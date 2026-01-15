Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vanessa Williams egykori szépségkirálynő most nem az egyik szerepe vagy új dala miatt került a reflektorfénybe, hanem mert nyíltan beszélt arról, hogyan próbálta meg visszanyerni önbizalmát és a kontrollt a teste felett a menopauza után.

A 62 éves színésznő a Hello! magazin januári címlapinterjújában elmondta: két éve használja a Mounjarót – egy eredetileg cukorbetegeknek kifejlesztett gyógyszert –, amely szerinte igazi fordulópontot hozott az életében. „Amikor betöltöttem a hatvanat, elhatároztam, hogy hosszú ideig szeretnék még élni – de nem mindegy, milyen formában. A legjobbat akarok kihozni magamból. A kérdés csak az volt: hogyan?” – fogalmazott Vanessa Williams.

Vanessa Williams elárulta, a Mounjarót használta, hogy visszanyerje a kontrollt a teste felett
Vanessa Williams elvesztette az irányítást a teste felett

A Mounjaro (hatóanyaga: tirzepatid) egy olyan GLP-1 receptoragonista, amely az étvágy csökkentésével, a jóllakottság érzésének növelésével, valamint a szénhidrát- és zsíranyagcsere javításával segíti elő a fogyást. Bár hivatalosan 2-es típusú diabétesz kezelésére engedélyezték, egyre több sztár alkalmazza súlycsökkentés céljából. Vanessa Williams elmesélte, hogy az ötvenes évei különösen nehezen teltek. A negyvenes évei végén kezdődött nála a perimenopauza, de mire elérte az 51-et, a hormonális változások annyira felerősödtek, hogy minden megváltozott.

„Ugyanúgy edzettem, ugyanúgy ettem, de a testem már nem úgy működött, mint korábban. Egyszerűen elvesztettem az irányítást” – mondta az egykori Miss America.

A Mounjaro mellett hormonpótló terápiát is alkalmaz, sőt NAD+ injekciókat is kap, amelyről a szakértők úgy tartják, szerepet játszik a sejtek regenerációjában és az öregedés lassításában. A színésznő nem rejti véka alá lelkesedését: „A tudomány elképesztő. Mindig csak azt kérdezem: mi jöhet még? De jöjjön bármi, én készen állok!”

Vanessa Williams nincs egyedül. Az elmúlt időszakban egyre több híresség vállalja fel nyilvánosan, hogy GLP-1 típusú gyógyszereket szed a fogyás érdekében. Meghan Trainor, Tori Spelling és Meghan Trainor is nyíltan beszéltek a Mounjaro vagy hasonló készítmények hatásáról.

