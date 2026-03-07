Géllakk használata: mikor biztonságos, és milyen káros hatásokkal kell számolni?

A géllakk UV- vagy LED-fény hatására köt meg, így válik rendkívül ellenállóvá. A tartósság azonban speciális kémiai összetevőknek köszönhető. Az utóbbi években egyre több szó esik a TPO nevű anyagról, amely egy fotoiniciátor, vagyis a fény hatására indítja be a polimerizációs folyamatot.

Minden, amit a géllakk használatáról tudni kell

Mi az a TPO és miért került a figyelem középpontjába?

A TPO, azaz trimetil-benzolil-difenil-foszfin-oxid egy fényérzékeny vegyület, amely elősegíti a géllakk gyors és egyenletes megkötését. Egyes vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy bizonyos koncentráció felett irritáló hatású lehet, és felmerült a hormonrendszerre gyakorolt lehetséges hatása is.

Az Európai Unió szabályozása szigorúan meghatározza a kozmetikai termékekben alkalmazható mennyiséget, és több gyártó már alternatív fotoiniciátorokat használ. Fontos, hogy a géllakk minőségi, megbízható forrásból származzon, és megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

A géllakk lehetséges káros hatásai

A géllakk leggyakoribb problémája nem önmagában az anyag, hanem a helytelen alkalmazás és eltávolítás. A gyakori reszelés, a körömlemez túlzott vékonyítása és az agresszív leoldás a köröm gyengüléséhez, töredezéséhez vezethet. Egyeseknél allergiás reakció is kialakulhat, amely bőrpírral, viszketéssel vagy duzzanattal jár.

Az UV-lámpa használata is felvet kérdéseket, bár a rövid expozíciós idő általában alacsony kockázatot jelent. Érzékeny bőr esetén fényvédő krém vagy UV-védő kesztyű alkalmazása javasolt.

Hogyan használjuk biztonságosan a géllakkot?

A géllakk használata nem feltétlenül jelent egészségügyi veszélyt, ha megfelelő körülmények között történik. Érdemes szakképzett szakemberhez fordulni, minőségi terméket választani és időnként pihenőt adni a körmöknek. A rendszeres hidratálás és a körömápoló olaj használata segíti a regenerációt.