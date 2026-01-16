Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megszólalt Freddie Mercury eltitkolt lányának özvegye: nagy ígéretet tett

leleplezés eltitkolt gyerek Freddie Mercury
Horváth Angéla
2026.01.16.
Újabb fordulatot vett Freddie Mercury titokban született gyermekének ügye. A nő a napokban hunyt el, özvegye, Thomas pedig azt tervezi, hogy közzéteszi azokat a fényképeket és dokumentumokat, amelyek – elmondása szerint – kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a Queen legendás énekese volt a felesége apja.

A 48 éves korában, chordomában, egy ritka gerincrákban elhunyt Bibi élete utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy bizonyítani próbálta származását: Freddie Mercury az apja volt. Az özvegye szerint a nő már korábban elhatározta, hogy olyan fotóalbumot tesz közzé, melyek bizonyítják állítását. A kiadvány bevételét teljes egészében gyermekonkológiai intézmények támogatására szánta volna.

Freddie Mercury sosem beszélt arról, hogy volt egy lánya
Forrás: Hulton Archive

Freddie Mercury eltitkolt lánya fotókat akart kiadni

A fotóalbum megjelenését eredetileg 2027-re tervezték. A képeken kívül kivonatok is szerepeltek volna benne Freddie Mercury jegyzetfüzeteiből. A dokumentumokat Lesley Ann Jones Love, Freddie című könyve is említi, amelyben Bibi részletesen mesél a Queen frontemberével való kapcsolatáról. Jones szerint Freddie 1976-ban egy házas barátnőjének nemzett gyermeket, a lány létezését pedig élete végéig titokban tartotta. A könyv megjelenése előtt Mary Austin egy interjúban azt nyilatkozta: „meglepődne”, ha Freddie Mercurynak valóban lett volna gyermeke. Ez a kijelentés mélyen megrendítette Bibit.

Thomas, az özvegy a Daily Mailnek adott nyilatkozatában megerősítette: Bibit mélyen megviselte, hogy Mercury egykori menyasszonya, Mary Austin és Brian May felesége, Anita Dobson is kétségbe vonták történetét. „Tudta, hogy Mary Austin pontosan ismeri az igazságot, de hallgatott, mert ígéretet tett Freddienek.” A férfi elmondta: felesége minden évben, márciusban kézzel írott levelet küldött Austinnek születésnapja alkalmából, de sosem kapott választ. A levelek nem a híres Garden Lodge-ba, hanem Mary üzleti címére mentek, ajánlva és nyomon követve – hogy biztosan célba érjenek.

A Freddie Mercury eltitkolt gyermekének története tehát még nem ért véget – és ha valóban nyilvánosságra kerülnek a közös fotók, az új fényt vett a világ egyik legismertebb rockénekesének magánéletére. 

48 éves korában meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya

Egy ritka, gyógyíthatatlan gerincrákban szenvedett az a nő, aki csak élete végén vállalta a nyilvánosságot: azt állította, ő Freddie Mercury, a Queen legendás frontemberének eltitkolt gyermeke.

Emléktáblát kapott Matthew Perry eddig jelöletlen sírja: ez az üzenet olvasható rajta

Több mint két évvel Matthew Perry tragikus halála után végre névtáblát kapott a sírja a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban.

Freddie Mercury valódi arca: "Úgy érezte magát, mint egy isten. Sajnos hamarosan úgy is kezdett viselkedni"

Harmincnégy évvel a Queen legendás énekesének halála után egykori zenésztársai és barátai emlékeztek meg róla. A történetek, amelyeket elmeséltek, teljesen más fénybe helyezik Freddie Mercury személyiségét. Úgy vélik, a civil Freddie egyáltalán nem hasonlított a színpadi ikonra.

 

 

