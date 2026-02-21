A modellvilág ügyeletes ördöge, Tyra Banks bolyhos és tükrös előszobát villantott − FOTÓ

A kifutók és realityk világában kemény kézzel irányít, otthonában viszont egészen más arcát mutatja a szupermodell. Tyra Banks ezúttal nem egy fiatal és tapasztalatlan modell-versenyzőt, hanem saját, különleges hangulatú előszobáját állította reflektorfénybe.

Tyra Banks a Topmodell leszek! műsorral tévés történelmet írt.

Forrás: Getty/Taylor Hill

Tyra Banks otthona nem tükrözi a feltételezett romlott lelkét

A szépség- és divatiparban kevés annyira meghatározó modell van, mint Tyra Banks, aki 19 év után 2024-ben visszatért a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára. Szupermodellként, producerként és műsorvezetőként is komoly hatást gyakorolt a szakmára. A több évados Topmodell leszek! (America’s Next Top Model) reality az Egyesült Államokban és világszerte is hatalmas sikert aratott. Nézők millió követték hétről hétre a modellkarrierről álmodozó fiatal nőket, akiknek egyszer nagy szőrös pókokkal, máskor jeges fürdőben kellett pózolniuk. A Topmodell leszek! sötét titkait leleplező dokumentumsorozat azonban egészen más fényben világítja meg a műsort.

Különösen a bizarr étkezési szokásáról elhíresült Tyra Banks vált a közgyűlölet céltáblájává. Hiszen a minisorozat egyfajta ügyeletes ördögként állítja be az egykori szupermodellt. Azonban a kamerák előtt mindig kemény, határozott és céltudatos üzletasszony is hazatér a nap végén. Vajon hol kezdődik az a privát élete, amiről senki sem tud?

Sztárok otthona: itt él Tyra Banks

A divatszakma megosztó személye pár hónapja bepillantást engedett otthona egyik legizgalmasabb pontjába, az előszobájába. Az a helyiség, ami minden vendéget elsőként fogad, nála korántsem visszafogott. Sőt, épp ellenkezőleg! Tyra Banks igen karakteres, és egyben rendkívül praktikus teret álmodott meg magának.

Az előszoba központi elemei az antik-hatású tükrök, amelyek a falak nagy részét teljesen beborítják. Az enyhén opálos és barnított felületek egyszerre idézik meg a klasszikus hollywoodi eleganciát és a misztikus hangulatot. A tükrök nagyítják a teret, játékba hívják a természetes és mesterséges fényt, miközben finoman torzítanak – épp, mintha a modellvilág illúzióira reflektálnának. A látszódó falrészek lehetnének akár teljesen hétköznapiak is, de Tyra Banks sem az. A vízszintesen bordázott falak segítenek optikailag szélesebbnek láttatni az egyébként láthatóan szűk, folyosószerű előszobát.