Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
búcsú

Eltemették Brigitte Bardot-t Saint-Tropez-ban: fonott koporsóban kísérték utolsó útjára a legendás színésznőt

Getty Images - Sunset Boulevard
búcsú színésznő temetés Brigitte Bardot
Virág Emília
2026.01.07.
Saint-Tropez-ban kísérték utolsó útjára a legendás francia filmcsillagot. Brigitte Bardot-tól családtagok, rajongók, barátok és közéleti szereplők vettek búcsút.

A gyászmisét a Notre-Dame de l’Assomption templomban tartották, ahová csak a gyászolók szűk körét engedték be. A rajongók a kordonokon kívül, kivetítőkön követhették a szertartást. A mise után Brigitte Bardot virágokkal díszített, fonott koporsóját menet kísérte ki a tengerparti temetőbe. A végső búcsún csak a legközelebbi hozátartozók vettek részt. A színésznő eredetileg a saint-tropez-i birtokán szeretett volna nyugodni, de a hatóságok ezt nem engedélyezték, így végül abban a temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol szülei és első férje, Roger Vadim sírja is található.

Pall-bearers carry the coffin into Notre-Dame de l'Assomption church, for the funeral ceremony for late French actress Brigitte Bardot, in Saint-Tropez, southeastern France, on January 7, 2026. French film sensation Brigitte Bardot, a symbol of sexual liberation in the 1950s and 1960s who reinvented herself as an animal rights defender and embraced far-right views, died on December 28, 2025 aged 91. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Brigitte Bardot-t különleges, fonott koporsóban temették el
Forrás: AFP

A temetésre számos ismert személy elment: több politikus mellett ott volt az énekesnő Mireille Mathieu, Jean-Paul Belmondo fia, Paul Belmondo, valamint az állatvédelem több emblematikus alakja. A temetés után Chico Bouchikhi és a Gipsy Kings zenéje szólt.

Wreath of flowers and photographs of late French actress Brigitte Bardot are pictured around her grave at the marine cemetery, following the funeral ceremony at Notre-Dame de l'Assomption church, in Saint-Tropez, southeastern France, on January 7, 2026. French film sensation Brigitte Bardot, a symbol of sexual liberation in the 1950s and 1960s who reinvented herself as an animal rights defender and embraced far-right views, died on December 28, 2025 aged 91. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Brigitte Bardot sírja
Forrás: AFP

Brigitte Bardot halála: a színésznő rákkal küzdött

Brigitte Bardot, a francia film egyik legnagyobb hatású sztárja december 28-án, 90 évesen halt meg otthonában. Férje nemrég hozta nyilvánosságra, hogy a színésznő rákbeteg volt. Bardot modellként kezdte pályáját, mindössze 18 évesen ment feleségül Roger Vadim rendezőhöz, aki nemcsak szépségét, hanem színészi tehetségét is felfedezte. Négy évvel később Vadim filmje, az És Isten megteremté a nőt világsztárrá tette.

Pályafutása során közel ötven filmben játszott, a hatvanas évek egyik legnagyobb szexszimbólumává vált, majd 1973-ban visszavonult a filmezéstől. Ezt követően elsősorban az állatvédelemnek szentelte életét, saját alapítványt hozott létre. Mostantól Saint-Tropez-ban, szerettei mellett nyugszik, abban a városban, amely egész életében a második otthona volt.

Olvass még többet Brigitte Bardot-ról:

Szívszorító utolsó posztok: Brigitte Bardot az egész életét az állatvédelemnek szentelte

Brigitte Bardot a haláláig aktívan dolgozott azért, hogy mentett állatainak új otthont találjon, és a saját alapítványán keresztül több ezer állat életét mentette meg Franciaországban és világszerte.

Brigitte Bardot szívszorító vallomást tett a halála előtt

A francia színésznő hosszú ideje küzdött egy rejtélyes betegséggel, azonban egy októberi műtét után még arról beszélt, hogy jobban érzi magát.

Elhunyt Brigitte Bardot, aki meghódította a világot és a vásznat - Videó

A színésznő 91 éves korában hunyt el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu