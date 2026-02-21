Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat

Válik a Fehér Lótusz színésznője: Alexandra Daddario házassága 3 év után ért véget

Rideg Léna
2026.02.21.
Három év házasság után a válás mellett döntött Alexandra Daddario és Andrew Form. A Fehér Lótusz sztárja az erről szóló közleményben arról írt, hogy szeretettel és tisztelettel hozták meg ezt a döntést, és továbbra is közösen nevelik kisfiukat.

Véget ért Alexandra Daddario és Andrew Form házassága: a pár több mint három év után a különválás mellett döntött. A hírt a Fehér Lótusz színésznőjének képviselője erősítette meg.

A Fehér Lótusz sztárja és a producer 2021 óta alkottak egy párt.
Forrás: Getty Images North America

Válik Alexandra Daddario és Andrew Form

  • A színésznő és a producer több mint három év után döntöttek a válás mellett.
  • 2022 júniusában házasodtak össze, közös gyermekük 2024 októberében született.
  • A színésznő mostohaanyja Form két korábbi házasságból született gyermekének is. 
  • A pár hangsúlyozta: továbbra is közösen nevelik fiukat

A Fehér Lótuszból ismert színésznő és férje közösen hozták meg a döntést

A közlemény szerint Alexandra Daddario és Andrew Form úgy döntöttek, hogy véget vetnek házasságuknak. Hangsúlyozták: a döntést szeretettel és tisztelettel hozták meg, és továbbra is közösen nevelik gyermeküket. Arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben az érzékeny időszakban.

A színésznő és az 57 éves producer 2022 júniusában házasodott össze. Első közös gyermekük 2024 októberében született. A most 15 hónapos kisfiú mellett Daddario mostohaanyja Form korábbi házasságából született gyermekeinek is: a 12 éves Juliannak és a 9 éves Rowannek. A producer a két gyermeket volt feleségével, Jordana Brewster színésznővel közösen neveli.

Az 57 éves Andrew Form neve számos sikeres produkcióhoz kötődik: producerként jegyzi többek között a Hang nélkül című thrillert, A bűn éjszakája című filmsorozatot, valamint több más horrorfilmet is.

Alexandra Daddario és férje 2022 óta voltak házasok

A pár kapcsolatáról először 2021 májusában szerzett tudomást a nyilvánosság, amikor a Fehér Lótusz első évadának sztárja egy fekete-fehér, összebújós fotót osztott meg közösségi oldalán. Az eljegyzés hírét 2021 decemberében erősítette meg a People magazin, fél évvel később pedig New Orleansban kimondták a boldogító igent.

A színésznő korábban elvesztette egy babáját

A pár 2024 júliusában, a Vogue hasábjain jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják. A lap akkor arról is beszámolt, hogy Daddario hat hónapig titokban tartotta terhességét. A színésznő az interjúban úgy fogalmazott: hihetetlenül boldog, hogy várandós lehet, ugyanakkor azt is elárulta, hogy korábban volt egy vetélése, további részleteket azonban nem árult el. 

„Az ilyen veszteséget és traumát nehéz megérteni, ha az ember nem élte át. Mélyen együtt érzek minden nővel, aki hasonlón ment keresztül – egészen másként, mint korábban. Nagyon-nagyon fájdalmas” – fogalmazott.

Fiuk érkezését 2024 Halloweenjén jelentették be. Daddario 2025 februárjában a People magazinnak arról beszélt, hogy az anyaság csodálatos élmény számára. „Nagyon szerencsés vagyok. Nagyszerű baba, aki rengeteg örömöt és békét hozott az életembe”  – mondta akkor.

