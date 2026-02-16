Gyász: elhunyt az Oscar-díjas Robert Duvall

Gyászba borult a világ. 95 éves korában elhunyt Robert Duvall a Keresztapa, a Bíró és az Apokalipszis most sztárja . Az Oscar-díjas színészlegenda az otthonában, békés körülmények között vesztette életét. A felesége vele volt az utolsó pillanatokban.

Meghalt Robert Duvall a Keresztapa sztárja

Forrás: Getty Images North America

Elhunyt Robert Duvall A világhírű színész február 15-én vesztette életét

Halálának okát nem árulta el családja

Az Oscar-díjas színész a virginiai otthonában békés körülmények között hunyt el, családja körében

Robert Duvall felesége szívszorító sorokkal búcsúzott el szeretett férjétől

Robert Duvall halálának hírét felesége, Luciana közleményben jelentette be:

„Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, a legjobb barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől. Bob békésen hajtotta álomra a fejét az otthonában, miközben óvó szeretet vette körül. A világ számára ő egy Oscar-díjas színész, rendező és mesélő volt. Számomra azonban ő a mindenséget jelentette. A szakmája iránti szenvedélyét, csak a finom ételek és az udvariasság iránti szeretete múlta felül. Múlhatatlan alakításaival maradandót és felejthetetlen tanulságokat hagyott mindannyiunkra" - zárta sorait a gyászoló özvegy.

