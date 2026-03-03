Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Jacob vagy Edward? – Személyiségteszt, amelyből kiderítheted, melyik filmes szerelmi háromszögbe illesz a legjobban?

Alkonyat az AI szerint
Northfoto - g90
személyiségteszt film szerelmi háromszög
Edward vagy Jacob? Peeta vagy Gale? Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd, melyik filmes szerelmi háromszög illik a legjobban az életedbe!

A szerelmi háromszögek szinte minden romantikus filmben és sorozatban jelen vannak, nem véletlenül. A nők imádják, amikor két daliás férfi harcol a kegyeikért. Gondolj csak az Alkonyat-filmsorozatra vagy a Szex és New York évadain átívelő Big-Aidan párbajra. Töltsd ki a személyiségtesztet, és eláruljuk, melyik filmes szerelmi háromszög illik a te életedbe!

személyiségteszt, teszt, filmek
Személyiségteszt: hozzád melyik filmes szerelmi háromszög illik?
Forrás:  Northfoto 

A romantikus filmek szerelmi háromszögei általában két teljesen különböző karakterű férfit állítanak szembe egymással. A szerelmi háromszögek állandó feszültsége és kémiája minden történetet izgalmassá tesz. A legújabb romantikus sorozatokban is imádják ezt a dinamikát, gondolj csak a Nyár, amikor megszépültem vagy az Életem a Walter fiúkkal című szériákra. A legikonikusabb csajos sorozatok szerelmi háromszögei alapján készült személyiségteszt elárulja, melyik történet áll hozzád a legközelebb.

Töltsd ki a személyiségtesztet, és jegyezd fel a válaszaidat! 

Személyiségteszt: melyik filmes szerelmi háromszög illik az életedbe?

Válassz egy filmes férfi karaktert

  • A, Mr. Big (Szex és New York)
  • B, Edward (Alkonyat)
  • C, Mark Darcy (Bridget Jones naplója)
  • D, Peeta Melark (Az Éhezők viadala)

Mi a legfontosabb számodra egy férfiban?

  • A, legyen jó humora
  • B, hogy szenvedélyes legyen
  • C, romantikus alkat legyen
  • D, végsőkig lojális legyen

Válassz egy főhősnőt

  • A, Carrie Bradshaw
  • B, Bella Swan
  • C, Bridget Jones
  • D, Katniss Everdeen

Melyik tulajdonság a legerőteljesebb benned?

  • A, szarkazmus
  • B, túlzott romantika
  • C, életvidámság
  • D, céltudatosság

Válassz egy randiötletet!

  • A, mozi és séta az éjszakában
  • B, romantikus vacsora
  • C, koktélbáros iszogatás
  • D, közös főzés

Melyik tulajdonságot utálod a legjobban egy férfiban?

  • A, ridegség/elzárkózás
  • B, rossz kommunikáció
  • C, bizonytalanság
  • D, elkényelmesedés

Válassz egy hobbit!

  • A, olvasás
  • B, zenehallgatás
  • C, kreatív foglalkozások: festés, rajzolás, kötés
  • D, sport

Mi a legrosszabb tulajdonságod?

  • A, túlgondolod a dolgokat
  • B, magadba fordulsz
  • C, nem veszed komolyan semmit
  • D, túlságosan makacs vagy

Mit kérnél kölcsön?

  • A, Carrie Bradshow ruhatárát
  • B, Bella Swan fizikumát
  • C, Bridget Jones humorát
  • D, Katniss Everdeen bátorságát

Számold össze a válaszaid betűit, és olvasd el a személyiségteszt rád vonatkozó megfejtését!

Legtöbb válasz A: Szex és New York — Mr. Big, Carrie és Aidan szerelmi háromszöge

Karizmatikus kisugárzásod van, szinte minden férfi beléd tudna szeretni, de téged kifejezetten egy típus érdekel. Imádod a drámai gesztusokat és vágysz az igazi szerelemre. Olyan társat szeretnél, aki megérti minden apró rezdülésedet és megszállottja a személyiségednek.

szex és new york
A Szex és New York szerelmi háromszöge
Forrás:  arhív

Legtöbb válasz B: Alkonyat — Edward, Bella és Jacob szerelmi háromszöge

Végtelenül romantikus alkat vagy, és keresed a grandiózus nagy őt az életedben. Imádod, ha az életed esztétikus és költői. Kreatív személyiség vagy, aki élvezi a zenét és a művészeteket. Te nem partnert keresel, hanem egy veled egyenlő társat.

alkonyat
Az Alkonyat szerelmi háromszöge
Forrás:  arhív

Legtöbb válasz C: Bridget Jones naplója — Mark, Bridget és Daniel szerelmi háromszöge

Gyakran keveredsz kínosan vicces szituációkba, és egyfajta könnyedséggel állsz az élethez. A humorod gyakran száraz és cinikus, amit nem mindenki ért meg, de nem is akarod, hogy bárki átlásson rajtad. Számodra fontos a függetlenség és az egyéni fejlődés.

bridget jones naplója
A Bridget Jones naplója film szerelmi háromszöge
Forrás:  Northfoto 

Legtöbb válasz D: Az éhezők viadala — Peeta, Katniss és Gale szerelmi háromszöge

Határozott és magabiztos vagy, ha egy célt kitűzöl magad elé, senki sem állíthat meg. Makacs, erőteljes személyiséged van, amit kiválóan fordítasz a saját hasznodra. Magasak az elvárásaid a szerelmeddel szemben, és nem elégszel meg a kevesebbel.

az éhezők viadala
Az éhezők viadala filmek szerelmi háromszöge
Forrás:  arhív

