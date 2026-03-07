Nem vagy olyan szexi, mint hiszed! A szakértők szerint túlbecsülöd a saját vonzerődet

Nap mint nap ömlik ránk a közösségi médiából rengeteg szépség- és randitipp, ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy létezik egyetlen, mindenki által elfogadott szépségideál, amit ha elérünk, végre mindenki a lábunk előtt hever majd. Csakhogy kiderült, hogy az egész egy olyan illúzió, amire senki sem vágyik igazán és ennek köszönhetően túl- vagy éppen alábecsüljük a saját vonzerőnket. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal elemeztük ki a tanulmány eredményeit.

Babaarcú szépség és baltaarcú macsó. Ez a két szélsőség uralja a közösségi médiát. De vajon tényleg ettől függ a vonzerő?

Forrás: 123 RF

Túlbecsülik az emberek a vonzerejüket A nők durván túlbecsülik a férfiak által elvárt nőies vonások mértékét.

A férfiak azt hiszi, a nőknek csak az extrém férfias arc jön be.

A kutatás szerint a saját elvárásainkat vetítjük ki a másik nemre.

A mesterséges ideálok kergetése csak rontja a saját testképünket.

A tanulmány szerint olyan célpontokra akarunk lőni, amelyek nem is léteznek, és közben észre sem vesszük, hogy a valóság sokkal színesebb és elnézőbb a mesterségesen létrehozott torz ideáloknál.

Csontig hatoló tévedések a vonzerőt illetően

A PLOS One folyóiratban megjelent 2024-es tanulmány rávilágított, hogy mennyire hamis az a szépségideál, aminek görcsösen meg akarunk felelni. A kutatók interaktív 3D-s fejmodelleket adtak a résztvevők kezébe, és négy dolgot kértek tőlük: alkossák meg a saját arcukat, azt az arcot, majd azt, ami számukra ideális lenne, illetve a vágyott partnerük arcát. Utóbbiból kettőt is kellett nekik csinálniuk: egy olyan arcot, amit egyéjszakás kalandra tudnak elképzelni, és egy másikat, amit hosszútávú kapcsolatra. A kísérlet eredménye, hogy a nők túlbecsülték a feminin vonások vonzerejét, a férfi részvevők pedig meg voltak arról győződve, hogy a nőknek rendkívül fontos a férfias, markáns állkapocs.

Dr. Makai Gábor szerint a közösségi média egy húspiac, ahol a legjobb arcunkat próbáljuk megmutatni. Szerinte a social media egyik legnagyobb veszélye, hogy nem a valóságot, hanem egy idealizált, megszerkesztett világot látunk, ami könnyen torzíthatja az emberek önértékelését és a testképét. „A közösségi média használatakor gyakran egy idealizált, filterezett képet mutatunk magunkról, és ezzel könnyen elhitetjük a világgal, hogy ez a valóság. Az emberek ehhez a torzított képhez hasonlítják magukat, ami megingathatja az énképüket és az önértékelésüket."