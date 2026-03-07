Aggasztó hírek érkeztek: sztrókot kapott a magyar származású hercegné

A legfrissebb hírek szerint a 81 éves Marie Christine kenti hercegné, Mihály kenti herceg felesége stroke-ot kapott, és jelenleg ágyhoz kötött. Az értesülést a Kent család, a Buckingham-palota és a Kensington-palota egyelőre nem kommentálta. Az elmúlt években Kenti Mihály hercegné több súlyos egészségügyi problémával is küzdött, köztük szívműtéttel és súlyos csuklósérüléssel, így a stroke tovább nehezíti mindennapjait.

A beszámolók szerint Kenti Mihály hercegné a sztrók miatt már nem képes felkelni az ágyból.

Sztrókot kapott a 81 éves Marie Christine kenti hercegné.

A beszámolók szerint a hercegné jelenleg ágyhoz kötött.

Az értesülést egy közeli barát erősítette meg, hivatalos kommentár nincs.

A hercegnét legutóbb 2024 szeptemberében látták nyilvánosan.

Az elmúlt években több egészségügyi problémával is küzdött.

Marie Christine részben magyar származású, a Szapáry család leszármazottja.

Férje révén III. Károly király rokona és a brit királyi család távoli ágához tartozik.

III Károly király unokatestvére, Kenti Mihály hercegné sztrókot kapott

A hercegnéről szóló hírt a Daily Mail újságírója, Richard Eden hozta nyilvánosságra, forrásként pedig a hercegné egyik közeli barátját jelölte meg. A részben magyar származású Marie Christine hercegnét legutóbb tavaly szeptemberben láthatták a nyilvánosság előtt Katalin kenti hercegné londoni temetésén, amikor – az elmúlt évekhez hasonlóan – bottal közlekedett.

Korábbi egészségügyi problémái is nehezítették mindennapjait: 2020 novemberében Marie Christine-t és férjét, Mihály herceget is letesztelték koronavírusra azt követően, hogy a házvezetőnőjük megbetegedett. A hercegné tesztje pozitív lett, férjéé negatív. Marie Christine hónapokon át nagyon gyenge volt, és magas láza is folyamatosan fennállt, ekkor kezdett el bottal járni.

A hercegné 80. születésnapja kapcsán adott interjúban elárulta, hogy 2023 végén szívműtéten esett át, majd 2024 telén a Kensington-palotában lévő lakásuk lépcsőjén elesett, és mindkét csuklóját eltörte. Az elmúlt évek egészségügyi nehézségei így komoly kihívások elé állították a hercegnét.

Ki Kenti Mihály hercegné?

Marie Christine kenti hercegné (vagy ahogy sokan emlegetik, Kenti Mihály hercegné) 81 éves, részben magyar származású, felmenői között találhatók magyar gyökerek. Nagyanyja Windischgrätz Hedwig hercegnő, nagyapja Szapáry Frigyes gróf, anyja Szapáry Marianne grófnő, apja von Reibnitz báró, ő maga pedig Kent hercegének oldalán az angol királyi család egyetlen magyar származású tagja.