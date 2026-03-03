A dologtalanság luxusának szimbólumai: a prémekből készült muffokat még a férfiak is viselték

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Félre a piszkos fantáziával, most a kézmelegítőké a főszerep! A muff története az ókorban kezdődött, de a 19. században élte fénykorát, amikor még külön fegyvert is terveztek bele. Merüljünk el a muffok titkaiban!

18-19. századi festmények gyakori szereplője egy különös kézmelegítő, mely éhes állatként öleli körbe a női kezet. A muff napjainkra szinte teljesen kikopott a divatból, pedig valaha el sem lehetett képzelni nélküle az utcai viseletet. Hosszú utat járt be, mire státusszimbólummá vált és szokatlanul hamar áldozott le diadalmenetének. Csatlakozz és fedezzük fel együtt a muff történetét!

Elegáns muff az 1880-as évekből.
Díszes, éjszakai muff az 1880-as évekből.
Forrás:  Getty Images

Mufftörténelem

  • A 16. században jelent meg a muffon ma ismert formája.
  • 18.-19. századi fénykorukban még külön muffpisztolyt is árultak.

Ókori gyökerek, újkori virágok

A különös kiegészítő gyökerei egészen az ókori Rómáig nyúlnak vissza, amikor a korabeli kesztyűféleségeket hosszú ujjak váltották fel, amiket télvíz idején szőrmével béleltek. Ehhez hasonló különálló kéztakarók középkori szerzetesek viseletét is képezték, valószínűleg ez alakult át a ma ismert muffá. Erre utal a muff jelentése is, ugyanis a szó vélhetőleg az ófrancia moufle kifejezésből ered, ami egyfajta kesztyűt jelent.

16. századi feljegyzésekben már a mai formáját felvett divatkiegészítőről van szó. Az 1570-es évek Erzsébet-, illetve Stuart-kori Angliájában már két fajtáját is ismerték a muffnak, I. Erzsébet kedvenc darabja például lila bársonyból készült és újévre kapta.

Muffot viselő nő.
Muffot viselő nő illusztrációja.
Forrás:  Getty Images

A muffok változatos anyagokból, így selyemből, szövetből, tollból bársonyból is készülhettek, ám a legkedveltebb anyag mégis a prém volt, a róka, a hiúz és a hermelin voltak a legnépszerűbbek, ám egyesek nem érték be holmi közönséges állatbőrrel. A Napkirály például tigrisszőrméből készült csőben melengette kezeit, de ugyanígy tett mintegy két évszázaddal korábban III. Henrik, csak az övé aranyszálakkal és drágakövekkel volt díszítve.

Igen, egészen a 18. századig férfiak is viseltek muffot, még a hóhér is felvette, hogy a kivégzésekig melegen tartsa kezeit.

Persze nem mindenki rajongott a muffos férfiak látványáért, szépen lassan a piperkőcök stílusjegyévé vált, az évszázad végére pedig a női viselet privilégiuma lett. És amikor a kézmelegítők végérvényesen a nők kezére kerültek, kezdetét vette a kiegészítők fénykora.

Muff az 1820-as évekből.
A muffok fénykorukban termetesre nőttek.
Forrás:  Getty Images

Muffmánia a 19. században

Annak okát, hogy miért lett olyan népszerű kiegészítő a muff a 19. században, alapvetően a társadalmi változásokban kell keresni. Mivel egy muffot viselő asszony nem igen tudott dolgozni, mert sohasem volt szabad keze, a kiegészítő státuszszimbólummá vált. Azt üzente a világnak: „nincs szükségem a kezeimre, hisz a szolgák mindent megcsinálnak helyettem”. Ahogy az ipari forradalom következtében megnőtt az életszínvonal, egyre több nő kezén jelent meg a viktoriánus stílusú kiegészítő.

Méretük ekkorra szinte már komikusra nőtt, amit nem győztek megörökíteni a karikaturisták: nem egy példány akár a fél méteres hosszt is elérhette.

Ugyan népszerűségét pont annak köszönhette, hogy a dologtalanság luxusát sugallta, táskaként is funkcionált, hisz a nagy méretű muffba pompásan lehetett pakolni. Repülősó, púder, zsebkendő, de még kisebb ölebek is elfértek a prémerdőbe. Még külön muffokba tervezett parányi pisztolyokat is árusítottak, melyek frappáns női önvédelmi eszköznek bizonyultak.

Jól mutatja a muffok társadalmi szerepét, hogy még nyáron is viselték őket. Igaz, a nyári muffok jellemzően selyemből, tollakból, esetleg csipkéből készültek és jóval vékonyabbak voltak téli társaiknál. Ilyen kiegészítőt viselt Eloise Bridgerton a sorozat 3. évadának 1. részében, amit eredetileg törött karja miatt adtak a színésznőre.

Eloise Bridgerton muffja.
Nyári muff a Bridgerton 3. évadában.
Forrás:  Netflix

A viktoriánus korban aztán fokozatosan csökkent a muffok mérete, ám népszerűségüket sokáig meg tudták őrizni. Egészen a 20. század elejéig szerves részét képezték a nők gardróbjának, ám a társadalmi változások végül kisöpörték a divattörténetből. Az 1940-es, illetve ’60-as években történtek fellángolások a felélesztésére, ám a törekvések hamar kimerültek.

Visszatérhet a muff?

Noha az egyik legizgalmasabb epizódja a divattörténelemnek, valószínűtlen, hogy a muff visszaszerzi régi dicsőségét. Modern világunk egyszerűen túl gyors, túl elfoglalt ahhoz, hogy az emberek nélkülözzék kezeiket.

