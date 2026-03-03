Kitalálod az irodalmi mű címét a jellegzetes kulcsszavakból? – KVÍZ

Az olyan irodalmi művek megfilmesítése, mint például az Üvöltő szelek, az Odüsszeia vagy A nyomorultak lehetőséget ad a rendezőnek és a színészeknek arra, hogy megfogalmazzák saját látásmódjukat, és reflektálhassanak a jelenkor társadalmi kérdéseire. A 2025-ös és a 2026-os filmes felhozatal különösen erős adaptációs szempontból: kortárs bestsellerek és klasszikus irodalmi művek is terítékre, azaz mozivászonra kerülnek. De hogy állsz a magyar és a külföldi alapművekkel? Be mered vállalni kvízünket?
Irodalmi művek kulcsszavakkal
- Ha jártas vagy az irodalomban és elég jó a memóriád, akkor nem fog gondot okozni számodra a kvízünk.
- Segítségül hívhatod a filmes emlékeidet is, hátha úgy könnyebb lesz válaszolnod a kvízkérdésekre.
- 3-4 kulcsszó alapján kitalálod, mely irodalmi művekre gondoltunk?
A tragikusan elhunyt Emily Brontë klasszikus regénye valamiért mindig izgatta a rendezőket. Emerald Fennell 2026-os verziója meglehetősen megosztóra sikeredett. Egyesek azt vetették a szemére, hogy nem a hű adaptáció irányába mozdult el, inkább egyfajta érzelmi látleletet készített a történetből. Mindenesetre Jacob Elordi és Margot Robbie kihozta magából a maximumot. Olvastad már a moziról írt kritikát?
A külföldön The Housemaid címmel megjelent könyv több mint 3,6 millió példányban kelt el világszerte. Freida McFadden regényére Paul Feig rendező rögtön le is csapott: a főszerepben Sydney Sweeney-t láthatjuk, aki a fiatal házvezetőnőt, Millie-t alakítja, mellette Amanda Seyfried és a Velünk véget ér sztárja, Brandon Sklenar brillíroznak.
Idén júliusban debütál majd a hazai mozikban is a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, és ennél nagyobb vállalást aligha lehet elképzelni. A Homérosz művéből készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, Tom Holland a fiát, de fontos szerep jut Zendayának, Robert Pattinsonnak és Charlize Theronnak is. Ez lesz az első film, amelyet teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak, így a látvány gyakorlatilag borítékolható.
Itt az ideje, hogy teszteld irodalmi tudásod. Kitalálod az irodalmi művek címét a jellegzetes kulcsszavakból?
1/7 Melyik irodalmi műről lehet szó? Kulcsszavak: kisfiú, torokgyík, kisködmön
2/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavai ezek: csúnya lány, madár, szülők?
3/7 És ezek? Kulcsszavak: pedagógus, vidék, összeesküvés
4/7 Melyik irodalmi műről van szó? Kulcsszavak: utcalány, Párizs, szerelem
5/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavai ezek: francia, úriasszony, unalom ?
6/7 Melyik irodalmi mű kulcsszavait soroljuk: kastély, szerelem, bosszú?
7/7 Melyik klasszikus irodalmi műről van szó? Kulcsszavak: herceg, bolygók, kígyó
Ezek a kvízek is érdekelhetnek: