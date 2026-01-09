Ana de Armas fegyvert ragad John Wick oldalán: a CANAL+ kínálatában már elérhető a Balerina - Videó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lehengerlően izgalmas és fordulatos akciófilmre vágysz? A Balerina című filmben nem fogsz csalódni. Ana de Armas főszereplésével megérkezett a John Wick-univerzum legújabb alkotása. A CANAL+ jóvoltából pedig már otthon is streamelheted.

John Wicknek hála újra feltámadt a zsánerfilmek korszaka. A Keanue Reeves főszereplésével készült filmszéria letarolta a mozitermeket és útjára indította napjaink egyik legfontosabb filmsorozatát. A John Wick-univerzum darabjai között már egy előzménysorozatot és egy nyári blockbustert is találhatunk, amely Ana de Armas főszereplésével most megérkezett a streaming csatornákra is. A CANAL+ kínálatában már megtalálható a Balerina című film, amelyet vétek lenne kihagyni. Mutatjuk, mit lehet tudni róla. 

Ana De Armas a Balerina című filmben egy új oldalát mutatja meg
Ana De Armas a Balerina című filmben egy új oldalát mutatja meg
Fotó: ZUMAPRESS.com

Bosszúálló balerina a CANAL+ kínálatában

Akárcsak a filmszéria kezdőtaktusa, a Balerina is egy klasszikus bosszútörténetet mesél el. Eve Macarónak (Ana de Armas) ugyanis gyerekként végig kellett néznie, ahogy apját megölik, és megfogadta, hogy felkutatja és kivégzi ezeket a hidegvérű rosszfiúkat. Be is lép a Ruska Romába, ahol balerinának álcázott bérgyilkost faragnak belőle, majd a saját törzsének hátat fordít, hogy beteljesítse küldetését, ám ezzel két tűz közé kerül.

A történet során összefújja a szkript szele a már jól ismert figurákkal, így a közönség ismét láthatja John Wick öltönyében aprítani Keanu Reeves-t, de Ian McShane fel-felbukkanásának is örülhetnek a fanok. Gabriel Bryne személyében megismerhetünk egy újabb ikonikus főgonoszt, a The Walking Dead zűrös apukája, Norman Reedus pedig érdekszövetségbe lép főhősnőnkkel a film egy pontján.

A legújabb Ana de Armas-film látványos képkockákkal és rengeteg izgalommal vár minket a CANAL+ kínálatában
A legújabb Ana de Armas-film látványos képkockákkal és rengeteg izgalommal vár minket a CANAL+ kínálatában
Fotó: Courtnesy of Lionsgate

Ana de Armas és a magyarok tüzes nyilai

Az érdekfeszítő bosszúsztori, valamint az élettel megtöltött karakterek mellett, ami igazán viszi a hátán a filmet, az a látvány. Ekkora adrenalindömpinget évek óta nem látott senki, azt garantálhatjuk, az pedig számunkra külön büszkeség, hogy ebben nekünk, magyaroknak is jócskán benne van a kezünk. Noha a film jelentős részét Ausztriában és Csehországban vették fel, de magyar helyszínek is szép számmal felbukkannak, és a stáblistán magyar nevekből találni a legtöbbet - szúrta ki a Bors.

Ha valaki hálát szeretne adni a látványos fenékbebillentésekért és a lélegzetelállító mutatványokért, vagy a film legemlékezetesebb pillanatának számító lángszóró kontra víztömlő-jelenetért, a magyar kaszkadőröknek és koreográfusoknak a neveit kell imába foglalnia, és teheti ezt minden joggal, mert a Balerina minden képkockája leszakítja a fejünket a helyéről.

Végszó

Bátran kijelenthetjük, hogy amennyiben a Balerina címe előtt nem virítana ott a hatalmas John Wick-felirat, úgy is bármikor megállná a helyét. A pulzusszámot felröptető végtelen akciózások, Keanu Reeves epikus visszatérése, napjaink egyik legnépszerűbb színésznőjének számító Ana de Armas meglepő keménysége mellett a szentendrei hófedte macskaköves utcák látványának köszönhetően is egy szempillantás alatta nézők kedvencévé válhat a Balerina, mely már most elérhető a CANAL+ kínálatában.

A Balerina előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

