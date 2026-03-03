Hatalmas botrány van készülőben: András mellett kilenc királyi családtagot kellene kivenni az utódlási sorból

Jennie Bond királyi szakértő úgy véli, Andrew Mountbatten-Windsornak mindenképpen ki kell kerülnie a korona lehetséges örökösei közül. Itt azonban nem állt meg, kifejtette, hogy mely királyi családtagoknak nincs helyük az utódlási sorban.

Károly király után Vilmos herceg a trón várományosa. Andrew Mountbatten-Windsor és több más királyi családtag helyzetét felül kell vizsgálni az utódlási sorban.

Forrás: Getty Images Europe

Jennie Bond királyi szakértő javaslata szerint Harryt és gyermekeit, Beatrixet, Eugéniát és gyermekeiket is el kellene távolítani a korona lehetséges várományosai közül.

A szakértő szerint Anna hercegnő és Edward herceg követhetnék Vilmost az utódlási sorban, jelentősen átrendezve a rangsort.

Andrew Mountbatten-Windsor száműzetése nem elég

„Természetesen Andrást el kell távolítani az utódlási sorból. Úgy gondolom, hogy Harryt és gyermekeit, valamint Beatrixet és Eugéniát és gyermekeiket is. Szerintem több mint elég, ha Vilmost és gyermekeit követi Anna és Edward. Tehát azt javasolnám, hogy teljesen változtassák meg az utódlási sorrendet” − idézi az Express Jennie Bondot. A szakértő ezt annak ellenére fontosnak tartja, hogy a szóban forgó családtagoknak gyakorlatilag nincs esélyük, hogy uralkodók legyenek. „Ez egy határozott gesztus lenne, ami a briteket meggyőzné arról, hogy a monarcia intézménye stabil és igazságos” − vélekedik.

A szakértő felvetését a királyi család nem kommentálta. Azt azonban tudni lehet, hogy Beatrixet és Eugéniát kitiltották a 2126-os Royal Ascotról, Harry herceg és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson könyvben mondja el a saját verzióját a kulisszák mögötti történésekről, ami újra reflektorfénybe helyezheti a Megxit legvitatottabb részleteit is. Mindeközben a Netflix azt fontolgatja, hogy új formában éleszti fel Emmy-díjas brit királyi drámáját. A Korona különkiadása Andrew Mountbatten-Windsor nyilvános megszégyenítésére fókuszálna. A volt herceg bukását hollywoodi stúdiók is filmre vinnék.

András botránya az egész családra hat

Andrew Mountbatten-Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, az uralkodó a minap Sandringhamben járt, de meg sem látogatta a Wood Farmon élő testvérét.