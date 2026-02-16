Halle Berry negyedszer is oltárhoz áll: minden, amit a közelgő esküvőről tudni lehet - Videó

Újra megpróbálja! Halle Berry három válással a háta mögött is hisz a házasság intézményében. Mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy a kedvese, Van Hunt titokban eljegyezte a gyönyörű színésznőt. Sajtóhírek szerint a sztárpár esküvőjére még az idén sor kerülhet. Mutatjuk mit lehet tudni a közelgő esküvőről és Halle Berry vőlegényéről.

Eljegyezték Halle Berryt. Vőlegényével, Van Hunttal 6 éve alkotnak egy párt

Forrás: WireImage

Halle Berry a negyedik esküvőjére készül

Hihetetlen belegondolni, de az 59 éves filmsztár már háromszor állt oltár elé az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos módon ezek a házasságok sosem tartottak tovább 4 évnél, viszont úgy tűnik, hogy Berry végre révbe érhet! A jelenlegi vőlegényével ugyanis már 6 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatuk nélkülöz minden sztáralűrt.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen út vezetett az eljegyzésig és mit lehet tudni a várva-várt esküvőről, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Negyedjére is megházasodik Halle Berry Örömteli hírek érkeztek Halle Berryről: úgy tűnik, hogy a meseszép színésznő fejét negyedjére is bekötik. #life #HalleBerry #Hollywood #házasság #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

