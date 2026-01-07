Eltemették Brigitte Bardot-t Saint-Tropez-ban: fonott koporsóban kísérték utolsó útjára a legendás színésznőt

A gyászmisét a Notre-Dame de l’Assomption templomban tartották, ahová csak a gyászolók szűk körét engedték be. A rajongók a kordonokon kívül, kivetítőkön követhették a szertartást. A mise után Brigitte Bardot virágokkal díszített, fonott koporsóját menet kísérte ki a tengerparti temetőbe. A végső búcsún csak a legközelebbi hozátartozók vettek részt. A színésznő eredetileg a saint-tropez-i birtokán szeretett volna nyugodni, de a hatóságok ezt nem engedélyezték, így végül abban a temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol szülei és első férje, Roger Vadim sírja is található.

Brigitte Bardot-t különleges, fonott koporsóban temették el

Forrás: AFP

A temetésre számos ismert személy elment: több politikus mellett ott volt az énekesnő Mireille Mathieu, Jean-Paul Belmondo fia, Paul Belmondo, valamint az állatvédelem több emblematikus alakja. A temetés után Chico Bouchikhi és a Gipsy Kings zenéje szólt.

Brigitte Bardot sírja

Forrás: AFP

Brigitte Bardot halála: a színésznő rákkal küzdött

Brigitte Bardot, a francia film egyik legnagyobb hatású sztárja december 28-án, 90 évesen halt meg otthonában. Férje nemrég hozta nyilvánosságra, hogy a színésznő rákbeteg volt. Bardot modellként kezdte pályáját, mindössze 18 évesen ment feleségül Roger Vadim rendezőhöz, aki nemcsak szépségét, hanem színészi tehetségét is felfedezte. Négy évvel később Vadim filmje, az És Isten megteremté a nőt világsztárrá tette.

Pályafutása során közel ötven filmben játszott, a hatvanas évek egyik legnagyobb szexszimbólumává vált, majd 1973-ban visszavonult a filmezéstől. Ezt követően elsősorban az állatvédelemnek szentelte életét, saját alapítványt hozott létre. Mostantól Saint-Tropez-ban, szerettei mellett nyugszik, abban a városban, amely egész életében a második otthona volt.

