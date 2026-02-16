Miért éppen Tűz és miért éppen Ló? Így jönnek ki a kínai asztrológiában a különböző kombinációk

A kínai asztrológiában kevésbé jártas embereket elsőre meglepheti, a nyugati asztrológiához képest mennyire másként kell értelmezni a kínai asztrológiát, amelyben a Ló zodiákus egy egész évre meghatározó energiával hat a mindennapokra. Az állatszimbólum mellé kapcsolódik egy, az öt őselem közül és az sem mindegy, hogy Jin vagy Jang évet írunk. Ezek alapján egy laikus tökéletesen összezavarodik, ha azt mondjuk, hogy elkezdődik a Jang Tűz Ló éve 2026. február 17-én. Sásdi Bernadett, kínai asztrológus most azonban tiszta vizet önt a pohárba és elmondja, hogy mitől is függ melyik állat kerül sorra, melyik elemmel egy évben.

Ezt jelenti a Tűz Ló éve 2026-ban. Forrás: Shutterstock

Ezért lett a jang Tűz Ló éve 2026

Kínában 2026-ban a február 17-i időpontot tekintik az újév időpontjának, ami a kínai Holdújév kezdete.

A kínai asztrológia szerint az ember élete és sorsa a már a születésekor elrendeltetett. A születési horoszkópunk elemzésével jobban megismerhetjük önmagunkat és a ránk ható körülményeket is.

2026 a Jang Tűz Ló éve lesz és egészen 2027. február 6-ig tart majd.

A kínai asztrológia a természetben megtalálható öt őselemmel dolgozik, – a víz, a fa, a tűz, a föld és fém – illetve 12 állatövi jeggyel, mint például a 2026-os év Ló jegye is.

Minden egyes év egy kombinációt alkot a mennyei törzsekben (pl. jang tűz) és földi ágakban (pl. Ló) lévő elemekkel, amelyek így egy rögzített sorrendű kombinációt alkotnak, amely 60 különböző elempárt adnak ki.

– fejti ki Sásdi Bernadett, kínai asztrológus, hogy hogyan is jönnek ki az évek kombinációi.

„Hatvan évente újraindul ez a ciklus. Most a Jang Tűz Ló évét kezdjük, ami legutoljára 1966-ban volt. Ez a ciklus írja le az idő energetikai minőségét években, hónapokban, napokban és órákban, és a kínai sorsértelmezésének alapját képezi" – teszi hozzá a szakember, aki azt is hangsúlyozza, hogy valójában a kínai asztrológia állatjegyei az öt őselemből (víz, fa, tűz, föld és fém) állnak, az állat neve inkább egy összefoglaló és szimbolikus név.

Ezt hozza a Jang Tűz Ló éve 2026-ban

A Ló kettős jegy a kínai asztrológiában, egyidejűleg tartalmazza a Jin és Jang tüzet is. Ebből látható, hogy a 2026-os év rendkívül erős tűz energiákkal érkezik. Kulcsszavai a szenvedély, a lelkesedés, az intenzív cselekvés, a gyors reakciók. A tűz elem adja a világnak az örömöt, az élni akarást, a szeretetet és a szerelmet. A Nap éltető tüze nélkül nem létezne az emberiség.

„A kínai asztrológia szerint a tűz elem minden más elemre hat, így ilyen időszakban vagyunk képesek mindent és mindenkit megváltoztatni. A Ló jegy pedig érzékeny, intuitív, nagyon gyorsan reagál, olykor eléggé kiszámíthatatlan és rendkívül szabadságvágyó. Jellemző rá a gyorsaság, a kalandvágy és a kifogyhatatlan hajtóerő" – jellemzi az állati jegyet Sásdi Bernadett. Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy nagyon intenzív évünk lesz a kínai horoszkóp szerint, így nem árt felkészülni a Tűz Ló éve 2026-ra tartogatott meglepetésire.