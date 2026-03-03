Furcsa névadás: egy anya mind a négy lányát Marynek hívják – így indokolja nem mindennapi döntését

Sokan ragaszkodnak a családi hagyományokhoz, és szívesen örökítenek tovább egy-egy keresztnevet generációról generációra. De mi történik akkor, ha valaki nemcsak az elsőszülöttnek, hanem az összes gyermekének ugyanazt a nevet adja? Elsőre talán meghökkentőnek tűnik, Mary Heffernan azonban azt mondja, nincs ebben semmi különös: a névadás számára sosem volt kérdés.

Mary Heffernan mind a négy lányát Marynek hívják: ez áll a rendhagyó névadás hátterében.

Rendhagyó névadás: ezért lett Mary mind a négy lány

A kaliforniai szarvasmarha-farmon élő négygyermekes édesanya és férje, Brian mind a négy lányát Marynek nevezte el. A családot sokan egyszerűen csak az öt Maryként emlegetik – hiszen az édesanya is ezt a nevet viseli.

Mary a Daily Mailnek elmondta, hogy számára a név különleges jelentéssel bír. „A Mary erős név. Az alázatot, az állhatatosságot és az erőt jelképezi” – fogalmazott. Az interneten természetesen sokan meglepődtek a döntésen, de ő nem foglalkozik a kritikákkal. „Az embereknek mindig van véleményük. Nekünk nincs szükségünk külső jóváhagyásra” – mondta. Sőt, inkább örül annak, hogy az emberek emlékeznek rájuk és a családi szarvasmarha-márkájukra, amely szintén az Öt Mary nevet viseli.

„A lányok imádják a nevüket, és ez a legfontosabb”

– tette hozzá.

Ez áll a névválasztás hátterében

A névválasztás mögött erős családi és vallási hagyomány húzódik. Mary elmondása szerint mindkét családi ágon hosszú múltra tekint vissza az, hogy a lányokat Marynek nevezik, különösen az erős katolikus női felmenők tiszteletére. „Megtiszteltetés számomra, hogy én is ezt a nevet viselem. Amikor megszületett az első lányunk, természetes volt, hogy Marynek hívjuk, így tisztelegtünk az egyik nagymamánk előtt is. Időtlennek és jelentőségteljesnek éreztük.”

Eredetileg úgy tervezték, hogy az első lány kapja majd a Mary nevet – arra azonban ők sem számítottak, hogy mind a négy gyermekük lány lesz. „Amint elkezdtük, nem volt visszaút” – írta Mary egy korábbi Facebook-bejegyzésében. „Mindkét családunkban generációkon átívelő hagyománya van annak, hogy erős katolikus nőket Marynek hívnak.”