Rendetlenség az otthonodban? 2026-ban már nem biztos, hogy rossz szokás

Volt idő, amikor a kupis lakás cikinek számított és a patika rend volt a trendi. Ma viszont a rendetlenség jelentése teljesen átalakulóban van. A hibrid munkavégzés, az állandó online jelenlét, a 0–24-ben futó teendőlista mellett a lakásunk gyakran nem más, mint a fejünk fölött zajló zűrzavar tükörképe. És mielőtt azt gondolnánk, a rendetlen emberek szétszórtak is, eláruljuk, hogy nem így van: a modern életmód okozta stressz konkrétan kiül a konyhapultunkra.

A rendetlenség otthon nem mindig a hanyagság jele: sokszor mentális túlterheltség is állhat a háttérben.

Forrás: 123rf.com

A rendetlenség jelentése már más 2026-ban

Kupis lakás pszichológiája: mit tükröz a tér?

Rendetlenség és mentális túlterheltség kapcsolata

Functional mess és cluttercore trend

Mikor segít – és mikor akadályoz a káosz

Rendetlenség: a túlterhelt hétköznapok lenyomata

A rendetlenség ma sokszor nem rossz szokás, hanem multitasking-overload. Bővebben: home office-ban az étkezőasztal a meeting room, a kanapé a fél iroda, a háló pedig a backup workspace.

A „rendetlenség a home office alatt” nem kivétel, hanem alapállapot. Dolgozó nő. Anya. Partner. Projektmenedzser. Minden egyszerre, és sokszor egy helyen. Ismerős, ugye?

Ha túl sok szerepet tartasz kézben, az előbb-utóbb vizuálisan is megjelenik. Egy fáradt anya, vagy egy munkájában kiégett feleség könnyen magára ismer ezekben a sorokban.

A kupis lakás a pszichológia szerint sokszor nem igénytelenség, hanem mentális túlterheltség. A mentális kapacitás egyszerűen elfogy – és ilyenkor a fizikai tér az első, amin ez látszik.

Mi állhat a kupi mögött 2026-ban?

Ha azon gondolkodsz, „miért kupis a lakásom?” lehet, hogy nem a fegyelmezettségeddel van gond.

Gyakori okok:

információs túlterheltség a mindennapokban

döntési fáradtság

időhiány – egyik pillanatban mosol, a másik pillanatban egy emailt írsz

folyamatos készenléti állapot

work-life balance hiánya

mentális túlterheltség

A rendetlenség és stressz kapcsolata nagyon is valós. Amikor egész nap döntéseket hozol, reagálsz, alkalmazkodsz, este már nem a díszpárnák elrendezése lesz a prioritás.

Functional mess és cluttercore trendek – Amikor a káosz már nem ciki

Nem véletlen, hogy a minimalizmus után most a „functional mess” pörög, ami szó szerint „működő rendetlenséget” jelent. Nem arról szól, hogy mindent szétdobálunk, hanem arról, hogy a tér nem steril és nem kirakatszerű – hanem használatban van. Látszik, hogy ott dolgozol, alkotsz, élsz. A tárgyak nincsenek katonás rendben, de funkciójuk van. A káosz nem véletlen, hanem az élet természetes mellékterméke.