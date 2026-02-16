Lehet, ideje selejtezni a kapcsolatokat? Próbáld ki a barátság-auditot

Vajon tényleg szükséged van arra a rengeteg ismerősre, akik a hírfolyamodban foglalják a helyet? Egy brit antropológus, Robin Dunbar kutatásai szerint az agy kapcsolatkezelő kapacitása véges, szóval könnyen előfordulhat, hogy pont azokra nem marad energiád, akikkel minőségi kapcsolatot tudnál kialakítani és érdemes megvizsgálni a kapcsolatainkat. Erre való a barátság-audit.
Mi is az a barátság-audit?
- Az agyméreted meghatározza, hogy hány stabil kapcsolatot tudsz egyszerre ápolni.
- Körülbelül 150 fő az a lélektani határ, akit még tényleg számon tudsz tartani.
- A legszűkebb körödbe jellemzően maximum 5 igazán közeli barát fér bele.
- A digitális világban is ugyanazok a biológiai korlátok érvényesek, mint a fizikaiban.
- A szelektálással helyet teremtesz a minőségi kapcsolatoknak.
Gondolkodtál már azon, miért érzed magad kimerültnek, amikor megpróbálsz minden ismerősöd életével naprakész lenni? Nos, a válasz a biológiában rejlik. Az Oxfordi Egyetem antropológusa és evolúciós pszichológusa, Robin Dunbar már a kilencvenes években rámutatott, hogy a neocortexünk – az agyunk azon része, amely a társas kapcsolatokért felel – egész egyszerűen nem tud 100-200 embernél többet kezelni. A barátság-audit célja, hogy felszabadítsa azt a kognitív energiát, amit aztán az igazán mély és támogató kapcsolódásokra tudsz majd fordítani.
A bűvös 150-es szám
Úgy tűnik, a modern technológia sem tudta felülírni az evolúciót, ugyanis egy 2011-es kutatás (PLOS One) kimutatta, hogy hiába van sok ismerősünk, akiket követünk az interneten, egyszerűen nem tudunk 100-200 embernél többel kapcsolatot tartani. Régen egy törzs nagyjából 150 fős (ez a Dunbar-szám) volt és a mai napig erre a mentális programra vagyunk beállítva, ezért sokan azért szenvednek a magánytól, mert a mai, modern világ rákényszerít őket, hogy folyamatosan, több ezer emberrel legyünk kapcsolatban. A tanulmány szerint a modern élettel járó stressz nagy része is abból származik, hogy folyamatosan küzdünk ezzel a mentális teherrel.
Mire való a barátság-audit?
A barátokra is igaz, hogy a minőség jobb, mint a mennyiség. A barátság-audit során tudatosíthatod magadban, hogy kire érdemes időt szánni és kinek a véleménye számít igazán. Egy 2021-es kutatás is megerősítette, hogy ezek a kapcsolati körök természetes módon is kialakulnak, de ha nem figyelsz, a véletlen vagy a közösségi média algoritmusa döntheti el helyetted, ki maradjon melletted. Érdemes tehát tudatosan átgondolnod, hogy ki az, aki igazán hozzá tud tenni a életedhez és visszavenned az irányítást!
Jelek, hogy ideje lehet auditálni a barátságaidat
A barátságok változnak az évek múlásával. Ha az alábbiakat tapasztalod, valószínűleg rossz helyre fekteted az energiáidat:
- Állandó versengés: ha úgy érzed, a másik mindig túl akar szárnyalni, ahelyett hogy veled örülne.
- Egysíkú kommunikáció: ha kizárólag te vagy az, aki hallgat, támogat és érdeklődik.
- Negatív energia: ha a beszélgetéseitek után kimerültnek és lehangoltnak érzed magad.
- Folyamatos kritika: ha rendszeresen több bírálatot kapsz, mint bátorítást.
- Egyoldalú elérhetőség: ha te mindig ugrasz, de ő köddé válik, amikor neked lenne rá szükséged.
Hogyan kezdj hozzá a barátság-audithoz?
A minőség ebben az esetben is sokkal többet ér a mennyiségnél. Dunbar modellje szerint a kapcsolataid hagymaszerű rétegekből épülnek fel. Ha túl sok energiát pazarolsz a legkülső gyűrűre, kevesebb jut a legbelsőre, vagyis azokra az emberekre, akik tényleg fontosak. Ha elhelyezed a Dunbar-körökben a jelenlegi kapcsolataidat, akkor könnyen rájöhetsz, hogy ki az, akivel igazán mély barátságokat lenne érdemes kialakítanod. Ha időről időre felülvizsgálod a kapcsolataid az alábbiak alapján, egy sokkal boldogabb és minőségibb életre számíthatsz.
A rendszer az alábbi körökből épül fel:
- Intim kapcsolatok: a legbelsőbb kör, amibe az az maximum 5 ember kerül, akikre bármikor számíthatsz és akikre családtagként tekinthetsz. Ők azok, akiket akár hajnali kettőkor is felhívhatsz a problémáiddal. Pl: szülők, testvérek, nagyon közeli barátok, élettárs stb.
- A tartóoszlopok: ide kerül az a max 15 fő, akik rendszeres szereplői az életednek és ténylegesen hozzátesznek.
- A közeli ismerősök: azt a maximum 50 haverod tedd ide, akikkel annyira nem tartasz szoros kapcsolatot, de megbízol bennük és végül is jó velük lógni.
- A külső kör: a legkülső gyűrűbe pedig azokat tedd, akikkel jó együtt lenni és kölcsönös előnnyel jár a kapcsolatotok, de nem tudtok mélyebben kapcsolódni. Ők a kollégák, ügyfelek, távoli ismerősök.
Hogy el tudd benne helyezni a kapcsolataidat, az alábbi kérdéseket érdemes feltenned magadnak:
- A közös időtöltés után feltöltődve vagy inkább leszívva érzed magad?
- Fel mernéd hívni az illetőt az éjszaka közepén, ha bajban lennél?
- Volt mélyebb beszélgetésetek az elmúlt félévben?
- Önmagad lehetsz mellette, vagy szerepet kell játszanod a kedvéért?
- Ha törölnéd magad a közösségi médiából, ő vajon megkeresne más úton is?
- Csak te keresed őt, vagy ő is tesz erőfeszítést a kapcsolatért?
- Ki az, akivel szorosabb kapcsolatot szeretnél?
Ne félj a változástól! Néha az eltávolodás a legnagyobb ajándék, amit önmagadnak adhatsz. Ahogy a mondás tartja: nem az számít, hány barátod van, hanem az, hogy kik vannak ott, amikor tényleg szükséged van rájuk.
