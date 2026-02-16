Így rendezd meg a legmenőbb felnőtt pizsamapartit – Mindenki a te bulidról fog beszélni!

Ki mondta, hogy pizsamapartit csak gyerekeknek lehet szervezni? Felnőttként is ugyanúgy lehet ilyet tartani, sőt! Rengeteg előnye van: a barátaidat összehozhatod egy őrült éjszakai bulira, hogy kizökkenjetek a szürke hétköznapokból. Ilyenkor lehet az ágyon ugrálni, takarók, matracok közé bekuckózni és nagyokat beszélgetni. És hidd el, mindenki imádni fogja, ha házibulijátékot szervezel.
Légy újra gyerek, szervezd meg az év legjobb pizsamapartiját
- Az ottalvós buliknak számos előnyük van, például nem kell magassarkút húznod, taxit fizetned.
- A pizsamapartira írj dress code-ot, hogy a fotókon egységesen nézzetek ki.
- Készíts be egy kosárba arcmaszkot, arckrémeket, füldugót.
Házibulijáték felnőtteknek — rengeteg előnnyel jár
Hogy rögtön az előnyöket soroljuk: nem kell taxit fizetni, hogy hazajuss a buli végén, nincs időkorlát, kellemes, puha öltözéket is viselhetsz, nem kell órákig kényelmetlen magassarkúban feszengened. Hajnali kettőkor még bátran felhörpintheted a kedvenc koktélodat vagy megeheted a maradék süteményt. Sokkal meghittebben tudsz beszélgetni a barátaiddal: pont olyan lesz, mint tinikorodban, amikor mindig mindenkit kidumáltatok.
Ha pedig jókat szeretnétek kacagni és játszani vágytok, itt a remek alkalom. Rengeteg olyan társasjáték létezik, aminek minimális az eszközigénye. Az a lényeg, hogy újra szabadnak, nyitottnak érezzétek magatokat a gyakran túlszabályozott felnőttvilágban.
Luxusszállodák már kínálnak pizsamaparti csomagokat
A házibulijáték felnőtteknek annyira népszerű, hogy nagy márkák és szállodák már szerveznek is ilyet. Neves brit hotelek külön pizsamaparti csomagokat kínálnak édességekkel, wellnesscsomagokkal és luxus pizsamakészletekkel. Ha kedvet kaptál ilyen bulit szervezni otthonra, akkor íme a legjobb ötletek. Légy újra gyerek, szervezd meg az év legjobb pizsamabuliját!
1. Legyen dress code!
Határozz meg egy stílust: például mindenki öltözzön selyemköntösbe vagy vegyen fel egy vicces hajráfot, esetleg kockás szett legyen az elvárás. Így legalább a közösen készített fotókon látszik az egységes viselet.
2. Szerezz be felfújható matracokat, párnákat, takarókat!
Jó buli a földön ücsörgés, bármikor elnyújtózhattok és még a hátatok sem fájdul meg. Ezért gondoskodj arról, hogy ne a kanapén vagy a székeken üldögéljetek, de hogy ne legyen túl kényelmetlen, tégy a földre egy csomó párnát, felfújható matracokat, takarókat.
3. Gondoskodj hangulatvilágításról!
Dekoráld ki a karácsonyi fényfüzérrel a nappalid vagy gyújts meg néhány gyertyát, mécsest! Ezzel sokkal meghittebb lesz az otthonod és könnyebben megnyílhattok egymásnak.
4. Készíts be túlélőkészletet!
Ha a barátnőiddel partizol, akkor tegyél ki egy kis kosárba például arcmaszkokat vagy füldugókat, netán néhány alvómaszkot, hogy mindenki tudjon választani.
5. Legyen házibulimenü!
Több fogásos vacsora helyett készíts önkiszolgáló állomásokat. Például tégy egy tálcára szendvicseket, salátákat, egy másik sarokba ropit, pillecukrot, egy harmadikba pedig koktélokat, forró csokit, krémlikőröket.
6. Programra is legyen gondod!
Szerezz be kérdezz-felelek típusú beszélgetős kártyát. Profi szervező leszel, ha bekészítesz egy zenei listát, ami a pörgős slágerektől fokozatosan lassul le a hajnali beszélgetésekig.
Az ottalvós buli felnőtteknek azért tökéletes választás, mert stresszmentes, kényelmes, ráadásul pizsamában, kötöttségek nélkül nevethettek, játszhattok és újra gyereknek érezhetitek magatokat.
