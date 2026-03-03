Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kitalálod az irodalmi mű címét a jellegzetes kulcsszavakból? – KVÍZ

regény kulcsszó memória kvíz
2026.03.03.
A klasszikus alapművek azért izgatják kortárs rendezők generációit, mert ezek a történetek olyan örök érvényű emberi érzelmeket dolgoznak fel, amelyekhez mindannyian képesek vagyunk kapcsolódni. Lehet, hogy filmes terepen jó vagy, de vajon mire emlékszel a filmalkotások alapjául szolgáló irodalmi művekből? Teszteld a tudásod kvízünkkel, görgess lejjebb!

Az olyan irodalmi művek megfilmesítése, mint például az Üvöltő szelek, az Odüsszeia vagy A nyomorultak lehetőséget ad a rendezőnek és a színészeknek arra, hogy megfogalmazzák saját látásmódjukat, és reflektálhassanak a jelenkor társadalmi kérdéseire. A 2025-ös és a 2026-os filmes felhozatal különösen erős adaptációs szempontból: kortárs bestsellerek és klasszikus irodalmi művek is terítékre, azaz mozivászonra kerülnek. De hogy állsz a magyar és a külföldi alapművekkel? Be mered vállalni kvízünket?

Regényt olvasó nő. Irodalmi mű és kulcsszavaik.
Irodalmi mű és jellegzetes kulcsszavai. Innen szép nyerni a kvízen.
Irodalmi művek kulcsszavakkal

  • Ha jártas vagy az irodalomban és elég jó a memóriád, akkor nem fog gondot okozni számodra a kvízünk.
  • Segítségül hívhatod a filmes emlékeidet is, hátha úgy könnyebb lesz válaszolnod a kvízkérdésekre.
  • 3-4 kulcsszó alapján kitalálod, mely irodalmi művekre gondoltunk?

A tragikusan elhunyt Emily Brontë klasszikus regénye valamiért mindig izgatta a rendezőket. Emerald Fennell 2026-os verziója meglehetősen megosztóra sikeredett. Egyesek azt vetették a szemére, hogy nem a hű adaptáció irányába mozdult el, inkább egyfajta érzelmi látleletet készített a történetből. Mindenesetre Jacob Elordi és Margot Robbie kihozta magából a maximumot. Olvastad már a moziról írt kritikát

A külföldön The Housemaid címmel megjelent könyv több mint 3,6 millió példányban kelt el világszerte. Freida McFadden regényére Paul Feig rendező rögtön le is csapott: a főszerepben Sydney Sweeney-t láthatjuk, aki a fiatal házvezetőnőt, Millie-t alakítja, mellette Amanda Seyfried és a Velünk véget ér sztárja, Brandon Sklenar brillíroznak. 

Idén júliusban debütál majd a hazai mozikban is a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, és ennél nagyobb vállalást aligha lehet elképzelni. A Homérosz művéből készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, Tom Holland a fiát, de fontos szerep jut Zendayának, Robert Pattinsonnak és Charlize Theronnak is. Ez lesz az első film, amelyet teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak, így a látvány gyakorlatilag borítékolható.

Itt az ideje, hogy teszteld irodalmi tudásod. Kitalálod az irodalmi művek címét a jellegzetes kulcsszavakból?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Melyik irodalmi műről lehet szó? Kulcsszavak: kisfiú, torokgyík, kisködmön
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavai ezek: csúnya lány, madár, szülők?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 És ezek? Kulcsszavak: pedagógus, vidék, összeesküvés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Melyik irodalmi műről van szó? Kulcsszavak: utcalány, Párizs, szerelem
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavai ezek: francia, úriasszony, unalom ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavait soroljuk: kastély, szerelem, bosszú?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Melyik klasszikus irodalmi műről van szó? Kulcsszavak: herceg, bolygók, kígyó

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

Műveltségi kvíz – Mennyire ismered a magyar regényeket?

A magyar regények tele vannak felejthetetlen hősökkel, kalandokkal és ismerős történetekkel. Ebben a kvízben játékosan tesztelheted, mennyire vagy otthon Jókai, Mikszáth és a magyar próza klasszikusainak világában.

Emlékszel még a Betty, a csúnya lányra? Csak az igazi rajongók tudják helyesen megoldani ezt a szappanopera-kvízt

Ha szeretnéd tesztelni tudásos erről a népszerű szappanoperáról, akkor töltsd ki a kvízünket!

Melyik görög istennő lakozik benned? A válaszaid alapján kiderül, mi a valódi szupererőd

Athéné bölcsessége, Aphrodité szenvedélye vagy Artemisz vadsága lakik benned?

 

