Lovin fogadott, kígyót tartott és féktelenül bulizott: Alice Roosevelt, Amerika lázadó hercegnője

Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke egyszer így nyilatkozott: „Két dolog között kell választanom: vagy az Egyesült Államokat vagy Alice Rooseveltet irányítom. A kettő egyszerre nem megy.” Talán semmi sem példázza jobban Amerika lázadó hercegnőjének életét, mint a fenti szösszenet, hisz az elnök lánya minden esetben igyekezett áthágni a szabályokat. Ismerd meg a Fehér Ház fekete bárányát!
Alice Roosevelt, az elnök polgárpukkasztó lánya
- 1884. február 12-én született Theodore Roosevelt első házasságából.
- Édesanyja korán meghalt, az elhanyagoltság miatt igai lázadó lett.
- Alice Roosevelt éjszakába nyúlóan bulizott, kígyót tartott, ruhástul ugrált a medencébe.
- Lányának apja sem a férje, hanem szeretője volt.
- 1980-ban hunyt el, 94 évesen.
Egy lázadó színeváltozása
Ahhozz, hogy az 1884-ben született Alice később a Fehér Ház fekete báránya legyen, egy lesújtó tragédia kellett. Ugyanis Theodore Roosevelet első szeretett felesége, Alice Hathaway Lee Rossevelt hitelen elhunyt, előtte pedig mindössze 11 órával a későbbi elnök anyja is távozott. A tragédia olymértékben megviselte a férfit, hogy elmenekült New Yorkból, nővére Anne „Bamie” Roosevelt gondjaira bízva a csecsemőt. Többé nem engedte, hogy első felesége keresztnevét említsék, lányát is csak Baby Lee (Lee baba) néven szólította, akihez amúgy sem igen szólt.
Amikor három évvel később feleségül vette Edith Kermith-et, a kislány visszakerült édesapjához, nem mintha sok köszönet lett volna a dologban. Ugyanis a második házasságból született gyerekek szinte mindenben előnyt élveztek, az új asszony pedig betegesen féltékeny volt mostohalányára. Egy ízben még azt is Alice fejéhez vágta, hogyha édesanyja élne, biztosan untatná Theodore-t.
Ugyan mostohaanyjával később enyhült a viszony, Alice Roosevet édesapja szókimondó, ellentmondást nem tűrő természetét örökölte. A figyelemhiány és az állandó civakodások miatt egy igaz lázadóvá vált, aki Edith egyik barátnője szerint „Olyan volt, mint egy kis vadállat, akit szép ruhákba öltöztetnek". Csakhogy szabályok ellen lázadó személyisége nem volt előnyös, amikor apja épp politikai karrierjét akarta építeni. Amikor viselkedése miatt például megfenyegették, hogy bentlakásos iskolába küldik, azt válaszolta, hogy szégyent hoz a családra. Végül nem került internátusba.
Alice Roosevelt, a Fehér Ház zabolázatlan stílusikonja
Amikor Theodore Roosevelt – akiről a híres magyar festő, László Fülöp is készített portrét – 1901-ben az USA 26. elnöke lett, a vadóc lány egy csapásra világsztár lett, hisz botrányai révén bérelt helye volt a pletykalapok címlapján. Ismert tény róla hogy többek között, hogy papagájt és kígyót tartott házi kedvencként, éjjelenete pedig rendszeresen kiszökött, hogy éjszakába nyúlóan mulatozzon. Nyilvánosan dohányzott, rágózott, rendszeresen fogadott a lovin, de autóversenyeken is részt vett.
Nem volt szégyellős megzavarni apja megbeszéléseit sem. Például Owen Wisterrel való meetingjén nem kevesebb, mint három alkalommal csörtetett be az Ovális irodába, amit csak akkor hagyott abba, amikor Roosevelt elnök megfenyegette, hogy kihajítja az ablakon.
A Journal des débats nevű francia lap összesítése szerint 15 hónap alatt mintegy 407 vacsorán, 350 bálon és 300 bulin vett részt.
Viselkedése éles ellentéte volt annak a képnek, amit a hithű republikánus elnök sugallni akart. A nőjogi mozgalmak szószólója volt, esze ágában sem volt férjhez menni és tisztességes asszonyként keszkenőt hímezgetni. Azonban az Egyesült Államok polgárai rajongtak a cserfes, vadóc lányért, aki korának stílusikonja volt. Debütáló ruhája azonnal divatot teremtett, a jellegzetes kék árnyalatot pedig Alice Roosevelt után nevezték el.
Botrányos házasság, szeretők hada és a méltó vég
Noha eldöntötte, hogy sohasem megy férjhez, egy 1905-ös Japán diplomáciai út mégis közbeszólt. Ugyanis az amerikai delegációnak egy bizonyos Nicholas Longworth is a tagja volt, akit szinte már provokált a ragyogó 21 éves nő viselkedése. Egyszer például ruhástul ugrott az elnöki yacht medencéjébe Amerika hercegnője, aki csatlakozásra buzdította a diplomatát.
A nőcsábász Longworth és Alice Roosevelt egy évvel később házasodtak össze, ám Roosevelt elnök lánya férjes asszonyként sem hazudtolta meg önmagát. Szeretői mellett férje legfeljebb ráadás volt, egyetlen lányának, Paulinának sem hites ura, hanem egyik szeretője volt az apja. Szomorú tény, hogy a kislány követte édesanyja transzgenerációs traumáját, így ő maga is lázadó lett, depresszióval, függőséggel küzdött. 1956-ban elhunyt, emiatt Alice nevelte fel az akkor 11 éves unokáját.
Miután Theodore Roosevelt 1909-ben leköszönt az elnöki pozícióból, még párszor visszaszökött a Fehér Házba, ahonnan minduntalan kitiltották. Ugyan a közvetlenül édesapja után következő államfő ellen többször felszólalt, a későbbi amerikai elnökökkel kifejezetten jó viszonyt ápolt. 1980-ban 94 esztendősen hunyt el, miután nem csak családja nagy részét, de még a rákot is túlélte.
Alice Roosevelt, a rebellis elnökcsemete
Még mai szemmel is polgárpukkasztó Alice Roosevelt némely kirohanása, bele sem merünk gondolni, hogy az 1900-as években ez mekkora felzúdulást válthatott ki. Azonban közelebbről nézve világos, hogy a Fehér Ház fekete báránya csak egy szerep volt, a szíve mélyén pedig jólelkű ember volt.
