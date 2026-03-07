Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hátborzongató: egy amerikai író évekkel a szerencsétlenség előtt megírta a Titanic tragikus történetét

Universal Images Group Editorial - Universal History Archive
A világot megrázó katasztrófák elképzelhetetlennek tűnnek mindaddig, amíg meg nem történnek. De akkor hogyan lehet az, hogy a legnagyobb hajószerencsétlenséget, az "elsüllyesztetetlen Titanic" katasztrófáját egy amerikai író pár évvel a baleset előtt megírta?

A művészeti világban számos olyan történettel találkozhatunk, amelynek fordulata szinte hihetetlen. Ennél is meglepőbb az, hogy ezek közül néhány a valóságban is megtörtént azután, hogy a művész papírra vetette, ami miatt felmerül a kérdés: az alkotók valamilyen látnoki képességgel redelkeznek, vagy csupán ilyen hatalmas a képzelőerejük? Ez napjainkban A Simpson család alkotóival fordul elő a legtöbbször, de a múltban is előfordult hasonló. A 19. század egyik legnagyobb katasztrófáját, a Titanic elsüllyedését is előre látta egy amerikai író, Morgan Robertson.

a Titanic elsüllyedése
A Titanic hajótörést szenvedett, ám ezt Morgan Robertson előre megjósolta könyvében.
Forrás: Getty Images

A Titan és a Titanic elsüllyedése

A Titanic történetéről már mindenki hallhatott. A hajótörés embertelen részletei annyira ismertté váltak, hogy 1997-ban James Cameron filmre is vitte a történetet, mely a mai napig tartja a legtöbb Oscar-díjat nyerő film rekordját (a Ben Hurral és A Gyűrűk Ura 3. részével holtversenyben).

 A történetet viszont könyvben is megírták, nem is akármikor: 14 évvel a szerencsétlenség előtt! 

Morgan Robertson amerikai író 1898-ban jelentette meg a Hiábavalóság – A Titan végzete című könyvét, melyben az elsüllyeszthetetlennek vélt Titan elnevezésű hajó nekiütközött egy jéghegynek, és elsüllyedt. A katasztrófát csupán kevesen élték túl, mivel nem volt elég mentőcsónak a Titánon. Ismerős a történet, ugye?

Hasonlóságok a fiktív és a megtörtént eset között

Hátborzongatóan sok a hasonlóság a két történet között. Az első dolog, amin megütközhetünk, az a két hajó nevének összecsengése. A fiktív Titan nevű hajó továbbá méreteiben is hasonlított a Titanichoz, hiszen míg előbbi 224 m, addig utóbbi 269 m volt. Robertson novellájában az elsüllyeszthetetlen csodahajó szintén Angliából indult az Újvilágba, vagyis Amerikába, és ugyanúgy egy áprilisi éjszakán az Atlanti-óceánon ütközött neki a vesztét jelentő jéghegynek. A történetbeli tragédiát csak nagyon kevesen élték túl, de természetesen a túlélők az előkelő utasok közül származtak. 

A Titanic végzetes balesete után a könyv újra népszerű lett, a szerzőt pedig a kísérteties előrelátása miatt azzal vádolták, hogy látnoki képességei vannak. 

Morgan Robertson viszont ezt tagadta, és azzal indokolta a hátborzongató összecsengést, hogy sokáig dolgozott hajókkal, úgyhogy tisztában volt azzal, hogy miről ír. Az viszont érdekes, hogy a fiktív Titan név ma már egy újabb szerencsétlenséghez is köthető, hiszen az OceanGate Titan tengeralattjáró 2023 júniusában semmisült meg a Titanic romjait keresve.

