Lehet, ideje selejtezni a kapcsolatokat? Próbáld ki a barátság-auditot

Vajon tényleg szükséged van arra a rengeteg ismerősre, akik a hírfolyamodban foglalják a helyet? Egy brit antropológus, Robin Dunbar kutatásai szerint az agy kapcsolatkezelő kapacitása véges, szóval könnyen előfordulhat, hogy pont azokra nem marad energiád, akikkel minőségi kapcsolatot tudnál kialakítani és érdemes megvizsgálni a kapcsolatainkat. Erre való a barátság-audit.

Időről időre érdemes felül vizsgálnod a kapcsolataidat. A barátság-audit egy remek eszköz erre.

Mi is az a barátság-audit? Az agyméreted meghatározza, hogy hány stabil kapcsolatot tudsz egyszerre ápolni.

Körülbelül 150 fő az a lélektani határ, akit még tényleg számon tudsz tartani.

A legszűkebb körödbe jellemzően maximum 5 igazán közeli barát fér bele.

A digitális világban is ugyanazok a biológiai korlátok érvényesek, mint a fizikaiban.

A szelektálással helyet teremtesz a minőségi kapcsolatoknak.

Gondolkodtál már azon, miért érzed magad kimerültnek, amikor megpróbálsz minden ismerősöd életével naprakész lenni? Nos, a válasz a biológiában rejlik. Az Oxfordi Egyetem antropológusa és evolúciós pszichológusa, Robin Dunbar már a kilencvenes években rámutatott, hogy a neocortexünk – az agyunk azon része, amely a társas kapcsolatokért felel – egész egyszerűen nem tud 100-200 embernél többet kezelni. A barátság-audit célja, hogy felszabadítsa azt a kognitív energiát, amit aztán az igazán mély és támogató kapcsolódásokra tudsz majd fordítani.

A bűvös 150-es szám

Úgy tűnik, a modern technológia sem tudta felülírni az evolúciót, ugyanis egy 2011-es kutatás (PLOS One) kimutatta, hogy hiába van sok ismerősünk, akiket követünk az interneten, egyszerűen nem tudunk 100-200 embernél többel kapcsolatot tartani. Régen egy törzs nagyjából 150 fős (ez a Dunbar-szám) volt és a mai napig erre a mentális programra vagyunk beállítva, ezért sokan azért szenvednek a magánytól, mert a mai, modern világ rákényszerít őket, hogy folyamatosan, több ezer emberrel legyünk kapcsolatban. A tanulmány szerint a modern élettel járó stressz nagy része is abból származik, hogy folyamatosan küzdünk ezzel a mentális teherrel.

Mire való a barátság-audit?

A barátokra is igaz, hogy a minőség jobb, mint a mennyiség. A barátság-audit során tudatosíthatod magadban, hogy kire érdemes időt szánni és kinek a véleménye számít igazán. Egy 2021-es kutatás is megerősítette, hogy ezek a kapcsolati körök természetes módon is kialakulnak, de ha nem figyelsz, a véletlen vagy a közösségi média algoritmusa döntheti el helyetted, ki maradjon melletted. Érdemes tehát tudatosan átgondolnod, hogy ki az, aki igazán hozzá tud tenni a életedhez és visszavenned az irányítást!