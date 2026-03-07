Facehomályban vagy? – Vigyázz, a figyelemfelkeltés új formája terjed a közösségi médiában!

A felhasználó titokzatos, mások számára érthetetlen, vagy érzelmileg túlfűtött bejegyzéseket tesz közzé. A közösségi média egyik kifejezetten irritáló jelenségének a neve: vaguebooking, a vague (homályos), és a booking (Facebookozás) szavak összetételéből.

A csúf igazság az, hogy a vaguebooking, avagy a facehomály a modern kommunikáció egyik formája lett az elmúlt 1-2 évben: lehetővé teszi a társas visszajelzések begyűjtését és a figyelem felkeltését anélkül, hogy bizalmasabb részletek kiszivárognának.

A vaguebookingoló örül, ha figyelmet szentelsz neki, te viszont csőbe vagy húzva.

Facehomály, avagy mi a céljuk azoknak, akik „kódolva” posztolnak a közösségi médiában?

A homályos üzenet és a félinformáció egyfajta teszt. A posztoló arra kíváncsi, kik azok az ismeretségi körében, akiket valóban érdekel, mi történik vele.

Figyelmet akarnak kicsikarni ezzel a manipulatív módszerrel, hiszen az olvasók, ha valamit nem értenek, természetes kíváncsisággal fordulnak a posztoló felé.

Kommentelnek, érdeklődnek, vagy próbálják kitalálni, mi történt. Az illető arra vágyik, hogy mások empatikusan reagáljanak, anélkül, hogy konkrét történetet kellene elmesélnie.

A közösségi média vaguebookingolói másokat manipulálva harcolják ki, hogy kommunikálni kezdjenek velük.

„A biztonságosan kötődő személyek ritkábban vaguebookolnak – inkább a nyílt, személyes kommunikációt preferálják, míg a szorongók rendszeresen vágyják a visszacsatolást a közösségi médiában" – mondja Thais Gibson párkapcsolati szakértő.

Tipikus példák a vaguebookingra

„Nem hiszem el, hogy ez történik velem.”

Ilyenkor az olvasó nem tudja, pontosan mi történt, de az üzenet drámai hangvétele miatt természetes, hogy kommentel vagy érdeklődik. És ezzel a posztoló el is érte, hogy a figyelem középpontjába kerüljön.

„Sötét a letűnt szerelem, akár a démonok és az éjszaka."

Az idézet után nincs részletezés, a posztoló nem fejti ki, mi történt, nincs hozzá kép, sem emoji, nincs megjelölve érintett személyt, a drámai hatás miatt mégis könnyen eléri, hogy beszélgetést kezdeményezzenek vele kommentben vagy cseten.

„Nincsenek szavak.”

Itt az olvasó szinte ösztönösen próbálja kitalálni, mi történt, és elkezdi kommentben küldött üzenetekkel biztosítani az illetőt a támogatásáról. Vagy épp a részvétét fejezi ki. Aztán vagy kap választ, vagy nem. Vaguebookolni lehet még random emoji-sorokkal és teljesen értelmetlen szöveges posztokkal is (pl.: pffffztaj).

Talán a legidegesítőbb és a legzavaróbb az összes facehomályos bejegyzés közül az, amikor az illető sötét háttérképre vált, vagy önbántalmazásra utaló képet oszt meg szöveg nélkül, nem törődve azzal, hogy az érte aggódókban az ilyesmi mekkora pánikot kelt.

Hogyan reagáljunk a közösségi média vaguebookos posztjaira?

A szakemberek szerint érdemes pontosan úgy viselkedni a vaguebookingolókkal a közösségi médiában, mint a nárcisztikusokkal: a szürke kő technikát alkalmazva kerülni a kommentelést.

Ezek az emberek ugyanis 2 perc alatt fogják leszívni az energiádat azzal, hogy minden bajukat rád öntik, ha megkérdezed tőlük, mi a baj. Jó esetben. Rosszabb esetben, azt felelik: semmi (és élvezik, hogy kétségek közt vergődsz).

Amennyiben úgy döntesz, mégis szeretnél kapcsolatba lépni a posztolóval, a privát üzenet lehet a legdiplomatikusabb megoldás. Például egy rövid „Láttam a posztod, minden rendben van?” kérdés tökéletesen elegendő. A lényeg, hogy ne éreztesd, hogy túlzottan aggódsz, mert ezzel csak táplálod a vaguebookingoló figyeleméhségét.