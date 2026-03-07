Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ajándék

3 csillagjegy, akit nőnapon nem virággal tehetsz boldoggá

ajándék virág meglepetés csillagjegy nőnap
Jónás Ágnes
2026.03.07.
Március 8 sokak számára egyet jelent a virágcsokrokkal, mégis vannak olyan csillagjegyek, akik számára az illatozó frézia, az aranysárga nárcisz vagy a rózsacsokor nem a legjobb ajándék. Nem mintha nem szeretnék a gyönyörű virágokat, de ők ennél sokkal személyesebb vagy izgalmasabb meglepetésre vágynak a nemzetközi nőnap alkalmából. Nézzük, melyek ezek a csillagjegyek!

Az asztrológia szerint minden jegy másképp éli meg a figyelmet és a szeretetet, mint ahogy mindenkinek más-más a szeretetnyelve is. Vannak, akik a romantikus apróságokat értékelik, mások viszont inkább élményekre, különleges tárgyakra vagy valódi törődésre vágynak nőnap alkalmából. Ha igazi, őszinte meglepődést szeretnél kiváltani párodból nőnapon, érdemes a csillagjegye jellemzőit is figyelembe venned. 

Nő elutasítja a virágot, nőnap
Nőnap és virág? Milyen eredeti! 
Forrás: Shutterstock

 

Nőnap és virág? Ennek a 3 csillagjegynek semmiképp 

  • Az asztrológia szerint minden csillagjegy másképp éli meg a figyelmet és a szeretetet.
  • Nőnapon érdemes a partner csillagjegyének jellemzőit is figyelembe venni az ajándékválasztásnál.
  • Nem mindenki örül a klasszikus virágcsokornak – egyes jegyek inkább élményeket, személyes gesztusokat vagy praktikus ajándékokat értékelnek.

A nemzetközi nőnap eredetileg nem is a virágokról szólt. Lehet, hogy ezt érzi tudat alatt a Nyilas, a Halak és a Szűz, ők ugyanis nem a klasszikus virágcsokroktól lesznek igazán boldogok. Nézzük, milyen meglepetéssel nyerheted el a szívüket ezen a különleges napon.

  • Nyilas (november 22. - december 21.)

A Nyilas alapvetően kalandvágyó és szabadságszerető, ezért egy csokor tavaszi virágot vagy egy pénzhozó növényt lehet, hogy hétköznapinak értékel. Értékeli a figyelmességet, de sokkal jobban lelkesedik valami izgalmas élményért. Ha igazán meg akarod lepni őt nőnapon, inkább szervezz egy spontán kirándulást, egy közös lustálkodással járó wellness hétvégét, vagy olyan sportélményt, amit még nem próbált ki. Egy élménykuponnak, egy mozi- vagy színházjegynek is nagyon tud örülni, mert az ilyen nőnapi ajándék azt sugallja neki, hogy párja nem sajnálja az időt arra, hogy partner legyen az élet élvezetében. 

Ejtőernyőzés fiatal pár, nőnap alkalmából.
A Nyilast a kalandok éltetik nőnapon is. 
Forrás: Shutterstock
  • Halak (február 19. - március 20.)

A Halak romantikus és érzékeny lélek, de számára a virág önmagában túl sablonosnak hat, és szerinte még csak nem is praktikus. Sokkal jobban meghatja valami személyes ajándék, ami lehet egy tál finom étel is, hiszen köztudott, hogy a Halak igazi hedonista és imádja a finomságokat. Egy indiai, kínai vagy vietnámi, netán egy svédasztalos rendszerben működő étterem számára a földi mennyország. Ennél már csak az lehet jobb, ha te magad készítesz neki vacsorát. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, egy cukkinis penne is csodát tesz.

Fiatal pár étteremben eszi nőnap alkalmából.
A Halak imádja élvezni az életet és az ételeket.
Forrás: Shutterstock
  • Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.)

A Szűz praktikus gondolkodású, ezért a virágot gyakran szép, de kevésbé hasznos ajándéknak tartja. Nem feltétlenül a romantikus gesztusok, hanem a jól átgondolt meglepetések teszik igazán boldoggá. Nőnapon sokkal jobban értékel egy olyan ajándékot, amit a mindennapokban is használhat. Rajong a szép ékszerekért, hiszen időtállóak és mindig arra emlékeztetik majd, akitől kapta. Mivel kínosan ügyel a részletekre, maximalista és rendszerező, egy minőségi jegyzetfüzettel is mosolyt csalhatsz az arcára. A Szűz azt szereti, ha az ajándék praktikus, mégis személyes. Ha látja, hogy figyeltél arra, amire igazán szüksége van, a siker garantált.

Nőnap, ajándék a nőnek, ékszer
A Szűz a praktikus, hasznos és időtálló meglepetéseknek örül nőnapon.
Forrás: Shutterstock

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ha ez volt az ovis jeled, ilyen férjet dob neked a karmagép

Ezzel a szimbólummal kezdtünk énmárkánk építését, ez volt az első logónk, ami megkülönböztetett minket a konkurenciától, vagyis az ovis pajtásoktól.

A török horoszkóp sosem téved: ez az ékkő hoz sikert és egyensúlyt a szakmai életedbe

A török horoszkóp elárulja, melyik ékkő az, amelyet rendszeresen magadnál kell tartanod, ha szakmai sikerre vágysz.

A legjobb anyák ezek a csillagjegyek – avagy nincs egyetlen jó recept, csak szeretet

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy jól szeress. A csillagok szerint az ösztöneid vezetnek, és megmutatják, benned hogyan él a legjobb anyák minősége – úgy, ahogy csak rád jellemző.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu