Megszólalt Freddie Mercury eltitkolt lányának özvegye: nagy ígéretet tett

A 48 éves korában, chordomában, egy ritka gerincrákban elhunyt Bibi élete utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy bizonyítani próbálta származását: Freddie Mercury az apja volt. Az özvegye szerint a nő már korábban elhatározta, hogy olyan fotóalbumot tesz közzé, melyek bizonyítják állítását. A kiadvány bevételét teljes egészében gyermekonkológiai intézmények támogatására szánta volna.

Freddie Mercury sosem beszélt arról, hogy volt egy lánya

Forrás: Hulton Archive

Freddie Mercury eltitkolt lánya fotókat akart kiadni

A fotóalbum megjelenését eredetileg 2027-re tervezték. A képeken kívül kivonatok is szerepeltek volna benne Freddie Mercury jegyzetfüzeteiből. A dokumentumokat Lesley Ann Jones Love, Freddie című könyve is említi, amelyben Bibi részletesen mesél a Queen frontemberével való kapcsolatáról. Jones szerint Freddie 1976-ban egy házas barátnőjének nemzett gyermeket, a lány létezését pedig élete végéig titokban tartotta. A könyv megjelenése előtt Mary Austin egy interjúban azt nyilatkozta: „meglepődne”, ha Freddie Mercurynak valóban lett volna gyermeke. Ez a kijelentés mélyen megrendítette Bibit.

Thomas, az özvegy a Daily Mailnek adott nyilatkozatában megerősítette: Bibit mélyen megviselte, hogy Mercury egykori menyasszonya, Mary Austin és Brian May felesége, Anita Dobson is kétségbe vonták történetét. „Tudta, hogy Mary Austin pontosan ismeri az igazságot, de hallgatott, mert ígéretet tett Freddienek.” A férfi elmondta: felesége minden évben, márciusban kézzel írott levelet küldött Austinnek születésnapja alkalmából, de sosem kapott választ. A levelek nem a híres Garden Lodge-ba, hanem Mary üzleti címére mentek, ajánlva és nyomon követve – hogy biztosan célba érjenek.

A Freddie Mercury eltitkolt gyermekének története tehát még nem ért véget – és ha valóban nyilvánosságra kerülnek a közös fotók, az új fényt vett a világ egyik legismertebb rockénekesének magánéletére.

