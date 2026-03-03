A dologtalanság luxusának szimbólumai: a prémekből készült muffokat még a férfiak is viselték

18-19. századi festmények gyakori szereplője egy különös kézmelegítő, mely éhes állatként öleli körbe a női kezet. A muff napjainkra szinte teljesen kikopott a divatból, pedig valaha el sem lehetett képzelni nélküle az utcai viseletet. Hosszú utat járt be, mire státusszimbólummá vált és szokatlanul hamar áldozott le diadalmenetének. Csatlakozz és fedezzük fel együtt a muff történetét!

Díszes, éjszakai muff az 1880-as évekből.

Forrás: Getty Images

Mufftörténelem A 16. században jelent meg a muffon ma ismert formája.

18.-19. századi fénykorukban még külön muffpisztolyt is árultak.

Ókori gyökerek, újkori virágok

A különös kiegészítő gyökerei egészen az ókori Rómáig nyúlnak vissza, amikor a korabeli kesztyűféleségeket hosszú ujjak váltották fel, amiket télvíz idején szőrmével béleltek. Ehhez hasonló különálló kéztakarók középkori szerzetesek viseletét is képezték, valószínűleg ez alakult át a ma ismert muffá. Erre utal a muff jelentése is, ugyanis a szó vélhetőleg az ófrancia moufle kifejezésből ered, ami egyfajta kesztyűt jelent.

16. századi feljegyzésekben már a mai formáját felvett divatkiegészítőről van szó. Az 1570-es évek Erzsébet-, illetve Stuart-kori Angliájában már két fajtáját is ismerték a muffnak, I. Erzsébet kedvenc darabja például lila bársonyból készült és újévre kapta.

Muffot viselő nő illusztrációja.

Forrás: Getty Images

A muffok változatos anyagokból, így selyemből, szövetből, tollból bársonyból is készülhettek, ám a legkedveltebb anyag mégis a prém volt, a róka, a hiúz és a hermelin voltak a legnépszerűbbek, ám egyesek nem érték be holmi közönséges állatbőrrel. A Napkirály például tigrisszőrméből készült csőben melengette kezeit, de ugyanígy tett mintegy két évszázaddal korábban III. Henrik, csak az övé aranyszálakkal és drágakövekkel volt díszítve.

Igen, egészen a 18. századig férfiak is viseltek muffot, még a hóhér is felvette, hogy a kivégzésekig melegen tartsa kezeit.

Persze nem mindenki rajongott a muffos férfiak látványáért, szépen lassan a piperkőcök stílusjegyévé vált, az évszázad végére pedig a női viselet privilégiuma lett. És amikor a kézmelegítők végérvényesen a nők kezére kerültek, kezdetét vette a kiegészítők fénykora.