Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Gisele Bündchen egy gyémánt nyaklánccal árulta el legkisebb gyermeke nevét

sztárcsemete Gisele Bündchen név gyerek
Horváth Angéla
2026.01.15.
A 45 éves szupermodell egy apró, mégis beszédes részlettel jelezte a világnak: kisfia neve A betűvel kezdődik. Gisele Bündchen egy Instagram-posztban osztott meg néhány új családi fotót.

A képek egyikén Gisele Bündchen egy nyakláncot visel, melyen gyémántokkal kirakott betűk lógnak: J, B, V és A.

Gisele Bündchen (jobbra) nyakláncán a gyerekei és a férje nevének kezdőbetűi láthatók
Gisele Bündchen (jobbra) nyakláncán a gyerekei és a férje nevének kezdőbetűi láthatók
Forrás: Instagram 

A rajongók szerint a betűk egyértelműen Gisele életének legfontosabb szereplőire utalnak: Joaquim Valentére, aki a jelenlegi férjére (J), Benjaminra (B) és Vivianra (V), akik Tom Bradyvel közös gyerekei, valamint a legkisebb családtagra (A), akinek nevét eddig nem hozták nyilvánosságra.

A titokzatos A már korábban is feltűnt: Katharina Junkert ékszertervező oldalán egy közeli képen is látható a nyaklánc, amelyet a tervező büszkén mutatott meg, hozzátéve, hogy az ékszert Miamiba küldték. A posztban pedig a #giselebundchen hashtag is szerepel.

Gisele Bündchen nyaklánca az ékszertervező oldalán
Gisele Bündchen nyaklánca az ékszertervező oldalán
Forrás: Instagram

Gisele Bündchenre három éve talált rá a szerelem

Gisele Bündchen és Joaquim Valente 2023 júniusában kezdett randizni, majd 2024 októberében jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Bár a modell és a jiu-jitsu oktató kapcsolatáról keveset tudni, a Page Six nemrégiben kiderítette, hogy titokban összeházasodtak. Egy bennfentes szerint Valente már a baba érkezése előtt biztos volt abban, hogy Gisele-t előbb vagy utóbb feleségül veszi.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ő volt a 2000-es évek álompasija, most rá sem lehet ismerni – Friss fotón az Alias sztárja

Az egyik legnagyobb hollywoodi szívtipró volt, de nagyon megváltozott Michael Vartan.

62 évesen csúcsformában van Vanessa Williams: elárulta, mivel fogyott le

Vanessa Williams egykori szépségkirálynő most nem az egyik szerepe vagy új dala miatt került a reflektorfénybe, hanem mert nyíltan beszélt arról, hogyan próbálta meg visszanyerni önbizalmát és a kontrollt a teste felett a menopauza után.

Nick Jonas és Priyanka Chopra kislánya négyéves lett: ilyen nagy már Malti – Fotó

A Turks- és Caicos-szigeteken töltötte az ünnepeket Nick Jonas és Priyanka Chopra, akik négyéves kislányukkal, Maltival utaztak el a családi nyaralásra. Az egzotikus vakációról készült fotókat Nick Jonas osztotta meg közösségi oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu