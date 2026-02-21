Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat

Ezeket a túlélőtippeket vesd be, mielőtt agyvérzést kapnál a tömegközlekedési eszközökön

2026.02.21.
Heringparti, nyakba tüsszögés, lökdösődés, tolakodás, első ajtós járatok. Ismerős mindez a tömegközlekedés témaköréből? Ha téged is minden reggel próbára tesz a közösségi közlekedés és agyvérzés közeli állapotban érsz be a munkába, akkor most figyelj! Hoztunk néhány túlélőtippet, amik tényleg beválnak.

A tömegközlekedés már rég nem utazás, hanem túlélőtúra. A zsúfoltság és az emiatt keletkező stressz, a beszólogatások, a lökdösődés és a hangos telefonálás pillanatok alatt feszültséget generál. Egy ilyen reggel képes teljesen elrontani a hangulatunkat. Hogyan védheted a mentális egészéged? Alábbi túlélőtippjeinkkel!

Tömegközlekedés, zsúfolt busszal.
A tömegközlekedés igazából egy izgalmas kaland? Vagy mégsem akkora buli?
Forrás: Photodisc

Tömegközlekedés = stresszfaktor?

  • Ha nem autóval közlekedsz, marad a tömegközlekedés. De hogyan lehet túlélni a közösségi utazást?
  • Utastípusok, akik miatt szinte mindenkiben felmegy a pumpa. 
  • Túlélőtippek, amelyekkel meghúzhatod a határaidat.

A tömegközlekedés nem mindig kellemes, de nem is kell, hogy minden nap harctér legyen. Hoztunk néhány trükköt, amivel csökkentheted az utazással járó stresszt és megakadályozhatod, hogy idő előtt agyvérzést kapj embertársaid viselkedésétől. De mindenek előtt, nézzük, kik a „legveszélyesebb utasok!”

Utastípusok, akik minden tömegközlekedési eszközön bosszantanak

  • Akinek folyamatosan rácsúszik a keze másokéra a kapaszkodón. (Ők nagyon magányos emberek lehetnek, vagy évek óta nem nyúlt hozzájuk senki). 
  • Akinek a busz legtávolabbi pontján lévő üres ülésig MUSZÁJ eljutnia. (Hogy közben elsodorja mások táskáját, sapkáját, bal karját, az természetesen nem számít). 
  • Aki előbb akar felszállni, minthogy a többiek leszálltak volna. 
  • Aki azt hiszi, a hang csak akkor terjed megfelelően a telefonban, ha kiabál.
  • Aki büdös.
Tömegközlekedés metrón.
Te hogyan éled meg a tömegközlekedést?
Forrás: Shutterstock

Túlélőtippek tömegközlekedéshez

1. Az első és talán legfontosabb tennivalód, a fizikai tered kijelölése. 

Amikor felszállsz hátizsákkal, vedd le. De ne azért, mert illedelmes akarsz lenni, hanem, hogy előre felvedd magadra, a mellkasodhoz, mintha gyerekeknek szánt hordozó lenne, így jelezve, hogy nagy ívben kerüljenek ki. És még véletlenül se szuszogjanak bele az aurádba.

2. Kerüld a szemkontaktust. Hidd el, amint valakire ránézel, elkezd hittéríteni, elmeséli az élettörténetét, megkérdezi, merre az arra, vagy megpróbál udvarolni. Tehát SOHA ne nézz senki szemébe, kivéve, ha nagyon helyes pasi ül veled szemben a metrón. 

3. Helyezd el a csomagodat az üres székre. Miért is ne tehetnéd? Ha más a piacos szatyorkáját is felteszi maga mellé a bűzlő póréhagymával, neked is menni fog, csak akarnod kell. Rihanna például így áll a póréhagymához. 

4. Hallgass fülhallgatóval zenét (és tégy úgy, mintha nem hallanál semmit). 

Idősebbeknek, várandósaknak természetesen add át a helyed, de minden más esetben burkold be magad a zenés békebuborékodba. 

5. Ha felül rögzített kapaszkodót használsz a tömegközlekedési eszközön, enyhén tartsd kifelé a könyököd, hogy jelezd a saját személyes tered határát (vagy hogy indokolt esetben „picit, véletlenül" meglendítsd.  

6. Irányítsd a tekintetedet egy semleges pontra, hallgass meg utazás közben egy podcastet, és ne keresd a konfliktust.

7. Ha mégis beszólnak vagy meglöknek, a rövid, nyugodt reakció bizonyos esetekben hatásosabb, mint a visszaszólás vagy bármilyen revans. 

Kivéve, ha a vadiúj, drága, trendi bőrcipődre taposnak, amiért 2-3 hónapot dolgoztál. Az megbocsáthatatlan és bosszúért kiált.

Viccet félretéve: sokszor egy apró mosoly, vagy a helyzet elviccelése képes kibillenteni az „elkövetőt". Próbáld ki, valóban hatásos.

A pozitív hozzáállás a tömegközlekedés során legalább ilyen fontos, mint a fenti trükkök. Tudatosítsd magadban, hogy a veled utazók nem ellened vannak. De azért légy résen és ha már semmi nem segít, szállj le a buszról és gyalogolj egy darabon. 

