A modellvilág ügyeletes ördöge, Tyra Banks bolyhos és tükrös előszobát villantott − FOTÓ

2026. febr. 21., szombat

A modellvilág ügyeletes ördöge, Tyra Banks bolyhos és tükrös előszobát villantott

Nagyon fiatalon kezdte a modellszakmát, de végül odáig jutott, hogy saját reality műsora lett. Azt, hogy Tyra Banks nevét a divattal említik egy lapon, már megszoktuk. Ám azt, hogy tőle vegyünk lakberendezési ötleteket, már igencsak újként kezeljük.

A kifutók és realityk világában kemény kézzel irányít, otthonában viszont egészen más arcát mutatja a szupermodell. Tyra Banks ezúttal nem egy fiatal és tapasztalatlan modell-versenyzőt, hanem saját, különleges hangulatú előszobáját állította reflektorfénybe.

Tyra Banks a Topmodell leszek! műsorral tévés történelmet írt.
Forrás: Getty/Taylor Hill

Tyra Banks otthona nem tükrözi a feltételezett romlott lelkét

A szépség- és divatiparban kevés annyira meghatározó modell van, mint Tyra Banks, aki 19 év után 2024-ben visszatért a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára. Szupermodellként, producerként és műsorvezetőként is komoly hatást gyakorolt a szakmára. A több évados Topmodell leszek! (America’s Next Top Model) reality az Egyesült Államokban és világszerte is hatalmas sikert aratott. Nézők millió követték hétről hétre a modellkarrierről álmodozó fiatal nőket, akiknek egyszer nagy szőrös pókokkal, máskor jeges fürdőben kellett pózolniuk. A Topmodell leszek! sötét titkait leleplező dokumentumsorozat azonban egészen más fényben világítja meg a műsort.

Különösen a bizarr étkezési szokásáról elhíresült Tyra Banks vált a közgyűlölet céltáblájává. Hiszen a minisorozat egyfajta ügyeletes ördögként állítja be az egykori szupermodellt. Azonban a kamerák előtt mindig kemény, határozott és céltudatos üzletasszony is hazatér a nap végén. Vajon hol kezdődik az a privát élete, amiről senki sem tud?

Sztárok otthona: itt él Tyra Banks

A divatszakma megosztó személye pár hónapja bepillantást engedett otthona egyik legizgalmasabb pontjába, az előszobájába. Az a helyiség, ami minden vendéget elsőként fogad, nála korántsem visszafogott. Sőt, épp ellenkezőleg! Tyra Banks igen karakteres, és egyben rendkívül praktikus teret álmodott meg magának.

Az előszoba központi elemei az antik-hatású tükrök, amelyek a falak nagy részét teljesen beborítják. Az enyhén opálos és barnított felületek egyszerre idézik meg a klasszikus hollywoodi eleganciát és a misztikus hangulatot. A tükrök nagyítják a teret, játékba hívják a természetes és mesterséges fényt, miközben finoman torzítanak – épp, mintha a modellvilág illúzióira reflektálnának. A látszódó falrészek lehetnének akár teljesen hétköznapiak is, de Tyra Banks sem az. A vízszintesen bordázott falak segítenek optikailag szélesebbnek láttatni az egyébként láthatóan szűk, folyosószerű előszobát.

A bejárati ajtó üvegbetétjei sem szokványosak. Színezettek, méghozzá napsárgák, amitől a kis helyiség automatikusan otthonossá válik. Ez a megoldás az újra visszatérő lakberendezési trenddel, a bárpulthoz is remek üvegtéglákkal remekül működik.

Ami igazán meglepő, az a bolyhos textúra használata. A puha, szinte szőrmeszerű szőnyeg melegséget és könnyedséget ad az enteriőrnek. Ez a kontraszt – a hideg tükrök és a lágy textil találkozása – izgalmas feszültséget teremt. Pont olyat, amilyet Tyra Banks a képernyőn is képviselt.

Mit üzen Tyra Banks otthona?

A Topmodell leszek! műsorban kemény, már-már ördögi ítész szerepében tűnik fel, Tyra Banks otthona azonban egy árnyaltabb képet mutat róla. Bolyhos és tükrökkel teli előszobája egyszerre elegáns, misztikus és meghitt. A tér jól tükrözi személyiségének kettősségét: a reflektorfényben erős és provokatív, a magánéletben tudatos és játékos. Úgy tűnik, a modellvilág „ördöge” egyben egy különleges ízléssel megáldott, kreatív otthonteremtő is.

