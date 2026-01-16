Itt az Eufória 3. évadának előzetese: csak Sydney Sweeney hozza a formáját – Videó

2019-ben az Eufória című sorozat az év egyik legnagyobb durranása volt: az atmoszféra, a zene, a karakterek, a történet és a színészek is egy csapásra elvarázsoltak bennünket, így tényleg eufórikus élményt éltünk át amikor kiderült, hogy a kedvenc drámánk négy év kihagyás után új részekkel tér vissza.

Az Eufória új évaddal jelentkezik.

Forrás: Profimedia

Minden, amit az Eufória 3. évadáról tudni lehet

Az HBO Max Eufória című sorozata 2019-ben robbant be a streamingszolgáltatóra.

A sorozat eddig két évadot élt meg, a második 2021-től volt látható.

Idén azonban folytatást kapunk: a 3. évad április 13-tól lesz elérhető az HBO Maxon.

Annyira régen volt már, hogy utoljára Eufória-lázban égtünk, hogy konkrétan el is felejtettük, hogy ennek a sorozatnak köszönhetjük az elmúlt két év két legnagyobb szexideálját, a mostanában vegyes fogadtatású Sydney Sweeney-t, és az egyre komolyabb alkotásokban főszerepet vállaló Jacob Elordit.

Pedig a Zendaya nevével fémjelzett sorozat jó pár sztárt kitermelt magából és még több elismerésben részesült: eddig összesen 26 Emmy-jelölést kapott, amiből 9-et díjra is váltott, sőt, Tom Holland jegyese még egy Golden Globe-díjat is köszönhet neki.

Pont ennek az elképesztő sikernek a fényében érthetetlen, hogy miért kellett négy hosszú évet várnunk arra, hogy folytatást kapjunk, de a TikTok-felhasználók zöme egyetért abban, hogy az eltelt idő nem fokozta volna a várakozást, inkább csak elérdektelenítette a sorozatot. Bár még pislákolnak bennünk a kékes-lilás fények és a Labrinth-dallamok, erősen tartunk attól, hogy az új évad már nem tudja hozni azt, amit az előzőek, az új trailer pedig csak még inkább ráerősít erre a gyanúra.

A beharangozó alapján eltelt 5 év az előző évad óta, és a csapat igencsak szétszéledt: Rue Mexikóban próbál törleszteni egy drogdílernek, Nate és Cassie összeházasodtak, Maddy egy tehetségkutató ügynökségnél dolgozik, Jules egy művészeti suliba jár, Lexi pedig egy TV-shownál dolgozik asszisztensként.

Cassie azaz, Sydney Sweeney az új évadban is hozza a formáját.

Forrás: Profimedia

Ez még Rue kivételével idillien is hangozhat, de a szakavatott eufóriások pontosan tudják, hogy általában semmi sem az, mint aminek látszik: Cassie valójában az internetre felpakolt pucér videóival keresi a pénzt, míg Julest egy sugardaddy támogatja.

Innen azért sejthető, hogy ez az évad sem lesz kevésbé balhés, mint az előző, sőt, a beharangozót nézve olyan érzésünk van, mintha a készítők nem bíztak volna eléggé magukban, ezért egy indokolatlan Breaking Bad és Eufória hibridet hoztak volna össze fura akciójelenetekkel és zéró csillámos utánérzéssel.

Persze könnyen lehet, hogy a végeredmény meglep majd bennünket és valahol mélyen ebben is bízunk. Nos, április 13-án kiderül!