búcsú

Gyász: elhunyt az Oscar-díjas Robert Duvall

Komáromi Bence
2026.02.16.
A legendás színész 95 éves volt. Robert Duvall halálának hírét felesége, Luciana közleményben erősítette meg.

Gyászba borult a világ. 95 éves korában elhunyt Robert Duvall a Keresztapa, a Bíró és az Apokalipszis most sztárja . Az Oscar-díjas színészlegenda az otthonában, békés körülmények között vesztette életét. A felesége vele volt az utolsó pillanatokban.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 02: Actor Robert Duvall poses for a portrait during the 87th Academy Awards Nominee Luncheon at The Beverly Hilton Hotel on February 2, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Vespa/Getty Images)
Meghalt Robert Duvall a Keresztapa sztárja
Forrás: Getty Images North America

Elhunyt Robert Duvall 

  • A világhírű színész február 15-én vesztette életét
  • Halálának okát nem árulta el családja
  • Az Oscar-díjas színész a virginiai otthonában békés körülmények között hunyt el, családja körében

Robert Duvall felesége szívszorító sorokkal búcsúzott el szeretett férjétől

Robert Duvall halálának hírét felesége, Luciana közleményben jelentette be:

„Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, a legjobb barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől. Bob békésen hajtotta álomra a fejét az otthonában, miközben óvó szeretet vette körül. A világ számára ő egy Oscar-díjas színész, rendező és mesélő volt. Számomra azonban ő a mindenséget jelentette. A szakmája iránti szenvedélyét, csak a finom ételek és az udvariasság iránti szeretete múlta felül. Múlhatatlan alakításaival maradandót és felejthetetlen tanulságokat hagyott mindannyiunkra" - zárta sorait a gyászoló özvegy.

Robert Duvall számtalan megismételhetetlen alakítása közül itt tudtok nosztalgiázni:

