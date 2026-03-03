Jacob vagy Edward? – Személyiségteszt, amelyből kiderítheted, melyik filmes szerelmi háromszögbe illesz a legjobban?

A szerelmi háromszögek szinte minden romantikus filmben és sorozatban jelen vannak, nem véletlenül. A nők imádják, amikor két daliás férfi harcol a kegyeikért. Gondolj csak az Alkonyat-filmsorozatra vagy a Szex és New York évadain átívelő Big-Aidan párbajra. Töltsd ki a személyiségtesztet, és eláruljuk, melyik filmes szerelmi háromszög illik a te életedbe!
A romantikus filmek szerelmi háromszögei általában két teljesen különböző karakterű férfit állítanak szembe egymással. A szerelmi háromszögek állandó feszültsége és kémiája minden történetet izgalmassá tesz. A legújabb romantikus sorozatokban is imádják ezt a dinamikát, gondolj csak a Nyár, amikor megszépültem vagy az Életem a Walter fiúkkal című szériákra. A legikonikusabb csajos sorozatok szerelmi háromszögei alapján készült személyiségteszt elárulja, melyik történet áll hozzád a legközelebb.
Töltsd ki a személyiségtesztet, és jegyezd fel a válaszaidat!
Személyiségteszt: melyik filmes szerelmi háromszög illik az életedbe?
Válassz egy filmes férfi karaktert
- A, Mr. Big (Szex és New York)
- B, Edward (Alkonyat)
- C, Mark Darcy (Bridget Jones naplója)
- D, Peeta Melark (Az Éhezők viadala)
Mi a legfontosabb számodra egy férfiban?
- A, legyen jó humora
- B, hogy szenvedélyes legyen
- C, romantikus alkat legyen
- D, végsőkig lojális legyen
Válassz egy főhősnőt
- A, Carrie Bradshaw
- B, Bella Swan
- C, Bridget Jones
- D, Katniss Everdeen
Melyik tulajdonság a legerőteljesebb benned?
- A, szarkazmus
- B, túlzott romantika
- C, életvidámság
- D, céltudatosság
Válassz egy randiötletet!
- A, mozi és séta az éjszakában
- B, romantikus vacsora
- C, koktélbáros iszogatás
- D, közös főzés
Melyik tulajdonságot utálod a legjobban egy férfiban?
- A, ridegség/elzárkózás
- B, rossz kommunikáció
- C, bizonytalanság
- D, elkényelmesedés
Válassz egy hobbit!
- A, olvasás
- B, zenehallgatás
- C, kreatív foglalkozások: festés, rajzolás, kötés
- D, sport
Mi a legrosszabb tulajdonságod?
- A, túlgondolod a dolgokat
- B, magadba fordulsz
- C, nem veszed komolyan semmit
- D, túlságosan makacs vagy
Mit kérnél kölcsön?
- A, Carrie Bradshow ruhatárát
- B, Bella Swan fizikumát
- C, Bridget Jones humorát
- D, Katniss Everdeen bátorságát
Számold össze a válaszaid betűit, és olvasd el a személyiségteszt rád vonatkozó megfejtését!
Legtöbb válasz A: Szex és New York — Mr. Big, Carrie és Aidan szerelmi háromszöge
Karizmatikus kisugárzásod van, szinte minden férfi beléd tudna szeretni, de téged kifejezetten egy típus érdekel. Imádod a drámai gesztusokat és vágysz az igazi szerelemre. Olyan társat szeretnél, aki megérti minden apró rezdülésedet és megszállottja a személyiségednek.
Legtöbb válasz B: Alkonyat — Edward, Bella és Jacob szerelmi háromszöge
Végtelenül romantikus alkat vagy, és keresed a grandiózus nagy őt az életedben. Imádod, ha az életed esztétikus és költői. Kreatív személyiség vagy, aki élvezi a zenét és a művészeteket. Te nem partnert keresel, hanem egy veled egyenlő társat.
Legtöbb válasz C: Bridget Jones naplója — Mark, Bridget és Daniel szerelmi háromszöge
Gyakran keveredsz kínosan vicces szituációkba, és egyfajta könnyedséggel állsz az élethez. A humorod gyakran száraz és cinikus, amit nem mindenki ért meg, de nem is akarod, hogy bárki átlásson rajtad. Számodra fontos a függetlenség és az egyéni fejlődés.
Legtöbb válasz D: Az éhezők viadala — Peeta, Katniss és Gale szerelmi háromszöge
Határozott és magabiztos vagy, ha egy célt kitűzöl magad elé, senki sem állíthat meg. Makacs, erőteljes személyiséged van, amit kiválóan fordítasz a saját hasznodra. Magasak az elvárásaid a szerelmeddel szemben, és nem elégszel meg a kevesebbel.