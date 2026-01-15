Gisele Bündchen egy gyémánt nyaklánccal árulta el legkisebb gyermeke nevét

A képek egyikén Gisele Bündchen egy nyakláncot visel, melyen gyémántokkal kirakott betűk lógnak: J, B, V és A.

Gisele Bündchen (jobbra) nyakláncán a gyerekei és a férje nevének kezdőbetűi láthatók

Forrás: Instagram

A rajongók szerint a betűk egyértelműen Gisele életének legfontosabb szereplőire utalnak: Joaquim Valentére, aki a jelenlegi férjére (J), Benjaminra (B) és Vivianra (V), akik Tom Bradyvel közös gyerekei, valamint a legkisebb családtagra (A), akinek nevét eddig nem hozták nyilvánosságra.

A titokzatos A már korábban is feltűnt: Katharina Junkert ékszertervező oldalán egy közeli képen is látható a nyaklánc, amelyet a tervező büszkén mutatott meg, hozzátéve, hogy az ékszert Miamiba küldték. A posztban pedig a #giselebundchen hashtag is szerepel.

Gisele Bündchen nyaklánca az ékszertervező oldalán

Forrás: Instagram

Gisele Bündchenre három éve talált rá a szerelem

Gisele Bündchen és Joaquim Valente 2023 júniusában kezdett randizni, majd 2024 októberében jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Bár a modell és a jiu-jitsu oktató kapcsolatáról keveset tudni, a Page Six nemrégiben kiderítette, hogy titokban összeházasodtak. Egy bennfentes szerint Valente már a baba érkezése előtt biztos volt abban, hogy Gisele-t előbb vagy utóbb feleségül veszi.

