Kitalálod az irodalmi mű címét a jellegzetes kulcsszavakból? – KVÍZ

Az olyan irodalmi művek megfilmesítése, mint például az Üvöltő szelek, az Odüsszeia vagy A nyomorultak lehetőséget ad a rendezőnek és a színészeknek arra, hogy megfogalmazzák saját látásmódjukat, és reflektálhassanak a jelenkor társadalmi kérdéseire. A 2025-ös és a 2026-os filmes felhozatal különösen erős adaptációs szempontból: kortárs bestsellerek és klasszikus irodalmi művek is terítékre, azaz mozivászonra kerülnek. De hogy állsz a magyar és a külföldi alapművekkel? Be mered vállalni kvízünket?

Irodalmi mű és jellegzetes kulcsszavai. Innen szép nyerni a kvízen.

Forrás: Shutterstock

Irodalmi művek kulcsszavakkal Ha jártas vagy az irodalomban és elég jó a memóriád, akkor nem fog gondot okozni számodra a kvízünk.

Segítségül hívhatod a filmes emlékeidet is, hátha úgy könnyebb lesz válaszolnod a kvízkérdésekre.

3-4 kulcsszó alapján kitalálod, mely irodalmi művekre gondoltunk?

A tragikusan elhunyt Emily Brontë klasszikus regénye valamiért mindig izgatta a rendezőket. Emerald Fennell 2026-os verziója meglehetősen megosztóra sikeredett. Egyesek azt vetették a szemére, hogy nem a hű adaptáció irányába mozdult el, inkább egyfajta érzelmi látleletet készített a történetből. Mindenesetre Jacob Elordi és Margot Robbie kihozta magából a maximumot. Olvastad már a moziról írt kritikát?

A külföldön The Housemaid címmel megjelent könyv több mint 3,6 millió példányban kelt el világszerte. Freida McFadden regényére Paul Feig rendező rögtön le is csapott: a főszerepben Sydney Sweeney-t láthatjuk, aki a fiatal házvezetőnőt, Millie-t alakítja, mellette Amanda Seyfried és a Velünk véget ér sztárja, Brandon Sklenar brillíroznak.

Idén júliusban debütál majd a hazai mozikban is a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, és ennél nagyobb vállalást aligha lehet elképzelni. A Homérosz művéből készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, Tom Holland a fiát, de fontos szerep jut Zendayának, Robert Pattinsonnak és Charlize Theronnak is. Ez lesz az első film, amelyet teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak, így a látvány gyakorlatilag borítékolható.