Így rendezd meg a legmenőbb felnőtt pizsamapartit – Mindenki a te bulidról fog beszélni!

Ki mondta, hogy pizsamapartit csak gyerekeknek lehet szervezni? Felnőttként is ugyanúgy lehet ilyet tartani, sőt! Rengeteg előnye van: a barátaidat összehozhatod egy őrült éjszakai bulira, hogy kizökkenjetek a szürke hétköznapokból. Ilyenkor lehet az ágyon ugrálni, takarók, matracok közé bekuckózni és nagyokat beszélgetni. És hidd el, mindenki imádni fogja, ha házibulijátékot szervezel.

A pizsamapartin fesztelenül ugrálhatunk az ágyon, az egyik legjobb házibulijáték

A pizsamapartira írj dress code-ot, hogy a fotókon egységesen nézzetek ki.

Készíts be egy kosárba arcmaszkot, arckrémeket, füldugót.

Házibulijáték felnőtteknek — rengeteg előnnyel jár

Hogy rögtön az előnyöket soroljuk: nem kell taxit fizetni, hogy hazajuss a buli végén, nincs időkorlát, kellemes, puha öltözéket is viselhetsz, nem kell órákig kényelmetlen magassarkúban feszengened. Hajnali kettőkor még bátran felhörpintheted a kedvenc koktélodat vagy megeheted a maradék süteményt. Sokkal meghittebben tudsz beszélgetni a barátaiddal: pont olyan lesz, mint tinikorodban, amikor mindig mindenkit kidumáltatok.

Ha pedig jókat szeretnétek kacagni és játszani vágytok, itt a remek alkalom. Rengeteg olyan társasjáték létezik, aminek minimális az eszközigénye. Az a lényeg, hogy újra szabadnak, nyitottnak érezzétek magatokat a gyakran túlszabályozott felnőttvilágban.

Luxusszállodák már kínálnak pizsamaparti csomagokat

A házibulijáték felnőtteknek annyira népszerű, hogy nagy márkák és szállodák már szerveznek is ilyet. Neves brit hotelek külön pizsamaparti csomagokat kínálnak édességekkel, wellnesscsomagokkal és luxus pizsamakészletekkel. Ha kedvet kaptál ilyen bulit szervezni otthonra, akkor íme a legjobb ötletek. Légy újra gyerek, szervezd meg az év legjobb pizsamabuliját!

1. Legyen dress code!

Határozz meg egy stílust: például mindenki öltözzön selyemköntösbe vagy vegyen fel egy vicces hajráfot, esetleg kockás szett legyen az elvárás. Így legalább a közösen készített fotókon látszik az egységes viselet.