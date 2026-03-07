Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rendetlenség az otthonodban? 2026-ban már nem biztos, hogy rossz szokás

személyiség élet otthon
Krenyiczky Liza
2026.03.07.
Sokáig azt hittük, a kupi egyenlő a lustasággal. 2026-ban viszont a rendetlenség sokszor inkább a túlterheltség mellékhatása, nem jellemhiba.

Volt idő, amikor a kupis lakás cikinek számított és a patika rend volt a trendi. Ma viszont a rendetlenség jelentése teljesen átalakulóban van. A hibrid munkavégzés, az állandó online jelenlét, a 0–24-ben futó teendőlista mellett a lakásunk gyakran nem más, mint a fejünk fölött zajló zűrzavar tükörképe. És mielőtt azt gondolnánk, a rendetlen emberek szétszórtak is, eláruljuk, hogy nem így van: a modern életmód okozta stressz konkrétan kiül a konyhapultunkra. 

Rendetlenség otthon nem mindig a hanyagság jele: sokszor mentális túlterheltség is állhat a háttérben.
Forrás:  123rf.com
  • A rendetlenség jelentése már más 2026-ban
  • Kupis lakás pszichológiája: mit tükröz a tér?
  • Rendetlenség és mentális túlterheltség kapcsolata
  • Functional mess és cluttercore trend
  • Mikor segít – és mikor akadályoz a káosz

Rendetlenség: a túlterhelt hétköznapok lenyomata

A rendetlenség ma sokszor nem rossz szokás, hanem multitasking-overload. Bővebben: home office-ban az étkezőasztal a meeting room, a kanapé a fél iroda, a háló pedig a backup workspace. 

A „rendetlenség a home office alatt” nem kivétel, hanem alapállapot. Dolgozó nő. Anya. Partner. Projektmenedzser. Minden egyszerre, és sokszor egy helyen. Ismerős, ugye? 

Ha túl sok szerepet tartasz kézben, az előbb-utóbb vizuálisan is megjelenik. Egy fáradt anya, vagy egy munkájában kiégett feleség könnyen magára ismer ezekben a sorokban.

A kupis lakás a pszichológia szerint sokszor nem igénytelenség, hanem mentális túlterheltség. A mentális kapacitás egyszerűen elfogy – és ilyenkor a fizikai tér az első, amin ez látszik.

Mi állhat a kupi mögött 2026-ban?

Ha azon gondolkodsz, „miért kupis a lakásom?” lehet, hogy nem a fegyelmezettségeddel van gond.

Gyakori okok:

  • információs túlterheltség a mindennapokban
  • döntési fáradtság 
  • időhiány – egyik pillanatban mosol, a másik pillanatban egy emailt írsz
  • folyamatos készenléti állapot 
  • work-life balance hiánya
  • mentális túlterheltség

A rendetlenség és stressz kapcsolata nagyon is valós. Amikor egész nap döntéseket hozol, reagálsz, alkalmazkodsz, este már nem a díszpárnák elrendezése lesz a prioritás.

Functional mess és cluttercore trendek – Amikor a káosz már nem ciki

Nem véletlen, hogy a minimalizmus után most a „functional mess” pörög, ami szó szerint „működő rendetlenséget” jelent. Nem arról szól, hogy mindent szétdobálunk, hanem arról, hogy a tér nem steril és nem kirakatszerű – hanem használatban van. Látszik, hogy ott dolgozol, alkotsz, élsz. A tárgyak nincsenek katonás rendben, de funkciójuk van. A káosz nem véletlen, hanem az élet természetes mellékterméke.

A TikTokon tarol a cluttercore, ami nagyjából a „kacatos esztétika” irányzatot jelenti. Itt a sok apró tárgy, könyv, dísz, emlék nem zavaró tényező, hanem hangulati elem. Rétegezett, személyes, picit zsúfolt – de pont ettől otthonos.

Mit árul el a rendetlenség a mentális állapotról? 

A válasz nem fekete-fehér.

A mérsékelt káosz:

  • beindíthatja a kreatív gondolkodást
  • oldhatja a perfekcionizmus miatti szorongást
  • segítheti a rugalmas problémamegoldást

A gond ott kezdődik, amikor a rendetlenség már akadályoz:

  • ha nem tudsz pihenni tőle
  • ha nem találsz semmit
  • ha szorongsz a látványtól

A működő káosz és a bénító kupi között vékony a határ – de érezhető.

Mit tehetsz, ha zavar a rendetlenség?

Nem steril minimalizmusra van szükség, hanem működő rendszerre.

  1. Alakíts ki „működő rendet”, ne tökéletest. Te ismered a saját működésed, alakíts ki a heti beosztást, amikor tudatosan betervezed a rendrakást, takarítást. Tipp: érdemes például mindig egy-két nap letudni a mosást, hogy ha nincs szárítógéped, ne álljon minden nap ruhatömeg a nappalidban.
  2. Oszd zónákra a lakást: külön sarok akár a home-office-ra, külön rész, ahol pihensz, vagy kreatívkodsz.
  3. Engedj meg magadnak kontrollált káoszt. Ne feszüld magad túl a rend miatt, elvégre élsz. 
  4. A leggyakrabban használt terekre fókuszálj. Azaz a konyha, fürdő, háló. 
  5. Csökkents döntési terhelést egyszerű rutinokkal. Például: minden étkezés után mosd el magad után a tányérokat, töröld el és tedd is a helyére. A megszáradt ruhákat egyből a szekrényedbe tedd, ne összehajtva várakozó állásra a kanapéra vagy a vasalódeszkára. Plusz egy tipp: az ágyad minden reggel vesd be magad után - hidd el, jobb közérzeted lesz tőle.

A cél nem az, hogy Pinterest-kompatibilis legyen az otthonod, sokkal inkább az, hogy tedd számodra harmonikussá, hogy feszengésmentesen érezd magad abban a környezetben, amiben élsz.

A rendetlenség 2026-ban már nem feltétlenül rossz szokás. Sokszor egyszerűen annak a jele, hogy túl sok mindent csinálsz egyszerre. A kérdés nem az, hogy van-e kupi. Inkább az, hogy akadályoz – vagy segít működni.

Ha így rendezted be a nappalidat, rejtett vendégellenes pszichózissal küzdesz

Ha eddig azt hitted, szeretsz vendégeket fogadni, most a feje tetejére állhat a világod. Feltéve persze, ha a te otthonodban is megtalálhatók az alábbi lakberendezési red flagek.

Így fosztja ki a pénztárcádat a rendetlenség: 6 megdöbbentő ok, amire nem is gondoltál

Nincs elég motivációd a rendrakáshoz? Úgy gondolod, a kupi úgyis megvár? Akkor ez a cikk neked szól! A rendetlenségért ugyanis nagy árat fizethetsz.

Ezt árulja el rólad a pszichológia szerint, ha minden nap az ágy bevetésével kezded a napod

A pszichológusok sokszor aprónak tűnő jelekből is messzemenő következtetéseket tudnak levonni. Mutatjuk, hogy mit jelent a pszichológia szerint, ha minden napodat az ágy bevetésével kezded.

 

 

 

