Lovin fogadott, kígyót tartott és féktelenül bulizott: Alice Roosevelt, Amerika lázadó hercegnője

Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke egyszer így nyilatkozott: „Két dolog között kell választanom: vagy az Egyesült Államokat vagy Alice Rooseveltet irányítom. A kettő egyszerre nem megy.” Talán semmi sem példázza jobban Amerika lázadó hercegnőjének életét, mint a fenti szösszenet, hisz az elnök lánya minden esetben igyekezett áthágni a szabályokat. Ismerd meg a Fehér Ház fekete bárányát!

Alice Roosevelt, a Fehér Ház lázadója.

Forrás: Getty Images

Alice Roosevelt, az elnök polgárpukkasztó lánya 1884. február 12-én született Theodore Roosevelt első házasságából.

Édesanyja korán meghalt, az elhanyagoltság miatt igai lázadó lett.

Alice Roosevelt éjszakába nyúlóan bulizott, kígyót tartott, ruhástul ugrált a medencébe.

Lányának apja sem a férje, hanem szeretője volt.

1980-ban hunyt el, 94 évesen.

Egy lázadó színeváltozása

Ahhozz, hogy az 1884-ben született Alice később a Fehér Ház fekete báránya legyen, egy lesújtó tragédia kellett. Ugyanis Theodore Roosevelet első szeretett felesége, Alice Hathaway Lee Rossevelt hitelen elhunyt, előtte pedig mindössze 11 órával a későbbi elnök anyja is távozott. A tragédia olymértékben megviselte a férfit, hogy elmenekült New Yorkból, nővére Anne „Bamie” Roosevelt gondjaira bízva a csecsemőt. Többé nem engedte, hogy első felesége keresztnevét említsék, lányát is csak Baby Lee (Lee baba) néven szólította, akihez amúgy sem igen szólt.

Amikor három évvel később feleségül vette Edith Kermith-et, a kislány visszakerült édesapjához, nem mintha sok köszönet lett volna a dologban. Ugyanis a második házasságból született gyerekek szinte mindenben előnyt élveztek, az új asszony pedig betegesen féltékeny volt mostohalányára. Egy ízben még azt is Alice fejéhez vágta, hogyha édesanyja élne, biztosan untatná Theodore-t.

Alice Roosevelt időskori portréja.

Forrás: Getty Images

Ugyan mostohaanyjával később enyhült a viszony, Alice Roosevet édesapja szókimondó, ellentmondást nem tűrő természetét örökölte. A figyelemhiány és az állandó civakodások miatt egy igaz lázadóvá vált, aki Edith egyik barátnője szerint „Olyan volt, mint egy kis vadállat, akit szép ruhákba öltöztetnek". Csakhogy szabályok ellen lázadó személyisége nem volt előnyös, amikor apja épp politikai karrierjét akarta építeni. Amikor viselkedése miatt például megfenyegették, hogy bentlakásos iskolába küldik, azt válaszolta, hogy szégyent hoz a családra. Végül nem került internátusba.