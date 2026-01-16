Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
HBO Max

Itt az Eufória 3. évadának előzetese: csak Sydney Sweeney hozza a formáját – Videó

Profimedia - Supplied by LMK
HBO Max HBO Eufória sorozat
Nagy Kata
2026.01.16.
Jobb, ha előkapod a csillámos szemfestékedet a fiók mélyéről, ugyanis hamarosan elstartol az Eufória 3. évada, aminek már meg is érkezett az első beharangozója!

2019-ben az Eufória című sorozat az év egyik legnagyobb durranása volt: az atmoszféra, a zene, a karakterek, a történet és a színészek is egy csapásra elvarázsoltak bennünket, így tényleg eufórikus élményt éltünk át amikor kiderült, hogy a kedvenc drámánk négy év kihagyás után új részekkel tér vissza. 

Részlet az Eufória című sorozatból
Az Eufória új évaddal jelentkezik. 
Forrás: Profimedia

Minden, amit az Eufória 3. évadáról tudni lehet 

  • Az HBO Max Eufória című sorozata 2019-ben robbant be a streamingszolgáltatóra. 
  • A sorozat eddig két évadot élt meg, a második 2021-től volt látható. 
  • Idén azonban folytatást kapunk: a 3. évad április 13-tól lesz elérhető az HBO Maxon. 

Annyira régen volt már, hogy utoljára Eufória-lázban égtünk, hogy konkrétan el is felejtettük, hogy ennek a sorozatnak köszönhetjük az elmúlt két év két legnagyobb szexideálját, a mostanában vegyes fogadtatású Sydney Sweeney-t, és az egyre komolyabb alkotásokban főszerepet vállaló Jacob Elordit

Pedig a Zendaya nevével fémjelzett sorozat jó pár sztárt kitermelt magából és még több elismerésben részesült: eddig összesen 26 Emmy-jelölést kapott, amiből 9-et díjra is váltott, sőt, Tom Holland jegyese még egy Golden Globe-díjat is köszönhet neki.

Pont ennek az elképesztő sikernek a fényében érthetetlen, hogy miért kellett négy hosszú évet várnunk arra, hogy folytatást kapjunk, de a TikTok-felhasználók zöme egyetért abban, hogy az eltelt idő nem fokozta volna a várakozást, inkább csak elérdektelenítette a sorozatot. Bár még pislákolnak bennünk a kékes-lilás fények és a Labrinth-dallamok, erősen tartunk attól, hogy az új évad már nem tudja hozni azt, amit az előzőek, az új trailer pedig csak még inkább ráerősít erre a gyanúra. 

A beharangozó alapján eltelt 5 év az előző évad óta, és a csapat igencsak szétszéledt: Rue Mexikóban próbál törleszteni egy drogdílernek, Nate és Cassie összeházasodtak, Maddy egy tehetségkutató ügynökségnél dolgozik, Jules egy művészeti suliba jár, Lexi pedig egy TV-shownál dolgozik asszisztensként.

Ferrari Press Agency Euphoria 1 Ref 17475 14/01/2026 See Ferrari Text Picture MUST credit: HBO Max Sydney Sweeney stuns in a trailer for a new series of TV drama Euphoria — dressed in a revealing animal costume for OnlyFans-style content. The actress also appears later cupping her famous breasts together in another scene. And there are also eye popping appearances from co-star Zendaya , 29, and 28-year-old Sydney’s on-screen boyfriend Jacob Elordi, 28, The trailer is for the third series of the the HBP Max streaming series which catapulted all three actors to major starring film roles. The drama follows a group of now grown up former high school students in the fictional town of East Highland. The series is defined by its unflinching exploration of mature themes, including addiction, trauma, sexual identity, and mental health.  The new storyline shows Zendaya’s character Rue Bennet having to deal with two different gangs after her for different reasons. The focus remains on Rue's battle with addiction. Sweeney plays Cassie Howard, a popular student with a reputation for promiscuity who deeply struggles with self-esteem and a desperate need for male validation. Elordi is her now fiancé Nate Jacobs, a one-time high school athlete. OPS: Sydney Sweeney in the trailer for Euphoria, season three. Picture suipplied. by Ferrari,Image: 1066072985, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Cassie azaz, Sydney Sweeney az új évadban is hozza a formáját. 
Forrás: Profimedia

Ez még Rue kivételével idillien is hangozhat, de a szakavatott eufóriások pontosan tudják, hogy általában semmi sem az, mint aminek látszik: Cassie valójában az internetre felpakolt pucér videóival keresi a pénzt, míg Julest egy sugardaddy támogatja. 

Innen azért sejthető, hogy ez az évad sem lesz kevésbé balhés, mint az előző, sőt, a beharangozót nézve olyan érzésünk van, mintha a készítők nem bíztak volna eléggé magukban, ezért egy indokolatlan Breaking Bad és Eufória hibridet hoztak volna össze fura akciójelenetekkel és zéró csillámos utánérzéssel. 

Persze könnyen lehet, hogy a végeredmény meglep majd bennünket és valahol mélyen ebben is bízunk. Nos, április 13-án kiderül! 

Ha olvasgatnál még az Eufóriáról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Rossz hír a rajongóknak: ő már biztos, nem szerepel az Eufória 3. évadában

A sorozat nézői aggódnak, hogy nem lesz folytatás, ugyanis eddig úgy lehetett tudni, januárban kezdődnek a felvételek. Az azonban biztos, hogy lesz egy szereplő, akit biztosan nem láthatunk az Eufória harmadik évadában.

Óriási siker: Emmy-díjra jelölték a magyar operatőrt

A magyar operatőr kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Rév Marcell Emmy-díj díjat kapott az Eufória egyik epizódjáért

Hétvégén adták át a díjat.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu