Megvan az érzés, amikor reggelente állsz a tükör előtt, és próbálsz valami tűrhetőt kihozni a hajadból, hogy ez a nap ne legyen „bad hair day"? Felesleges a törekvésed: a kifutókon ugyanis a természetesség hódított – legalábbis a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW).

A Budapest Central European Fashion Week kollekcióinak ruháit természetes frizurák koronázták meg.

Forrás: MW

Budapest Central European Fashion Week – Ruhák és tervezők

Természetesen az immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő BCEFW-n a legnagyobb hangsúlyt a 2026/2027 őszi-téli kollekciók és azok tervezői kapták. Láthattuk a Gábor Zsazsa ihletésű, tűzpirosban lángoló Richard Demeter kollekciót, szemtanúi lehettünk annak, hogy Kerényi Virág hogyan reformálta meg a maximalista divatot, sőt a NUBU természetközeli kollekcióját is megünnepelhettük.

De mi van, ha egy pillanatra levesszük a szemünket a ruhákról, és azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hajtrendek egészítették ki és tették zseniálissá a mesteri textileket?

BCEFW – Mi a helyzet a hajakkal?

Az egész őszi-téli szezon alatt azzal küzdesz, hogy hogyan lehet sapkabarát frizurákat magadra varázsolni? Ezeket a törekvéseket akár el is engedheted! A BCEFW kifutóján ugyanis a természetes, szálló haj uralta, mely valljuk be, sok esetben valóban egy szénakazalra hasonlított.

Tehát nem kellenek ide dússá varázsoló, önbizalom-boostoló hajtrendek! Engedd, hogy a természetes hajad győzedelmeskedjen!

Természetes haj

A catwalk show-kon a hajtrendek három fajtájával találkozhattunk. Az egyik a teljes természetesség: ezen esetekben a modellek haja szinte teljesen formázatlan volt, középen elválasztva, se nem hullámosan, se nem teljesen egyenesen. Ami viszont a legfontosabb volt, hogy a formázatlanság miatt a hajak olyan szálló szénakazlak voltak, mint bármelyik hétköznapi nőnek, aki reggel megfésülte a haját, és csak úgy elindult munkába.

A természetes hajviselet uralkodott a kifutón.

Forrás: MW

Vizes hatású szénakazal-frizura

A hajak második típusa ugyanezt a vonalat képviselte, csak egy kis extra csavarral: a fejtetőnél és frufrunál ugyanis fokozták a borzolt hatást. Ehhez pedig csak egy kis hajzselére volt szükségük.