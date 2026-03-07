Rendetlenség az otthonodban? 2026-ban már nem biztos, hogy rossz szokás

Volt idő, amikor a kupis lakás cikinek számított és a patika rend volt a trendi. Ma viszont a rendetlenség jelentése teljesen átalakulóban van. A hibrid munkavégzés, az állandó online jelenlét, a 0–24-ben futó teendőlista mellett a lakásunk gyakran nem más, mint a fejünk fölött zajló zűrzavar tükörképe. És mielőtt azt gondolnánk, a rendetlen emberek szétszórtak is, eláruljuk, hogy nem így van: a modern életmód okozta stressz konkrétan kiül a konyhapultunkra.
- A rendetlenség jelentése már más 2026-ban
- Kupis lakás pszichológiája: mit tükröz a tér?
- Rendetlenség és mentális túlterheltség kapcsolata
- Functional mess és cluttercore trend
- Mikor segít – és mikor akadályoz a káosz
Rendetlenség: a túlterhelt hétköznapok lenyomata
A rendetlenség ma sokszor nem rossz szokás, hanem multitasking-overload. Bővebben: home office-ban az étkezőasztal a meeting room, a kanapé a fél iroda, a háló pedig a backup workspace.
A „rendetlenség a home office alatt” nem kivétel, hanem alapállapot. Dolgozó nő. Anya. Partner. Projektmenedzser. Minden egyszerre, és sokszor egy helyen. Ismerős, ugye?
Ha túl sok szerepet tartasz kézben, az előbb-utóbb vizuálisan is megjelenik. Egy fáradt anya, vagy egy munkájában kiégett feleség könnyen magára ismer ezekben a sorokban.
A kupis lakás a pszichológia szerint sokszor nem igénytelenség, hanem mentális túlterheltség. A mentális kapacitás egyszerűen elfogy – és ilyenkor a fizikai tér az első, amin ez látszik.
Mi állhat a kupi mögött 2026-ban?
Ha azon gondolkodsz, „miért kupis a lakásom?” lehet, hogy nem a fegyelmezettségeddel van gond.
Gyakori okok:
- információs túlterheltség a mindennapokban
- döntési fáradtság
- időhiány – egyik pillanatban mosol, a másik pillanatban egy emailt írsz
- folyamatos készenléti állapot
- work-life balance hiánya
- mentális túlterheltség
A rendetlenség és stressz kapcsolata nagyon is valós. Amikor egész nap döntéseket hozol, reagálsz, alkalmazkodsz, este már nem a díszpárnák elrendezése lesz a prioritás.
Functional mess és cluttercore trendek – Amikor a káosz már nem ciki
Nem véletlen, hogy a minimalizmus után most a „functional mess” pörög, ami szó szerint „működő rendetlenséget” jelent. Nem arról szól, hogy mindent szétdobálunk, hanem arról, hogy a tér nem steril és nem kirakatszerű – hanem használatban van. Látszik, hogy ott dolgozol, alkotsz, élsz. A tárgyak nincsenek katonás rendben, de funkciójuk van. A káosz nem véletlen, hanem az élet természetes mellékterméke.
A TikTokon tarol a cluttercore, ami nagyjából a „kacatos esztétika” irányzatot jelenti. Itt a sok apró tárgy, könyv, dísz, emlék nem zavaró tényező, hanem hangulati elem. Rétegezett, személyes, picit zsúfolt – de pont ettől otthonos.
Mit árul el a rendetlenség a mentális állapotról?
A válasz nem fekete-fehér.
A mérsékelt káosz:
- beindíthatja a kreatív gondolkodást
- oldhatja a perfekcionizmus miatti szorongást
- segítheti a rugalmas problémamegoldást
A gond ott kezdődik, amikor a rendetlenség már akadályoz:
- ha nem tudsz pihenni tőle
- ha nem találsz semmit
- ha szorongsz a látványtól
A működő káosz és a bénító kupi között vékony a határ – de érezhető.
Mit tehetsz, ha zavar a rendetlenség?
Nem steril minimalizmusra van szükség, hanem működő rendszerre.
- Alakíts ki „működő rendet”, ne tökéletest. Te ismered a saját működésed, alakíts ki a heti beosztást, amikor tudatosan betervezed a rendrakást, takarítást. Tipp: érdemes például mindig egy-két nap letudni a mosást, hogy ha nincs szárítógéped, ne álljon minden nap ruhatömeg a nappalidban.
- Oszd zónákra a lakást: külön sarok akár a home-office-ra, külön rész, ahol pihensz, vagy kreatívkodsz.
- Engedj meg magadnak kontrollált káoszt. Ne feszüld magad túl a rend miatt, elvégre élsz.
- A leggyakrabban használt terekre fókuszálj. Azaz a konyha, fürdő, háló.
- Csökkents döntési terhelést egyszerű rutinokkal. Például: minden étkezés után mosd el magad után a tányérokat, töröld el és tedd is a helyére. A megszáradt ruhákat egyből a szekrényedbe tedd, ne összehajtva várakozó állásra a kanapéra vagy a vasalódeszkára. Plusz egy tipp: az ágyad minden reggel vesd be magad után - hidd el, jobb közérzeted lesz tőle.
A cél nem az, hogy Pinterest-kompatibilis legyen az otthonod, sokkal inkább az, hogy tedd számodra harmonikussá, hogy feszengésmentesen érezd magad abban a környezetben, amiben élsz.
A rendetlenség 2026-ban már nem feltétlenül rossz szokás. Sokszor egyszerűen annak a jele, hogy túl sok mindent csinálsz egyszerre. A kérdés nem az, hogy van-e kupi. Inkább az, hogy akadályoz – vagy segít működni.
Rend és rendetlenség témában az alábbi cikkeket ajánljuk még: