Titkos házasság, rejtett naplók: Alan Rickman élete rejtélyesebb volt, mint egy film

Tíz éve már, hogy elhunyt Alan Rickman, a Golden Globe-díjas brit színész, akit a legtöbben örökre Piton professzorként zártak a szívükbe. Azóta generációk nőttek fel a Harry Potter-filmeken, mémek születtek a jellegzetes hangjáról, és újabb elméletek láttak napvilágot a karakteréről. De miközben Piton minden rezdülését kielemeztük, magáról Alan Rickmanről meglepően keveset tudunk. Pedig az élete is filmbe illő volt.

Alan Rickman sokak fejében, csak Piton professzorként maradt meg.

Forrás: Getty Images

1. Titokban vette el a feleségét és erről senkinek sem szólt

Alan Rickman több mint 40 évig élt együtt Rima Hortonnal, mégis csak nagyon kevesen tudták, hogy a pár 2012-ben titokban összeházasodott. Nem volt nagy ceremónia, nem volt sajtó, nem volt Instagram-poszt. Rickman egyszerűen nem akarta megosztani a magánéletét a világgal. Hollywoodban ez már önmagában is ritka varázslat.

2. A Harry Potter-filmeknél többet tudott Pitonról, mint bárki más

J. K. Rowling már a forgatás elején elárulta Alan Rickmannek Piton teljes háttértörténetét és a karakter végső sorsát. Ez az információ éveken át csak kettőjük titka maradt, és Rickman ennek tudatában formálta minden egyes pillantását és hangsúlyát. Nem véletlen, hogy a rajongói elméletek a mai napig pörögnek.

3. Haláláig naplót írt és ez nem csak színésznapló volt

Rickman évtizedeken át naplót vezetett, amiben nemcsak forgatási élmények, hanem politikai vélemények, személyes kételyek és kíméletlen őszinteség is helyet kapott. Ezekből a feljegyzésekből később könyv készült, ami egészen új oldalról mutatta meg a mogorva tekintet mögött rejlő gondolkodót.

4. A személyes tárgyai árverésre kerültek

Levelek, jegyzetek, ruhadarabok – Alan Rickman személyes tárgyait nemrég árverésre bocsátották, ami óriási érdeklődést váltott ki a rajongók körében. Ezek az apró emlékek olyanok, mintha egy kicsit közelebb engednének minket ahhoz az emberhez, akit a kamera előtt nem láthattunk.