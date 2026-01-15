Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
48 éves korában meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya

legenda eltitkolt gyerek Freddy Mercury
2026.01.15.
Egy ritka, gyógyíthatatlan gerincrákban szenvedett az a nő, aki csak élete végén vállalta a nyilvánosságot: azt állította, ő Freddie Mercury, a Queen legendás frontemberének eltitkolt gyermeke.

A csak B-ként emlegetett nőről 2025-ban hallott először a világ, amikor Lesley Ann Jones megjelentette Love, Freddie című életrajzi könyvét. Ebből derült ki, hogy Freddie Mercurynak született egy házasságon kívüli lánya – és ezt titokban tartotta egészen haláláig.

Freddie Mercurynak volt egy eltitkolt gyermeke
Forrás: Hulton Archive

A szerző azt állítja a könyvében, hogy egy másik család nevelte fel a lányt, de Freddie gyakran látogatta. A sztár állítólag egy földgömböt is ajándékozott neki, amin a Queen világ körüli turnéit követhette. B később DNS-tesztet is csináltatott, amely – elmondása szerint – megerősítette, hogy Mercury az apja.

B. életéről továbbra is kevéset tudni. Franciaországban élt, orvosként dolgozott, és két kisfia volt. Özvegye, Thomas, a Daily Mailnek elmondta: „Hosszú küzdelem után békésen ment el. Most már szeretett apjával van a másvilágon. A hamvait az Alpok felett szórtuk szét.”

A Queen tagjai – a hírek szerint – tudtak a gyerekről, de úgy döntöttek, titokban tartják a kilétét, hogy megóvják a nyilvánosságtól. Freddie Mercury egykori élettársa és közeli barátja, Mary Austin ugyanakkor kételkedett: „Meglepő lenne, ha valóban az ő lánya lenne” – mondta korábban.

A nő saját szavaival így írt korábban az apjához fűződő fájdalmas viszonyáról:
 

15 éves voltam, amikor meghalt. Sírtam, gyászoltam, és a világ is közben Freddie-t gyászolta – egy ikont, nem az apámat. Meg kellett tanulnom együtt élni azzal, hogy apám most már mindenkié, és velem senki sem foglalkozik. Az életem legfontosabb pillanatai nélküle zajlottak.

