herceget a vizsgálat idejére szabadon engedték. A vádak szerint Andrew Mountbatten-Windsor 2001 és 2011 között, az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként érzékeny információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel. A herceg következetesen tagadta a szabálytalanságot. Ha bűnösnek találják, akár életfogytiglant is kaphat, de jogászok szerint ez inkább csak az elméleti maximálisan kiróható szabadságvesztés.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: