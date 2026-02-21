Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Észrevehetően teltebb arccal jelent meg a színésznő a The Bluff hollywoodi premierjén. Elindultak a találgatások, vajon milyen szépészeti beavatkozásoknak vetette alá magát Sharon Stone. Egy Beverly Hills-i plasztikai sebész szerint nem történt radikális műtét, a világsztár arcfeltöltésen és volumenpótláson eshetett át.

A 67 éves színésznő megjelenése a február 17-i vörös szőnyeges eseményen több rajongót is meglepett. Sharon Stone kisimultnak, sőt, túlságosan is kisimultnak tűnt a The Bluff premierjén. 

Sharon Stone a The Bluff hollywoodi premierjén.
Sharon Stone a The Bluff hollywoodi premierjén.
Forrás: Getty Images

Mitől változott meg Sharon Stone arca? 

Sharon Stone február 17-én, a The Bluff hollywoodi premierjén jelent meg feltűnően teltebb arccal jelent meg. A bőre simábbnak tűnt, a kisebb ráncai eltűntek és állkapocsvonala is kevésbé volt markáns. A változást Dr. Raffi Hovsepian, Beverly Hills-i plasztikai sebész elemezte, aki a RadarOnline-nak úgy nyilatkozott, hogy a 67 éves Sharon Stone Hollywood egyik legtermészetesebb arca, ezért a változás különösen szembetűnő azok számára, akik jól ismerik a megjelenését. A szakember elmondta, hogy a színésznőnél valószínűleg egy kis töltést és volumennövelést végeztek, és biztos benne, hogy semmi drasztikus nem történt. Hogy miért? Mert Sharon Stone, aki a minap smink nélküli szelfin mutatta meg magát, megőrizte az arckarakterét, az arcszerkezete ép és felismerhető maradt. „Még mindig úgy néz ki, mint régen, csak olykor a volumen kicsit hangsúlyosabbnak tűnik az ideálisnál” − összegezte.

Sharon Stone Hollywood egyik legtermészetesebb arca
Sharon Stone Hollywood egyik legtermészetesebb arca.
Forrás: Getty Images

A színésznő 43 évesen agyvérzést kapott, ami teljesen megváltoztatta az életét. Az orvosok öt százalék esélyt adtak neki, hogy túléli, újra kellett tanulnia járni és beszélni. Sharon Stone bal oldala szinte teljesen lebénult, közel három évig még a nevét sem tudta leírni. Anyagilag is lenullázódott, szinte semmije nem maradt. Azóta évek kemény munkájával újra visszatornázta magát a csúcsra, de még mindig úgy érzi, mellőzik, nem kap elég felkérést. 2025-ben azonban a Harpers Baazer felkérte címlapfotózásra, ő rábólintott a pikáns képekre, amelyeken 65 évesen is káprázatosan nézett ki. 

