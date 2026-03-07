3 csillagjegy, akit nőnapon nem virággal tehetsz boldoggá

Az asztrológia szerint minden jegy másképp éli meg a figyelmet és a szeretetet, mint ahogy mindenkinek más-más a szeretetnyelve is. Vannak, akik a romantikus apróságokat értékelik, mások viszont inkább élményekre, különleges tárgyakra vagy valódi törődésre vágynak nőnap alkalmából. Ha igazi, őszinte meglepődést szeretnél kiváltani párodból nőnapon, érdemes a csillagjegye jellemzőit is figyelembe venned.

Nőnap és virág? Milyen eredeti!

Forrás: Shutterstock

Nőnap és virág? Ennek a 3 csillagjegynek semmiképp Az asztrológia szerint minden csillagjegy másképp éli meg a figyelmet és a szeretetet.

Nőnapon érdemes a partner csillagjegyének jellemzőit is figyelembe venni az ajándékválasztásnál.

Nem mindenki örül a klasszikus virágcsokornak – egyes jegyek inkább élményeket, személyes gesztusokat vagy praktikus ajándékokat értékelnek.

A nemzetközi nőnap eredetileg nem is a virágokról szólt. Lehet, hogy ezt érzi tudat alatt a Nyilas, a Halak és a Szűz, ők ugyanis nem a klasszikus virágcsokroktól lesznek igazán boldogok. Nézzük, milyen meglepetéssel nyerheted el a szívüket ezen a különleges napon.

Nyilas (november 22. - december 21.)

A Nyilas alapvetően kalandvágyó és szabadságszerető, ezért egy csokor tavaszi virágot vagy egy pénzhozó növényt lehet, hogy hétköznapinak értékel. Értékeli a figyelmességet, de sokkal jobban lelkesedik valami izgalmas élményért. Ha igazán meg akarod lepni őt nőnapon, inkább szervezz egy spontán kirándulást, egy közös lustálkodással járó wellness hétvégét, vagy olyan sportélményt, amit még nem próbált ki. Egy élménykuponnak, egy mozi- vagy színházjegynek is nagyon tud örülni, mert az ilyen nőnapi ajándék azt sugallja neki, hogy párja nem sajnálja az időt arra, hogy partner legyen az élet élvezetében.

A Nyilast a kalandok éltetik nőnapon is.

Forrás: Shutterstock

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak romantikus és érzékeny lélek, de számára a virág önmagában túl sablonosnak hat, és szerinte még csak nem is praktikus. Sokkal jobban meghatja valami személyes ajándék, ami lehet egy tál finom étel is, hiszen köztudott, hogy a Halak igazi hedonista és imádja a finomságokat. Egy indiai, kínai vagy vietnámi, netán egy svédasztalos rendszerben működő étterem számára a földi mennyország. Ennél már csak az lehet jobb, ha te magad készítesz neki vacsorát. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, egy cukkinis penne is csodát tesz.