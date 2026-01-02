Megható posztot tett közzé Emma Heming Willis: a 18. évfordulójukat ünneplik Bruce Willisszel

Szem nem marad szárazon. Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis elárulta, hogy 2007 december végén kezdtek el randevúzgatni a későbbi férjével, majd december 31-én csattant el köztük a legelső csók. A randikból szerelem lett, a szerelemből pedig két gyermek, és egy 16 éve tartó házasság.

Bruce Willis és Emma Heming Willis 18 éve alkotnak egy párt

Forrás: Getty Images

Bruce Willis felesége örökre hálás lesz azért a csókért

Emma Heming Willis az Instagram-oldalán osztott meg egy fiatalkori fotót magukról, amelyen láthatjuk, ahogy a fiatal világsztár puszit nyom a későbbi felesége homlokára. Az Unilad tájékoztatása szerint a sztárpár 2007 decemberében kezdett el randevúzni, majd két évvel később 2009 márciusában örök hűséget fogadtak egymásnak. A szerelmükből később két gyermek született, a 13 éves Mabel Ray és a 11 éves Evelyn. Emma megható bejegyzésben emlékezett meg az évfordulójukról:

„18 évvel ezelőtt lett egy barátom. Egyetlen csókjával a feje tetejére állította a világomat és megállította az időt. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy ismerhetem ezt a fajta szeretetet, amit tőle kaptam"

- olvasható a kétgyermekes édesanya posztjában.

