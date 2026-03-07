Kevin Federline megtörte a csendet: Britney Spears volt férje aggasztó kijelentést tett

Az énekesnőt szerda éjszaka a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, majd őrizetbe vették, miután kiderült, hogy ittasan ült a volán mögé. Britney Spears az éjszakát a fogdában töltötte, reggel engedték ki, vizsgálat folyik az ügyében. A történtekkel kapcsolatban megszólalt a popsztár volt férje, két gyerekének apja, Kevin Federline is.

Britney Spears és Kevin Federline három év házasság után 2007-ben váltak el.

Forrás: Getty Images

Britney Spearst ittas vezetés gyanújával tartóztatták le.

Volt férje, Kevin Federline ügyvédjén keresztül reagált a történtekre.

Federline szerint kérdéses, hogy az eset egyszeri incidens volt-e.

Egy bennfentes szerint Federline memoárja összetörte Britneyt.

Spears korábban határozottan tagadta volt férje vádjait.

Britney Spears exférje, Kevin Federline aggódik

A korábbi háttértáncos pénteken ügyvédjén, Mark Vincent Kaplanon keresztül reagált a botrányra. A TMZ-hez eljuttatott nyilatkozat szerint Federline aggódik volt feleségéért. „Kevin a legjobbakat kívánja Britneynek, és ha segítségre van szüksége, reméli, hogy megkapja. A kérdés az, hogy ez az incidens csak egyszeri eset volt-e vagy egy lefelé vezető spirál része” – áll a közleményben. Kaplan elmondta, hogy Spears letartóztatása óta kapcsolatban állt az énekesnő ügyvédjével, ugyanakkor sem ő, sem ügyfele nem tud többet az esetről annál, mint amit a sajtóban közöltek.

A 44 éves popsztárt szerda este tartóztatták le, miután BMW-jével a beszámolók szerint szabálytalanul vezetett. Úgy tudni, vérében alkohol- és drogmaradvényokat is találtak.

Federline könyve mélyen megrázta Britneyt

Röviddel Britney letartóztatása után egy, az énekesnőhöz közel álló forrás a Page Sixnek azt állította, hogy Federline könyve is szerepet játszhatott Spears mentális problémáinak kiújulásában. A bennfentes szerint Kevin You Thought You Knew (Azt hitted, ismered) című memoárja – amely 2025 októberében jelent meg – komolyan megrázta a popsztárt. „A viselkedése az utóbbi hónapokban egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Az egyik pillanatban még minden rendben volt, a másikban meg már semmi sem” – nyilatkozta. „A Kevin-könyv volt az, ami igazán a szakadék szélére sodorta, és onnantól kezdve minden csak rosszabb lett. Nagyon nagy hatással volt érzelmileg” – mondta el a bennfentes.