Ezeket a túlélőtippeket vesd be, mielőtt agyvérzést kapnál a tömegközlekedési eszközökön

A tömegközlekedés már rég nem utazás, hanem túlélőtúra. A zsúfoltság és az emiatt keletkező stressz, a beszólogatások, a lökdösődés és a hangos telefonálás pillanatok alatt feszültséget generál. Egy ilyen reggel képes teljesen elrontani a hangulatunkat. Hogyan védheted a mentális egészéged? Alábbi túlélőtippjeinkkel!

A tömegközlekedés igazából egy izgalmas kaland? Vagy mégsem akkora buli?

Forrás: Photodisc

Tömegközlekedés = stresszfaktor? Ha nem autóval közlekedsz, marad a tömegközlekedés. De hogyan lehet túlélni a közösségi utazást?

Utastípusok, akik miatt szinte mindenkiben felmegy a pumpa.

Túlélőtippek, amelyekkel meghúzhatod a határaidat.

A tömegközlekedés nem mindig kellemes, de nem is kell, hogy minden nap harctér legyen. Hoztunk néhány trükköt, amivel csökkentheted az utazással járó stresszt és megakadályozhatod, hogy idő előtt agyvérzést kapj embertársaid viselkedésétől. De mindenek előtt, nézzük, kik a „legveszélyesebb utasok!”

Utastípusok, akik minden tömegközlekedési eszközön bosszantanak

Akinek folyamatosan rácsúszik a keze másokéra a kapaszkodón. (Ők nagyon magányos emberek lehetnek, vagy évek óta nem nyúlt hozzájuk senki).

Akinek a busz legtávolabbi pontján lévő üres ülésig MUSZÁJ eljutnia. (Hogy közben elsodorja mások táskáját, sapkáját, bal karját, az természetesen nem számít).

Aki előbb akar felszállni, minthogy a többiek leszálltak volna.

Aki azt hiszi, a hang csak akkor terjed megfelelően a telefonban, ha kiabál.

Aki büdös.

Te hogyan éled meg a tömegközlekedést?

Forrás: Shutterstock

Túlélőtippek tömegközlekedéshez

1. Az első és talán legfontosabb tennivalód, a fizikai tered kijelölése.

Amikor felszállsz hátizsákkal, vedd le. De ne azért, mert illedelmes akarsz lenni, hanem, hogy előre felvedd magadra, a mellkasodhoz, mintha gyerekeknek szánt hordozó lenne, így jelezve, hogy nagy ívben kerüljenek ki. És még véletlenül se szuszogjanak bele az aurádba.

2. Kerüld a szemkontaktust. Hidd el, amint valakire ránézel, elkezd hittéríteni, elmeséli az élettörténetét, megkérdezi, merre az arra, vagy megpróbál udvarolni. Tehát SOHA ne nézz senki szemébe, kivéve, ha nagyon helyes pasi ül veled szemben a metrón.

3. Helyezd el a csomagodat az üres székre. Miért is ne tehetnéd? Ha más a piacos szatyorkáját is felteszi maga mellé a bűzlő póréhagymával, neked is menni fog, csak akarnod kell. Rihanna például így áll a póréhagymához.