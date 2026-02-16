Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Baranyi Hanna
2026.02.16.
A modellek egyfajta tiszta vászonként funkcionálnak a divatbemutatókon azért, hogy a bemutatott ruhák teljes valójukban tudjanak tündökölni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ezek a vásznak emberek, az outfiteket pedig smink és frizura is kiegészíti. De vajon a tervezők miért pont ezeket a hajtrendeket választották a szettek keretbe helyezéséhez a Budapest Central European Fashion Weeken?

Megvan az érzés, amikor reggelente állsz a tükör előtt, és próbálsz valami tűrhetőt kihozni a hajadból, hogy ez a nap ne legyen „bad hair day"? Felesleges a törekvésed: a kifutókon ugyanis a természetesség hódított – legalábbis a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW).

természetes haj a Budapest Central European Fashion Week kifutóján
A Budapest Central European Fashion Week kollekcióinak ruháit természetes frizurák koronázták meg.
Budapest Central European Fashion Week – Ruhák és tervezők

Természetesen az immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő BCEFW-n a legnagyobb hangsúlyt a 2026/2027 őszi-téli kollekciók és azok tervezői kapták. Láthattuk a Gábor Zsazsa ihletésű, tűzpirosban lángoló Richard Demeter kollekciót, szemtanúi lehettünk annak, hogy Kerényi Virág hogyan reformálta meg a maximalista divatot, sőt a NUBU természetközeli kollekcióját is megünnepelhettük.

De mi van, ha egy pillanatra levesszük a szemünket a ruhákról, és azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hajtrendek egészítették ki és tették zseniálissá a mesteri textileket?

BCEFW – Mi a helyzet a hajakkal?

Az egész őszi-téli szezon alatt azzal küzdesz, hogy hogyan lehet sapkabarát frizurákat magadra varázsolni? Ezeket a törekvéseket akár el is engedheted! A BCEFW kifutóján ugyanis a természetes, szálló haj uralta, mely valljuk be, sok esetben valóban egy szénakazalra hasonlított.

Tehát nem kellenek ide dússá varázsoló, önbizalom-boostoló hajtrendek! Engedd, hogy a természetes hajad győzedelmeskedjen!

Természetes haj 

A catwalk show-kon a hajtrendek három fajtájával találkozhattunk. Az egyik a teljes természetesség: ezen esetekben a modellek haja szinte teljesen formázatlan volt, középen elválasztva, se nem hullámosan, se nem teljesen egyenesen. Ami viszont a legfontosabb volt, hogy a formázatlanság miatt a hajak olyan szálló szénakazlak voltak, mint bármelyik hétköznapi nőnek, aki reggel megfésülte a haját, és csak úgy elindult munkába.

középen elválasztott, formázatlan haj
A természetes hajviselet uralkodott a kifutón.
Vizes hatású szénakazal-frizura

A hajak második típusa ugyanezt a vonalat képviselte, csak egy kis extra csavarral: a fejtetőnél és frufrunál ugyanis fokozták a borzolt hatást. Ehhez pedig csak egy kis hajzselére volt szükségük. 

A fej tetején lévő hajtincseket zselével igazgatták el, hogy egy vizes, hajból készült sapka hatását érjék el. A haj alja viszont ugyanúgy szálldosott.

vizes hatású szénakazal-frizura
A vizes hatású szénakazal-frizura leginkább a NUBU divatbemutatóján volt látható.
Hanyag konty kilógó szálakkal

A frizurák harmadik csoportjába pedig azok a hajviseletek tartoztak, melyek bár ugyanígy a letisztult egyszerűséget képviselték (vagyis szinte semmilyen anyag vagy tupír nem volt a hajakban), a hajvégeket mégis egy lezser elegáns kontyba kötötték. 

A kontyból innen-onnan kilógó, rakoncátlan szálak pedig azt erősítették meg a nézőben, hogy ez a típus is a laza és természetes nőiességet képviseli, mely nem veti meg az eleganciát sem.

hanyag konty kilógó szálakkal
A hanyag konty a nőiességet hangsúlyozza.
Frizurák a BCEFW-n

A tökéletességre való törekvésnek még csak a látszatát sem akarták kelteni a tervezők a BCEFW-n. Ezt pedig nemcsak a ruhákban, hanem a hajakban is megjelenítették. Hiszen nőként egyszerre lehetünk hanyagok, kifinomultak, egyediek, bohókásak és gyönyörűek – a természetes, lapos és szálas hajtól pedig aligha leszünk kevésbé nőiesek. Sőt, a mostani divatbemutatók megmutatták, hogy ez az, ami igazán keretbe tudja foglalni az egyéniségünket hangsúlyozó ruháinkat.

