Hajdu Viktória
2026.02.16.
Fekete és arany. Múlt és jelen. Egy kifutó, ahol az idő nem lineárisan haladt – hanem elegánsan körbefordult. Íme Katti Zoób új kollekciója!

A BCEFW közönsége visszafojtott lélegzettel figyelte, ahogy a 32 éves magyar márka új fejezetet nyitott. És ez a fejezet valahogy megszólított minket. 

BCEFW 2026: Katti Zoób 32 év után is újradefiniálja a luxust az AW2627 kollekcióval

  • A Budapest Central European Fashion Week egyik csúcspontja volt Katti Zoób AW2627 kollekciója.
  • A 32 éves Katti Zoób Couture House archív darabjai kortárs újraértelmezést kaptak.
  • Az „Ellentékek Harmóniája” filozófia mentén múlt és jelen találkozott a kifutón

A BCEFW idei szezonja azonban különösen emlékezetes marad: a kifutón ugyanis a 32 éves Katti Zoób márka mutatta be AW2627 kollekcióját, amely egyszerre volt egy nosztalgikus időutazás és friss, mai állásfoglalás.

A magyar divatbemutató már a kezdés előtt izgalommal töltötte meg a termet. A fények tompultak, a zene finoman pulzált, majd megjelentek az első modellek, akik méltóságteljes lassúsággal vezették be a közönséget az „Ellentékek Harmóniája” világába. 

Ez a filozófia nem új a ház életében, évtizedek óta a márka DNS-ének része, most azonban különösen hangsúlyossá vált.

A kollekció alapját az archívum ikonikus darabjai adták. Ünnepelt minták, grandiózus sziluettek, drámai szabásvonalak és pazar textíliák keltek új életre – de nem puszta másolatként. A kreatív vezetőség gondosan válogatta össze az elmúlt három évtized legmeghatározóbb elemeit, majd kortárs csavarral ruházta fel őket. Az eredmény? Egy egységes vízió, amely egyszerre tisztelgés és újrakezdés.

A haute couture hagyományos kézművessége minden részletben tetten érhető volt. A kézzel hímzett felületek, a finoman strukturált vállmegoldások és a gazdagon rétegzett anyaghasználat mind azt üzenték: ez nem egy „gyors divat”, hanem időtálló művészet. Ugyanakkor a szabásvonalak könnyedsége, a modern arányok és a merész kontrasztok – például a lágy esésű selyem és a strukturált gyapjú találkozása – egyértelműen a jelenhez szóltak.

Az ellentétek játéka végigkísérte a bemutatót

Fekete és elefántcsont. Strukturált és lebegő. Visszafogott minimalizmus és teátrális elegancia. Mégis minden összeállt. Nem harsányan, nem erőltetetten – inkább úgy, mint amikor két erős személyiség végre megtanul együtt létezni. És mikor a tervező egy kislánnyal jelent meg a bemutató végén − ekkor ért teljesen körbe a történet. 

Katti Zoób kollekciója a BCEFW-n.
