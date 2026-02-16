Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
kínai újév

Miért éppen Tűz és miért éppen Ló? Így jönnek ki a kínai asztrológiában a különböző kombinációk

kínai újév asztrológia kombináció
Life.hu
2026.02.16.
Február 16-ig még a Fa Kígyó évét írjuk a kínai asztrológiában, 17-én azonban elkezdődik a Tűz Ló éve. Na de mit is jelentenek ezek a kombinációk, mi dönti el, hogy melyik állat és melyik elem kerül párba? Sásdi Bernadett, kínai asztrológus elárulta mit jelent a Tűz Ló éve 2026-ban.

A kínai asztrológiában kevésbé jártas embereket elsőre meglepheti, a nyugati asztrológiához képest mennyire másként kell értelmezni a kínai asztrológiát, amelyben a Ló zodiákus egy egész évre meghatározó energiával hat a mindennapokra. Az állatszimbólum mellé kapcsolódik egy, az öt őselem közül és az sem mindegy, hogy Jin vagy Jang évet írunk. Ezek alapján egy laikus tökéletesen összezavarodik, ha azt mondjuk, hogy elkezdődik a Jang Tűz Ló éve 2026. február 17-én. Sásdi Bernadett, kínai asztrológus most azonban tiszta vizet önt a pohárba és elmondja, hogy mitől is függ melyik állat kerül sorra, melyik elemmel egy évben.

A Tűz ló éve 2026-ban
Ezt jelenti a Tűz Ló éve 2026-ban. Forrás: Shutterstock

Ezért lett a jang Tűz Ló éve 2026

  • Kínában 2026-ban a február 17-i időpontot tekintik az újév időpontjának, ami a kínai Holdújév kezdete.
  • A kínai asztrológia szerint az ember élete és sorsa a már a születésekor elrendeltetett. A születési horoszkópunk elemzésével jobban megismerhetjük önmagunkat és a ránk ható körülményeket is. 
  • 2026 a Jang Tűz Ló éve lesz és egészen 2027. február 6-ig tart majd.

A kínai asztrológia a természetben megtalálható öt őselemmel dolgozik, – a víz, a fa, a tűz, a föld és fém – illetve 12 állatövi jeggyel, mint például a 2026-os év Ló jegye is. 

Minden egyes év egy kombinációt alkot a mennyei törzsekben (pl. jang tűz) és földi ágakban (pl. Ló) lévő elemekkel, amelyek így egy rögzített sorrendű kombinációt alkotnak, amely 60 különböző elempárt adnak ki.

– fejti ki Sásdi Bernadett, kínai asztrológus, hogy hogyan is jönnek ki az évek kombinációi.

„Hatvan évente újraindul ez a ciklus. Most a Jang Tűz Ló évét kezdjük, ami legutoljára 1966-ban volt. Ez a ciklus írja le az idő energetikai minőségét években, hónapokban, napokban és órákban, és a kínai sorsértelmezésének alapját képezi" – teszi hozzá a szakember, aki azt is hangsúlyozza, hogy valójában a kínai asztrológia állatjegyei az öt őselemből (víz, fa, tűz, föld és fém) állnak, az állat neve inkább egy összefoglaló és szimbolikus név. 

Ezt hozza a Jang Tűz Ló éve 2026-ban

A Ló kettős jegy a kínai asztrológiában, egyidejűleg tartalmazza a Jin és Jang tüzet is. Ebből látható, hogy a 2026-os év rendkívül erős tűz energiákkal érkezik. Kulcsszavai a szenvedély, a lelkesedés, az intenzív cselekvés, a gyors reakciók. A tűz elem adja a világnak az örömöt, az élni akarást, a szeretetet és a szerelmet. A Nap éltető tüze nélkül nem létezne az emberiség. 

„A kínai asztrológia szerint a tűz elem minden más elemre hat, így ilyen időszakban vagyunk képesek mindent és mindenkit megváltoztatni. A Ló jegy pedig érzékeny, intuitív, nagyon gyorsan reagál, olykor eléggé kiszámíthatatlan és rendkívül szabadságvágyó. Jellemző rá a gyorsaság, a kalandvágy és a kifogyhatatlan hajtóerő" – jellemzi az állati jegyet Sásdi Bernadett. Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy nagyon intenzív évünk lesz a kínai horoszkóp szerint, így nem árt felkészülni a Tűz Ló éve 2026-ra tartogatott meglepetésire.

Olvasd el további cikkeinket is a Tűz Ló évéről:

A Tűz Ló évének ereje – ilyen lesz a személyiségük a 2026-ban születetteknek

Egy új év mindig új minőséget hoz, különösen akkor, ha egy különleges csillagjegy uralja. A Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és erős személyiségeket ígér.

2026 a Vörös Tűz Ló éve lesz: ezek a színek hozzák meg a szerencsédet

2026 a fény, az erő és az önbizalom éve lesz. Viselj olyan színt, hogy magadhoz vonzd mindezt a Vörös Tűz Ló évében!

Öltözz a Tűz Ló évéhez és vonzd be a szerencsét és a harmóniát az életedbe! – Termékekkel, árakkal

A kínai holdújév nemcsak asztrológiai, hanem divat szempontjából is meghatározó időszak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu