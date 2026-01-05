A Stranger Things-et is lenyomta a Szökevények: a Netflix sorozata megdöbbentő fordulatokkal sokkol – Kritika

Harlan Coben amerikai író neve ezúttal is garancia arra, hogy semmi sem az, aminek látszik, és hogy még a családtagjainkat sem ismerhetjük teljesen. A Szökevények című nyolcrészes sorozat családi thriller, amely Coben 2019‑es, azonos című regényén alapul, és olyan témákat dolgoz fel, amik az írót már a Vigyázok rád, a Hiányzol vagy a Maradj mellettem regényekben is foglalkoztatták: eltűnt emberek, családi kötelékek, trauma és titkok. Olyan sikeresen, hogy a Stranger Things 5. évadát is megelőzte első héten, ezzel pedig a nézettségi listák élére került. Félig spoileres kritika következik!

A Szökevények stábjának egy része. Balról: Danny Brocklehurst, Harlan Coben, Ruth Jones, James Nesbitt, Nicola Shindler, Richard Fee

Szökevények − Az új Netflix-sorozat ereje

Szökevények sorozatban egy apa keresi drogfüggő lányát, és szó szerint bármire képes, hogy hazahozza.

Harlan Coben korunk egyik legnépszerűbb bestseller írója: könyveit több mint 45 nyelvre fordították le, és világszerte több mint 90 millió példányban keltek el

Miért szippant be már a legelején a Szökevények?

Miről szól a Szökevények és mi a fő konfliktusa?

Simon Greene (James Nesbitt) látszólag mintaszerű életet él, amíg legidősebb lánya, Paige, drogfüggővé nem válik és el nem tűnik. Simon rátalál lányára egy parkban, ám a találkozás erőszakba torkollik a lány barátjával, Aaronnal.

Később a fiút meggyilkolják, és Simon válik az első számú gyanúsítottá, Paige pedig ismét köddé válik. Simon elszánt hajszába kezd, hogy tisztázza magát és felkutassa a lányát: útja feleségével, a (rég nem látott) Minnie Driver által játszott Ingriddel a sötét alvilágába és egy titokzatos szekta hálójába vezet.

Miközben Isaac Fagbenle nyomozó (a Harry Potter-filmekből ismert Alfred Enoch) és partnere a gyilkossági ügyet göngyölíti fel, egy pszichopata bérgyilkos páros is feltűnik, akik módszeresen végeznek egy bizonyos lista szereplőivel.

A Szökevények még hátborzongatóbb attól, hogy a valóságból merít

Harlan Coben évekkel ezelőtt saját lánya szobájában bukkant rá droghasználatra utaló eszközökre. A lánya persze állította, hogy egy baráté, de az író elmondása szerint egyetlen pillanat is elég volt ahhoz, hogy a fejében elszabaduljanak a legrosszabb forgatókönyvek.

A „mi van, ha...?" kérdés egyaránt indította be nála a szülői pánikot és nyújtott inspirációt új regényéhez.

Egyetlen pillatara sem lazíthat a néző

Evidens, hogy Nimer Rashed és Isher Sahota alkotók a legnagyobb érzelmi hatást szintén a családi pánik és a szülői tehetetlenség kiaknázásával tudják elérni, hiszen mi lenne gyötrőbb egy szülő számára, mint amikor a gyereke bajba kerül, és nem tud rajta segíteni? Több, elsőre látszólag különálló történet fonódik össze, és épp ez a többrétegű struktúra az, ami folyamatosan fenntartja a néző érdeklődését és a feszültséget. A mesteri csavarok, a baljós képek és a zene, a lepusztult, komor terek mellett.

Egyetlen jelenet sem felesleges, minden apró részlet később új jelentést nyer, és minden epizód végén újra kell alkotnunk a gyilkos(ok)kal kapcsolatos teóriánkat. A korábban összerakott mozaik ugyanis értelmét veszti.

A sorozat hátterében végig jelen vannak a jelenkor kollektív félelmei: a függőség kezelhetetlensége, az intézményi közöny, a társadalmi szakadékok és az információ manipulálhatósága.