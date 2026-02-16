Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Halle Berry negyedszer is oltárhoz áll: minden, amit a közelgő esküvőről tudni lehet - Videó

eljegyzés esküvő Halle Berry
Komáromi Bence
2026.02.16.
A Macskanő boldogan jelentette be néhány nappal ezelőtt, hogy 6 évnyi randevúzás után igent mondott párja, Van Hunt lánykérésére. Halle Berry negyedszer mondhatja ki a boldogító igent.

Újra megpróbálja! Halle Berry három válással a háta mögött is hisz a házasság intézményében. Mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy a kedvese, Van Hunt titokban eljegyezte a gyönyörű színésznőt. Sajtóhírek szerint a sztárpár esküvőjére még az idén sor kerülhet. Mutatjuk mit lehet tudni a közelgő esküvőről és Halle Berry vőlegényéről.

Eljegyezték Halle Berryt. Kedvesével, Van Hunttal 6 éve alkotnak egy párt
Eljegyezték Halle Berryt. Vőlegényével, Van Hunttal 6 éve alkotnak egy párt
Forrás: WireImage

Halle Berry a negyedik esküvőjére készül

Hihetetlen belegondolni, de az 59 éves filmsztár már háromszor állt oltár elé az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos módon ezek a házasságok sosem tartottak tovább 4 évnél, viszont úgy tűnik, hogy Berry végre révbe érhet! A jelenlegi vőlegényével ugyanis már 6 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatuk nélkülöz minden sztáralűrt.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen út vezetett az eljegyzésig és mit lehet tudni a várva-várt esküvőről, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

