Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
köröm

Géllakk használata: mikor biztonságos, és milyen káros hatásokkal kell számolni?

köröm hatás használat lakk gél
Zedna Life
2026.03.07.
A géllakk tartós, fényes és praktikus megoldás, ezért sokan választják a hagyományos körömlakk helyett. A géllakk azonban nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi szempontból is érdemes megvizsgálni, különösen a TPO és más összetevők kapcsán.

A géllakk UV- vagy LED-fény hatására köt meg, így válik rendkívül ellenállóvá. A tartósság azonban speciális kémiai összetevőknek köszönhető. Az utóbbi években egyre több szó esik a TPO nevű anyagról, amely egy fotoiniciátor, vagyis a fény hatására indítja be a polimerizációs folyamatot.

bordó géllakkal festett körmök
Minden, amit a géllakk használatáról tudni kell
Forrás: 123RF

Géllakk: rövid összefoglalás

  • A géllakk UV- vagy LED-fényre köt meg
  • Tartóssága speciális kémiai összetevőkön alapul
  • A TPO fotoiniciátorként működik
  • Gyakori használat esetén a köröm elvékonyodhat
  • Nem megfelelő eltávolítás károsíthatja a körömlemezt
  • Tudatos használattal csökkenthető a kockázat

 

Mi az a TPO és miért került a figyelem középpontjába?

A TPO, azaz trimetil-benzolil-difenil-foszfin-oxid egy fényérzékeny vegyület, amely elősegíti a géllakk gyors és egyenletes megkötését. Egyes vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy bizonyos koncentráció felett irritáló hatású lehet, és felmerült a hormonrendszerre gyakorolt lehetséges hatása is.

Az Európai Unió szabályozása szigorúan meghatározza a kozmetikai termékekben alkalmazható mennyiséget, és több gyártó már alternatív fotoiniciátorokat használ. Fontos, hogy a géllakk minőségi, megbízható forrásból származzon, és megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

A géllakk lehetséges káros hatásai

A géllakk leggyakoribb problémája nem önmagában az anyag, hanem a helytelen alkalmazás és eltávolítás. A gyakori reszelés, a körömlemez túlzott vékonyítása és az agresszív leoldás a köröm gyengüléséhez, töredezéséhez vezethet. Egyeseknél allergiás reakció is kialakulhat, amely bőrpírral, viszketéssel vagy duzzanattal jár.

Az UV-lámpa használata is felvet kérdéseket, bár a rövid expozíciós idő általában alacsony kockázatot jelent. Érzékeny bőr esetén fényvédő krém vagy UV-védő kesztyű alkalmazása javasolt.

manicure at home, gel polish, dry in the lamp. Selective focus. beauty
Az UV-lámpa használata is felvet kérdéseket...
Forrás: 123RF

Hogyan használjuk biztonságosan a géllakkot?

A géllakk használata nem feltétlenül jelent egészségügyi veszélyt, ha megfelelő körülmények között történik. Érdemes szakképzett szakemberhez fordulni, minőségi terméket választani és időnként pihenőt adni a körmöknek. A rendszeres hidratálás és a körömápoló olaj használata segíti a regenerációt.

A géllakk és a bőrérintkezés kérdése

A géllakk esetében nemcsak a körömlemez állapota fontos, hanem az is, hogy az anyag ne kerüljön rendszeresen a környező bőrre. A TPO és más fotoiniciátorok elsősorban akkor okozhatnak irritációt vagy allergiás reakciót, ha a meg nem kötött anyag a bőrrel érintkezik. Ezért lényeges a precíz felvitel és az alapos kötés. Az ismételt, nem megfelelően kivitelezett géllakk alkalmazása szenzibilizációhoz vezethet, vagyis a szervezet egy idő után túlérzékennyé válhat az adott összetevőre. A bőrpír, viszketés vagy apró hólyagok figyelmeztető jelek lehetnek.

Mikor érdemes szünetet tartani a géllakk használatában?

A géllakk tartós viselése mellett is ajánlott időszakos pihenőt beiktatni . Ha a köröm elvékonyodik, barázdálttá válik vagy fájdalmassá lesz, érdemes néhány hétig mellőzni a géllakkot. A köröm természetes regenerációja lassú folyamat, ezért a túl gyakori újratöltés megterhelheti a körömlemezt. A TPO-t tartalmazó vagy más erősen kötő formulák esetében különösen fontos a köröm állapotának rendszeres ellenőrzése. A tudatos, szünetekkel tarkított használat segít megőrizni a körmök egészségét, miközben a géllakk esztétikai előnyei is élvezhetők maradnak.

A tudatos döntés, a megfelelő összetevők ellenőrzése és a mértékletesség jelentősen csökkenti a gél lakk használatával járó kockázatokat.

További cikkeink körömtémában:

Személyiségteszt: mit árul el rólad a körmöd színe?

A körömlakkod színe sokat elmond a stílusodról és a személyiségedről. Akár a feltűnő, akár a természetes árnyalatokat kedveled, a választásod nem véletlen.

Ez az egyszerű kiegészítő segíthet megállítani a körömtöredezést

Adunk néhány tippet, amelyeket otthon is kipróbálhatsz, hogy megállítsd a körömtöredezést. Akár egy egyszerű kiegészítő is elég lehet ehhez.

Ápolt körmök manikűr és pedikűr szettekkel

Nem csak kezeinken, de lábainkon is fontos a rendszeres körömápolás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu