Jacob vagy Edward? – Személyiségteszt, amelyből kiderítheted, melyik filmes szerelmi háromszögbe illesz a legjobban?

A szerelmi háromszögek szinte minden romantikus filmben és sorozatban jelen vannak, nem véletlenül. A nők imádják, amikor két daliás férfi harcol a kegyeikért. Gondolj csak az Alkonyat-filmsorozatra vagy a Szex és New York évadain átívelő Big-Aidan párbajra. Töltsd ki a személyiségtesztet, és eláruljuk, melyik filmes szerelmi háromszög illik a te életedbe!

Személyiségteszt: hozzád melyik filmes szerelmi háromszög illik?

Forrás: Northfoto

A romantikus filmek szerelmi háromszögei általában két teljesen különböző karakterű férfit állítanak szembe egymással. A szerelmi háromszögek állandó feszültsége és kémiája minden történetet izgalmassá tesz. A legújabb romantikus sorozatokban is imádják ezt a dinamikát, gondolj csak a Nyár, amikor megszépültem vagy az Életem a Walter fiúkkal című szériákra. A legikonikusabb csajos sorozatok szerelmi háromszögei alapján készült személyiségteszt elárulja, melyik történet áll hozzád a legközelebb.

Töltsd ki a személyiségtesztet, és jegyezd fel a válaszaidat!

Személyiségteszt: melyik filmes szerelmi háromszög illik az életedbe?

Válassz egy filmes férfi karaktert

A, Mr. Big (Szex és New York)

B, Edward (Alkonyat)

C, Mark Darcy (Bridget Jones naplója)

D, Peeta Melark (Az Éhezők viadala)

Mi a legfontosabb számodra egy férfiban?

A, legyen jó humora

B, hogy szenvedélyes legyen

C, romantikus alkat legyen

D, végsőkig lojális legyen

Válassz egy főhősnőt

A, Carrie Bradshaw

B, Bella Swan

C, Bridget Jones

D, Katniss Everdeen

Melyik tulajdonság a legerőteljesebb benned?

A, szarkazmus

B, túlzott romantika

C, életvidámság

D, céltudatosság

Válassz egy randiötletet!

A, mozi és séta az éjszakában

B, romantikus vacsora

C, koktélbáros iszogatás

D, közös főzés

Melyik tulajdonságot utálod a legjobban egy férfiban?

A, ridegség/elzárkózás

B, rossz kommunikáció

C, bizonytalanság

D, elkényelmesedés

Válassz egy hobbit!

A, olvasás

B, zenehallgatás

C, kreatív foglalkozások: festés, rajzolás, kötés

D, sport

Mi a legrosszabb tulajdonságod?

A, túlgondolod a dolgokat

B, magadba fordulsz

C, nem veszed komolyan semmit

D, túlságosan makacs vagy

Mit kérnél kölcsön?

A, Carrie Bradshow ruhatárát

B, Bella Swan fizikumát

C, Bridget Jones humorát

D, Katniss Everdeen bátorságát

Számold össze a válaszaid betűit, és olvasd el a személyiségteszt rád vonatkozó megfejtését!

Legtöbb válasz A: Szex és New York — Mr. Big, Carrie és Aidan szerelmi háromszöge

Karizmatikus kisugárzásod van, szinte minden férfi beléd tudna szeretni, de téged kifejezetten egy típus érdekel. Imádod a drámai gesztusokat és vágysz az igazi szerelemre. Olyan társat szeretnél, aki megérti minden apró rezdülésedet és megszállottja a személyiségednek.