Megható posztot tett közzé Emma Heming Willis: a 18. évfordulójukat ünneplik Bruce Willisszel

2026.01.02.
Emma Heming Willis nem mindennapi bejegyzést tett közzé. Bruce Willis felesége a posztjában elárulta, hogy napra pontosan 18 évvel ezelőtt csókolta meg őt először a későbbi férje.

Szem nem marad szárazon. Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis elárulta, hogy 2007 december végén kezdtek el randevúzgatni a későbbi férjével, majd december 31-én csattant el köztük a legelső csók. A randikból szerelem lett, a szerelemből pedig két gyermek, és egy 16 éve tartó házasság.

Bruce Willis felesége örökre hálás lesz azért a csókért

Emma Heming Willis az Instagram-oldalán osztott meg egy fiatalkori fotót magukról, amelyen láthatjuk, ahogy a fiatal világsztár puszit nyom a későbbi felesége homlokára. Az Unilad tájékoztatása szerint a sztárpár 2007 decemberében kezdett el randevúzni, majd két évvel később 2009 márciusában örök hűséget fogadtak egymásnak. A szerelmükből később két gyermek született, a 13 éves Mabel Ray és a 11 éves Evelyn. Emma megható bejegyzésben emlékezett meg az évfordulójukról: 

„18 évvel ezelőtt lett egy barátom. Egyetlen csókjával a feje tetejére állította a világomat és megállította az időt. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy ismerhetem ezt a fajta szeretetet, amit tőle kaptam"

 - olvasható a kétgyermekes édesanya posztjában.

Emma Heming Willis évfordulós posztját itt tudjátok megtekinteni:

"Karácsony Bruce nélkül, aki idén nem tér haza" – Emma Heming megrázó vallomása a haldokló színész állapotáról

Emma Heming arról beszélt, hogyan változtatta meg a család karácsonyi terveit férje progresszív betegsége. Bruce Willis demenciája előrehaladott, így nem lehet a szeretteivel együtt az ünnepek alatt sem.

Bruce Willis felesége könnyek között vallott – Emma összeomlott

Emma Heming Willis összetörten beszélt arról, milyen kegyetlen támadások érték azután, hogy férjét, a demenciával küzdő Bruce Willist külön otthonba költöztették. A döntést élete egyik legnehezebbjeként írta le.

Emma Heming vallott, ez a teljes igazság: ilyen ember volt a betegsége előtt Bruce Willis

Emma Heming Willis új, megrendítő részleteket árult el arról, hogyan tekintett férje saját múltjára. Elmondása szerint Bruce Willis, bár hatalmas sikerei voltak, szerény maradt, soha nem tulajdonított nagy jelentőséget a rivaldafénynek.

 

