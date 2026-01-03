Emléktáblát kapott Matthew Perry eddig jelöletlen sírja: ez az üzenet olvasható rajta

Három évvel ezelőtt hunyt el Matthew Perry, ám ezidáig jelöletlen volt a sírjánál található emléktábla.
Matthew Perry, a nagyon szeretett barát
- Matthew Perry 2023 októberében, 54 éves korában ketamin-túladagolás következtében hunyt el.
- Végső nyughelye a Hollywood Hills-i Forest Lawn Memorial Parkban található, korábban jelöletlen mauzóleumban.
- A most elhelyezett névtáblán szerepel a teljes neve, születési és halálozási dátuma, valamint a „Nagyon szeretett barátom” felirat, utalva Chandler Bing karakterére.
- Perry hosszú éveken át küzdött drog- és alkoholfüggőséggel, amelyről 2022-es memoárjában számolt be.
- Józan életet támogató tevékenységei közé tartozik a Perry House létrehozása Malibu-ban.
- Matthew Perry halálához illegálisan hozzájutott ketamin vezetett.
- A színész egykori orvosa, Dr. Salvador Plasencia jelenleg is börtönbüntetését tölti.
Matthew Perry emléktábláján a Jóbarátokra utaló szöveg áll
A 2023 októberében, 54 éves korában ketamin-túladagolás következtében elhunyt színész végső nyughelye a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Park Hollywood Hills-i részén található, korábban jelöletlen mauzóleumrészben.
Az új tábla felirata Matthew Langford Perry, alatta születési és halálozási dátuma, valamint a Nagyon szeretett barát üzenet olvasható, utalva Chandler Bing karakterére, amelyet 1994 és 2004 között tíz évadon át játszott a Jóbarátokban.
Az Entertainment Weekly újévi látogatása során Perry sírját virágokkal és emléktárgyakkal találták díszítve, köztük egy piros-fehér, tobozokkal kiegészített csokorral, amelyen egy aláírás nélküli üzenet állt: „Köszönöm az emlékeket. Messze nem vagy elfelejtve.” A helyszínen egy Batman-témájú kulcstartó is látható volt, amely Perry évtizedes rajongását jelzi a képregényhős iránt, akit gyakran Mattmanként is emlegetett.
Perry földi maradványai a temető Sanctuary of Treasured Love nevű privát, szabadtéri mauzóleumrészében nyugszanak. Szomszédságában pihen Michael Clarke Duncan, Carrie Fisher és Debbie Reynolds kettős sírja, valamint olyan hírességek nyughelyei találhatók, mint Bette Davis, Freddie Prinze, Brittany Murphy és Paul Walker.
Matthew Perry sokáig küzdött démonaival
Perry a halála előtt hosszú évekig küzdött drog- és alkoholfüggőséggel, amelyről 2022-ben megjelent memoárjában, a Barátok, szeretők és a nagy szörnyűség című könyvben számolt be. A könyvben kiemelte, hogy Jennifer Aniston volt az első kollégája, aki a függőségével szembesítette. A színész szókimondóan támogatta a józan életet, korábbi malibui otthonát Perry House néven intézménnyé alakította, amely a józan életet segíti.
A színész neve összeforrt a Jóbarátokkal
A Jóbarátok öröksége a sorozat fináléja után is kiemelkedő maradt. Perry 2021-ben visszatért korábbi szereplőtársaival az HBO Max különkiadásában, a Jóbarátok: Az újraegyesülés című műsorban, ahol régi díszletükben idézték fel a közös emlékeket és osztották meg a rajongókkal a nevetést és a könnyeket. Ez volt az első teljes találkozás a szituációs komédia befejezése óta 2004-ben.
Halálát ketamin-túladagolás okozta
Matthew Perry halálát ketamin-túladagolás okozta. A ketamint illegálisan szállító orvosát, Dr. Salvador Plasenciát 30 hónap szövetségi börtönre ítélték, míg Mark Chavez nyolc hónap házi őrizetre, több más vádlott pedig vár ítélethirdetésre.
Perry elvesztése óta a kollégák és rajongók rendszeresen emlékeznek rá, és újra meg újra hangsúlyozzák a színész humorát, tehetségét és az élet iránti szeretetét.