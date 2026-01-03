Emléktáblát kapott Matthew Perry eddig jelöletlen sírja: ez az üzenet olvasható rajta

Matthew Perry sokáig küzdött démonaival

Perry a halála előtt hosszú évekig küzdött drog- és alkoholfüggőséggel, amelyről 2022-ben megjelent memoárjában, a Barátok, szeretők és a nagy szörnyűség című könyvben számolt be. A könyvben kiemelte, hogy Jennifer Aniston volt az első kollégája, aki a függőségével szembesítette. A színész szókimondóan támogatta a józan életet, korábbi malibui otthonát Perry House néven intézménnyé alakította, amely a józan életet segíti.

A színész neve összeforrt a Jóbarátokkal

A Jóbarátok öröksége a sorozat fináléja után is kiemelkedő maradt. Perry 2021-ben visszatért korábbi szereplőtársaival az HBO Max különkiadásában, a Jóbarátok: Az újraegyesülés című műsorban, ahol régi díszletükben idézték fel a közös emlékeket és osztották meg a rajongókkal a nevetést és a könnyeket. Ez volt az első teljes találkozás a szituációs komédia befejezése óta 2004-ben.

Halálát ketamin-túladagolás okozta

Matthew Perry halálát ketamin-túladagolás okozta. A ketamint illegálisan szállító orvosát, Dr. Salvador Plasenciát 30 hónap szövetségi börtönre ítélték, míg Mark Chavez nyolc hónap házi őrizetre, több más vádlott pedig vár ítélethirdetésre.

Perry elvesztése óta a kollégák és rajongók rendszeresen emlékeznek rá, és újra meg újra hangsúlyozzák a színész humorát, tehetségét és az élet iránti szeretetét.