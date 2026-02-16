A férfiak közel 70%-a gyengéd metroszexuális: végleg eltűnnek a kócos macsók?

A pasid esténként hidratálós arckrémet használ és szakállolajat? Figyel rá, hogy a cipője mindig tiszta legyen? Kéthetente fodrászhoz vagy barberhez jár? Gratulálunk, egy metroszexuális pasival hozott össze az élet. Ám, ami 25 évvel ezelőtt még furcsa volt, az egy friss felmérés szerint ma már teljesen átlagos.

Azokat, akik nagyon igényesen odafigyeltek a külsejükre, metroszexuális férfiaknak hívtuk. Ma már a pasik többsége így él.

Forrás: 123.rf.com

A metroszexuális férfiaké a jövő

A 2000-es évek elején még furcsán néztünk azokra a férfiakra, akik napi öt percnél több időt töltöttek a kinézetükkel. Akkoriban a metroszexuális kifejezést használtuk rájuk, ami furcsa, ugyanakkor trendi jelző volt. Ma persze lesütött szemmel gondolunk bele, hogy pár éve még külön kasztba helyeztük azokat a pasikat, akik törődtek a bőrükkel, formázták a szemöldöküket és hajbalzsamot használtak.

A metroszexuális már szinte elkopott szóhasználat, hiszen a mögötte meghúzódó jelenség teljesen beépült a mindennapi férfiidentitásba. Többé már nem kérdés, szokatlan-e, ha egy férfi többféle kozmetikumot használ a fürdőszobában.

Egyre több az önmagára igényes pasi

A Talker Research és a Just For Men közös felmérésében a 2000 megkérdezett, 25 éven felüli férfi 68 százaléka válaszolta azt, hogy ma jobban törődik a megjelenésével, mint öt évvel ezelőtt. Ráadásul 70 százalékuk tervez valamilyen külső segítséget igénybe venni az öregedés jeleinek lassítására.

Az átlagos napi férfirutin manapság akár több lépésből is állhat, beleértve a testápolást, arcszőrzetformázást és a fejbőr- vagy hajápolást. Ez ugyan még mindig elmarad a legtöbb nő esti- és nappali rutinjától, világosan mutatja, mennyire komplex lett a férfiak önápolása.

Az igényes férfi nem riad vissza a hajpakolástól és az arcmaszktól sem.

Forrás: Shutterstock

Érdekes társadalmi ellentmondás, hogy miközben egyre több nő tér vissza a természetesebb megjelenéshez – no make up, lazább szőrtelenítés – addig a férfiak bővítik a szépségápolási palettájukat.

Miért lett a metroszexuális férfi a standard?

A változás mögött számos tényező állhat. A közösségi média hatása, a társadalmi elvárások átalakulása és a karrier- vagy párkapcsolati önbizalom növelése mind szerepet játszanak abban, hogy a férfiak egyre több időt és pénzt fordítanak a külsejükre. Egyesek szerint ez a változás részben visszavezethető arra is, hogy ma már kevésbé számít tabunak a látható és tapintható férfi igényesség. Ugyanakkor sokan még mindig nem szeretnek nyíltan beszélni erről. Fontos leszögezni, hogy a metroszexualitás nem csak a külsőben nyilvánul meg, de mi most csak ezzel vontunk párhuzamot.